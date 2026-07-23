Quiet luxury, who? Η Dua Lipa επαναφέρει την πιο παιχνιδιάρικη τάση στα αξεσουάρ

Με μια ματιά Η Dua Lipa υιοθετεί την τάση των παιχνιδιάρικων charms στις τσάντες, προσθέτοντας προσωπικότητα στα casual looks της.

Τα charms στις τσάντες συμβολίζουν τη νοσταλγία, την ατέλεια στο styling και την παιδική ανεμελιά.

Μεγάλοι οίκοι μόδας, όπως Chloé, Balmain και Fendi, παρουσίασαν παρόμοια αξεσουάρ στις πασαρέλες τους.

Η Dua Lipa χρησιμοποιεί τα charms για να εκφράσει τη χαρά της ζωής και τη μοναδικότητά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κανείς δεν ξέρει να ενσαρκώνει την περσόνα της pop star με τόση άνεση όσο η Dua Lipa. Η 30χρονη τραγουδίστρια είναι αναμφισβήτητα η απόλυτη βασίλιστρα των ευρωπαϊκών καλοκαιριών, των καλλιτεχνικών φωτογραφικών άλμπουμ από τις διακοπές και, πάνω από όλα, του αβίαστου παιχνιδιού με το στιλ. Τρανή απόδειξη; Η νέα της εμμονή με τα παιχνιδιάρικα και ευφάνταστα charms στις τσάντες της.

Πρόσφατα, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα απαθανατίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, δίνοντας μια αναπάντεχη, kitsch πινελιά στην αγαπημένη της καθημερινή στολή. Γνωστή λάτρης του κλασικού διδύμου «απλό t-shirt ή tank top και τζιν», η Lipa φροντίζει πάντα να απογειώνει τα casual looks της με statement παπούτσια και πολυτελείς τσάντες. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η εμβληματική Hermès τσάντα της μεταμορφώθηκε σε έναν καμβά maximalist αυτοσχεδιασμού: ένα μεταξωτό φουλάρι με prints, ένα χάντρινό βραχιόλι, μια μινιατούρα λουκέτο και ένα κρόσσι-φυλαχτό συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό κολάζ αξεσουάρ.

Διάβασε επίσης: Hailey Bieber: Το outfit με το slip dress που θα θες να αντιγράψεις σήμερα κιόλας!

Η επιστροφή της παιδικής νοσταλγίας στα αξεσουάρ

Τα τελευταία χρόνια, τα charms στις τσάντες έχουν επιστρέψει δυναμικά, συμβολίζοντας τη νοσταλγία, την ατέλεια στο styling και την επιστροφή στην παιδική ανεμελιά. Στις πασαρέλες για τη σεζόν της άνοιξης του 2026, μεγάλοι οίκοι έδωσαν το δικό τους στίγμα: ο οίκος Chloé παρουσίασε χνουδωτές ουρές, ο Balmain επένδυσε σε κλιπ με κοχύλια, ενώ η Fendi έφερε στο προσκήνιο υφασμάτινα παιχνίδια σε έντονους χρωματισμούς. Αν και το street style των διασήμων έχει αγκαλιάσει αυτή την τάση εδώ και καιρό, η Dua Lipa αποτελεί ίσως την καλύτερη πρέσβειρα αυτής της fun αισθητικής.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εμφάνισης, η τραγουδίστρια κατευθυνόταν προς τα θρυλικά Electric Lady Studios, το στούντιο ηχογράφησης που επισκέπτεται συχνά τελευταία, προκαλώντας φήμες για νέα μουσική. Ακόμα κι όταν πηγαίνει στη δουλειά, καταφέρνει να αποπνέει μια αίσθηση διαρκούς γιορτής.

Από τα γήπεδα στα στούντιο: Η χαρά της ζωής σε κάθε εμφάνιση

Την αμέσως προηγούμενη μέρα, η Dua Lipa είχε βρεθεί στις κερκίδες για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA συνοδευμένη από τον σύζυγό της, Callum Turner. Συνδυάζοντας ένα λευκό halter-neck τοπ με το ίδιο αγαπημένο, ξεφτισμένο τζιν της, έδωσε άλλη διάσταση στην μπορντό Chanel 25 τσάντα της, κρεμώντας πάνω της μια έντονη φούξια αθλητική φανέλα. Λίγο αργότερα, οι δυο τους εντοπίστηκαν σε εξωτερικό χώρο γνωστού εστιατορίου (Corner Bistro) να τραγουδούν με ενθουσιασμό το «Χρόνια Πολλά» σε έναν τυχερό θαυμαστή.

Τυχαίο; Σίγουρα. Γεμάτο θετική ενέργεια και αυθεντική χαρά; Χωρίς αμφιβολία. Με κάθε νέα προσθήκη στις τσάντες της, το στιλ της Dua Lipa ευθυγραμμίζεται όλο και περισσότερο με το δικό της, μοναδικό δόγμα για τη χαρά της ζωής, και ποιος ξέρει, ίσως σύντομα τη δούμε να προσθέτει ακόμη και τα δημοφιλή Labubus στη συλλογή της.

Διάβασε επίσης: