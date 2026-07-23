«MAD Έχεις Άστρο»: Τα 4 ζώδια που δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη – Είσαι ανάμεσά τους;

Τα 4 ζώδια που δεν βασίζονται ποτέ στην τύχη και προτιμούν να προετοιμάζονται σωστά και να υπολογίζουν κάθε πιθανό σενάριο πριν αποφασίσουν
Με μια ματιά
- Η Παρθένος οργανώνει τα πάντα, αναλύει λεπτομέρειες και δημιουργεί εναλλακτικά σχέδια πριν δράσει.
- Ο Αιγόκερως πιστεύει στη σκληρή δουλειά και το σωστό πλάνο, αποφεύγοντας βιαστικές αποφάσεις.
- Ο Σκορπιός αναλύει συμπεριφορές, προβλέπει αντιδράσεις και θέλει τον έλεγχο πριν κινηθεί.
- Ο Ταύρος χρειάζεται χρόνο για ασφάλεια, αξιολογεί την αξία και προτιμά τη σταθερότητα από τον αυθορμητισμό.
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