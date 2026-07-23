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Fitness 23.07.2026

Μην κάνεις ποτέ γυμναστική όταν έχει καύσωνα αν δεν ξέρεις αυτούς τους κανόνες

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Ένας πρακτικός οδηγός με 6 βασικές συμβουλές για να συνεχίσεις την άσκηση χωρίς να θέσεις την υγεία σου σε κίνδυνο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Κάνε τις προπονήσεις σου νωρίς το πρωί, πριν τις 7 π.μ., για να αποφύγεις τη ζέστη.
  • Μείωσε τη διάρκεια και την ένταση των προπονήσεών σου, εστιάζοντας σε δραστηριότητες χαμηλότερης επιβάρυνσης.
  • Προτίμησε προπονήσεις σε εσωτερικούς χώρους, όπως κλιματιζόμενα γυμναστήρια, για ελεγχόμενες θερμοκρασίες.
  • Ενυδατώσου επαρκώς, πίνε 1,5-2 λίτρα νερό καθημερινά και συμπλήρωσε ηλεκτρολύτες.
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Καθώς τα κύματα καύσωνα γίνονται όλο και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής, καλείσαι να προσαρμόσεις τη ρουτίνα σου. Όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου για πολλές διαδοχικές ημέρες, ολόκληρος ο οργανισμός σου κινητοποιείται για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του πυρήνα στους 37 βαθμούς μέσω ενός μηχανισμού προσαρμογής που ονομάζεται θερμορύθμιση: τα αιμοφόρα αγγεία διαστέλλονται, η καρδιά αντλεί περισσότερο αίμα προς το δέρμα και ιδρώνεις περισσότερο.

Γυναίκα εκτελεί σανίδα σε ξύλινη επιφάνεια, δείχνοντας πώς να ακούσεις το σώμα σου στις καλοκαιρινές προπονήσεις.
Πηγή: Pexels

Καθώς ο ιδρώτας εξατμίζεται, συμβάλλει στη διασπορά της θερμότητας και στην ψύξη του σώματος. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ο μηχανισμός αυτός καταπονείται, καθώς η σωματική δραστηριότητα παράγει επιπλέον θερμότητα, ενώ ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να εγκαταλείψεις κάθε σωματική δραστηριότητα; Όχι, αλλά χρειάζεται να λάβεις προφυλάξεις, να προσαρμόσεις το πρόγραμμά σου και να είσαι προετοιμασμένος για την κόπωση και την έλλειψη κινήτρων που μπορεί να προκαλέσει η ζέστη.

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Όταν εμφανίζονται νέοι παράγοντες στρες όπως η ζέστη, η υγρασία ή το υψόμετρο, εάν δεν εισαχθούν σταδιακά, το σώμα σου δεν είναι προσαρμοσμένο. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προπόνησης δεν επιτυγχάνονται και η αντιλαμβανόμενη προσπάθεια γίνεται πολύ πιο δύσκολη από ό,τι υπό κανονικές συνθήκες. Μια ριζική αλλαγή στις συνθήκες προπόνησης απαιτεί επομένως προσαρμογή του περιεχομένου για την επίτευξη των αρχικών στόχων και την αποφυγή της υπερπροσπάθειας.

1. Κάνε τις προπονήσεις σου το πρωί

Κατά τη διάρκεια του καύσωνα, εκτός εάν έχεις πρόσβαση σε κλιματιζόμενο χώρο, το πρωί είναι η στιγμή που βρίσκεις τη μεγαλύτερη ανακούφιση από τη ζέστη, καθώς το βράδυ η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική. Στην εφαρμογή Strava, οι πρωινές προπονήσεις πριν από τις 7 π.μ. αυξήθηκαν σημαντικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Γυναίκα εκτελεί άσκηση γιόγκα στην παραλία, καθώς η θάλασσα και ο ουρανός δημιουργούν ένα φυσικό υπαίθριο γυμναστήριο.
Πηγή: Unsplash

2. Συντομεύσε τις συνεδρίες σου και μείωσε την ένταση

Ο στόχος είναι να περιοριστεί η καταπόνηση του καρδιαγγειακού σου συστήματος και να μειωθεί το θερμικό στρες. Για να το πετύχεις αυτό, μείωσε τη διάρκεια των προπονήσεων, ξεκινώντας με συνεδρίες 20 λεπτών και αυξάνοντας σταδιακά εφόσον αισθάνεσαι καλά. Παράλληλα, ρίξε την ένταση: στην προπόνηση με βάρη, το κλειδί είναι να ελαφρύνεις τα κιλά, κάτι που σχετίζεται άμεσα με τον όγκο και την ένταση. Επικεντρώσου επίσης σε δραστηριότητες χαμηλότερης καρδιαγγειακής επιβάρυνσης, όπως το Pilates, η γιόγκα ή το περπάτημα.

3. Προτίμησε δραστηριότητες σε εσωτερικούς χώρους

Η τάση κατά τη διάρκεια των καυσώνων είναι ξεκάθαρη: λιγότερο τρέξιμο σε εξωτερικούς χώρους και περισσότερη γυμναστική σε κλειστά γυμναστήρια, με αισθητή αύξηση στις καταγραφές εσωτερικών δραστηριοτήτων. Τα κλιματιζόμενα γυμναστήρια σου επιτρέπουν να προπονηθείς σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες.

Γυναίκα εκτελεί άσκηση γιόγκα στην παραλία, χρησιμοποιώντας την ως υπαίθριο γυμναστήριο για ευεξία.
Πηγή: Unsplash

4. Προσαρμόσε τα ρούχα σου για εξωτερική άσκηση

Τα καλύτερα αθλητικά ρούχα είναι αυτά που αναπνέουν. Απόφυγε τα ογκώδη ή στενά ρούχα και επίλεξε ελαφριά κομμάτια που απομακρύνουν τον ιδρώτα, κατασκευασμένα από τεχνικά υφάσματα ή φυσικές ίνες, όπως το λινό και το ελαφρύ μαλλί μερινό. Τα ανοιχτόχρωμα ρούχα απορροφούν λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία. Όσον αφορά τα αξεσουάρ, μην ξεχνάς να καλύπτεις το κεφάλι σου με ένα καπέλο και να φοράς γυαλιά ηλίου.

5. Αύξησε την ενυδάτωση σου καθημερινά

Το καλοκαίρι, όταν κάνει πολύ ζέστη, η ενυδάτωση πρέπει να διαχειριστεί σωστά. Η διατήρηση της βέλτιστης ενυδάτωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, και η βελτιστοποίηση της πριν από τις 10 π.μ. για να αντισταθμιστεί η νηστεία της νύχτας, σε συνδυασμό με μια ποικιλόμορφη, εποχική διατροφή, αποτελούν βασικά στοιχεία αποκατάστασης. Πίνε 1,5 έως 2 λίτρα νερό την ημέρα, χωρίς να περιμένεις να διψάσεις, για να αποτρέψεις την αφυδάτωση και την απώλεια μετάλλων. Αντιμετώπισε την απώλεια ηλεκτρολυτών με αυξημένη πρόσληψη νατρίου από αλάτι, καλίου από μπανάνες, αβοκάντο, πατάτες και ρεβίθια, καθώς και μαγνησίου από μαύρη σοκολάτα, σπόρους κολοκύθας, αμύγδαλα και σπανάκι. Ενυδατώσου παράλληλα καταναλώνοντας καρπούζι, πεπόνι, ντομάτες, αγγούρι και κολοκυθάκια. Ένας απλός τρόπος για να μετρήσεις την αφυδάτωσή σου είναι να ζυγιστείς πριν και μετά την προπόνηση, καθώς η διαφορά στη ζυγαριά αντιστοιχεί στην ποσότητα νερού που έχασες και πρέπει να αναπληρώσεις.

Γυναίκα εκτελεί στάση γιόγκα στην παραλία, συνδυάζοντας τη θάλασσα με τη γυμναστική για ένα αποτελεσματικό beach workout.
Πηγή: Unsplash

6. Βελτιστοποίησε την αποκατάστασή σου

Η ενυδάτωση, η διατροφή και ο ύπνος είναι οι πυλώνες της αποκατάστασής σου, ανεξάρτητα από την εποχή. Όταν η ζέστη είναι ακραία, φρόντισε αυτούς τους τομείς και, πάνω απ’ όλα, μην αισθάνεσαι ενοχές εάν δεν μπορείς να διατηρήσεις το συνηθισμένο σου πρόγραμμα προπόνησης.

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fitness γυμναστική καύσωνας
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