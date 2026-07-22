Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 22.07.2026

4 φυτά που οι μέλισσες δεν αγαπούν – Με αυτά θα απολαύσεις πιο ήρεμες καλοκαιρινές μέρες

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το μπαλκόνι σου μπορεί να γίνει πιο όμορφο και πιο ήρεμο το καλοκαίρι με 4 φυτά που έχουν έντονα αρώματα και δεν είναι τα αγαπημένα των μελισσών
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η λεβάντα, ο βασιλικός, η μέντα και το δεντρολίβανο έχουν έντονα αρώματα που απωθούν τις μέλισσες.
  • Τα αρωματικά φυτά μπορούν να κάνουν το μπαλκόνι πιο άνετο χωρίς χημικά.
  • Τοποθέτησε τα φυτά κοντά στα σημεία που κάθεσαι για καλύτερα αποτελέσματα.
  • Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο ευχάριστου χώρου, όχι η βλάβη των μελισσών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι το μπαλκόνι γίνεται το αγαπημένο σημείο του σπιτιού. Εκεί πίνεις τον πρωινό καφέ σου, χαλαρώνεις το απόγευμα και απολαμβάνεις τις ζεστές βραδιές με λίγη δροσιά. Υπάρχει όμως και ένας μικρός «επισκέπτης» που συχνά κάνει την εμφάνισή του – οι μέλισσες.

Μπαλκόνι με φυτά και καθίσματα, ιδανικό για να μη ξεραθούν τα φυτά σου όσο είσαι διακοπές.
Πηγή: Unsplash

Οι μέλισσες είναι πολύτιμες για τη φύση και τον πλανήτη, όμως όταν πετούν συνεχώς γύρω από το τραπέζι, τις γλάστρες ή τον χώρο όπου κάθεσαι, μπορεί να δημιουργήσουν μια μικρή αναστάτωση. Αν θέλεις να κάνεις το μπαλκόνι σου πιο άνετο χωρίς να χρησιμοποιείς χημικά προϊόντα, υπάρχουν ορισμένα φυτά που έχουν έντονα αρώματα τα οποία πολλές φορές λειτουργούν αποτρεπτικά για τα έντομα. Δεν πρόκειται για «μαγική ασπίδα» που εξαφανίζει όλες τις μέλισσες, όμως η δυνατή μυρωδιά κάποιων φυτών μπορεί να τις κάνει να προτιμήσουν άλλες περιοχές.

Διάβασε επίσης: Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

1. Λεβάντα: Το όμορφο φυτό με το δυνατό άρωμα

Η λεβάντα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φυτά για μπαλκόνια και κήπους. Με τα μωβ άνθη της χαρίζει χρώμα και καλοκαιρινή αίσθηση στον χώρο, ενώ το έντονο άρωμά της δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για αρκετά έντομα. Είναι ανθεκτική στη ζέστη, αγαπά τον ήλιο και χρειάζεται σχετικά λίγη φροντίδα, γεγονός που την κάνει ιδανική επιλογή για το καλοκαίρι.

βασιλικός
Πηγή: Unsplash

2. Βασιλικός: Το αρωματικό φυτό που όλοι γνωρίζουμε

Ο βασιλικός δεν λείπει από πολλά ελληνικά μπαλκόνια. Εκτός από το υπέροχο άρωμα που δίνει στα φαγητά, η έντονη μυρωδιά των φύλλων του μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για ορισμένα έντομα. Βάλε τον σε σημείο με αρκετό φως, πότιζέ τον σωστά και θα έχεις ένα όμορφο και χρήσιμο φυτό δίπλα σου όλο το καλοκαίρι.

βασιλικός
Πηγή: Unsplash

3. Μέντα: Δροσερό άρωμα που δεν αρέσει σε όλους

Η μέντα έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό, φρέσκο άρωμα που λατρεύουν πολλοί άνθρωποι, αλλά αρκετά έντομα δεν προτιμούν. Μπορείς να την έχεις σε γλάστρα στο μπαλκόνι σου, όμως χρειάζεται προσοχή γιατί μεγαλώνει γρήγορα και μπορεί να απλωθεί εύκολα.

Όμορφα φυτά σε μπαλκόνι με καλοκαιρινή διάθεση, ιδανικά για να μη ξεραθούν όσο λείπεις διακοπές.
Πηγή: Unsplash

4. Δεντρολίβανο: Το αρωματικό φυτό με πολλαπλές χρήσεις

Το δεντρολίβανο είναι ανθεκτικό, αρωματικό και ταιριάζει υπέροχα σε έναν καλοκαιρινό κήπο ή μπαλκόνι. Η έντονη μυρωδιά του, που το κάνει ιδανικό για μαγειρικές χρήσεις, είναι ένας ακόμη λόγος που πολλοί το επιλέγουν για εξωτερικούς χώρους.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Μικρά tips για ένα πιο ευχάριστο καλοκαιρινό μπαλκόνι

  • Τοποθέτησε τα αρωματικά φυτά κοντά σε σημεία όπου κάθεσαι συχνά, όπως δίπλα στο τραπέζι ή στην πόρτα του μπαλκονιού.
  • Απόφυγε να αφήνεις γλυκά, φρούτα ή αναψυκτικά εκτεθειμένα για πολλή ώρα, καθώς μπορεί να προσελκύσουν έντομα.
  • Φρόντισε τα φυτά σου σωστά, γιατί ένα υγιές φυτό αναπτύσσει πιο έντονα τα φυσικά του αρώματα.
  • Θυμήσου ότι οι μέλισσες είναι σημαντικές για το οικοσύστημα, οπότε στόχος δεν είναι να τις βλάψεις, αλλά να δημιουργήσεις έναν χώρο πιο άνετο για εσένα.
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Ένα όμορφο μπαλκόνι μπορεί να γίνει και πιο λειτουργικό

Με μερικές σωστές επιλογές φυτών, μπορείς να δώσεις χρώμα και άρωμα στον χώρο σου, ενώ παράλληλα να δημιουργήσεις μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Η λεβάντα, ο βασιλικός, η μέντα και το δεντρολίβανο είναι μικρές πράσινες προσθήκες που κάνουν το μπαλκόνι σου πιο όμορφο – και ίσως βοηθήσουν να έχεις λιγότερες ανεπιθύμητες επισκέψεις.

Διάβασε επίσης: Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Καλοκαίρι 2026 ΜΕΛΙΣΣΕΣ φυτά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έχετε ελληνικό καφέ στο σπίτι; Δες πώς μπορεί να γίνει σύμμαχος κατά των κουνουπιών

Έχετε ελληνικό καφέ στο σπίτι; Δες πώς μπορεί να γίνει σύμμαχος κατά των κουνουπιών

22.07.2026
Επόμενο
Πόσα ποτήρια νερό χρειάζεσαι όταν ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο;

Πόσα ποτήρια νερό χρειάζεσαι όταν ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο;

22.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πόσα ποτήρια νερό χρειάζεσαι όταν ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο;
Life

Πόσα ποτήρια νερό χρειάζεσαι όταν ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο;

22.07.2026
Έχετε ελληνικό καφέ στο σπίτι; Δες πώς μπορεί να γίνει σύμμαχος κατά των κουνουπιών
Life

Έχετε ελληνικό καφέ στο σπίτι; Δες πώς μπορεί να γίνει σύμμαχος κατά των κουνουπιών

22.07.2026
Η πιο δροσερή σαλάτα του καλοκαιριού έχει τορτελίνια – Έτοιμη σε λίγα λεπτά
Food

Η πιο δροσερή σαλάτα του καλοκαιριού έχει τορτελίνια – Έτοιμη σε λίγα λεπτά

22.07.2026
Hyperboost Euphoria: Το νέο lifestyle μοντέλο της adidas για ασταμάτητη κίνηση και στυλ
Fashion

Hyperboost Euphoria: Το νέο lifestyle μοντέλο της adidas για ασταμάτητη κίνηση και στυλ

22.07.2026
Πώς να κάνεις την επιδερμίδα σου να «ακτινοβολεί» κάτω από τον ήλιο με μία μόνο κίνηση
Beauty

Πώς να κάνεις την επιδερμίδα σου να «ακτινοβολεί» κάτω από τον ήλιο με μία μόνο κίνηση

22.07.2026
Βγαίνεις έξω με 40 βαθμούς; Τι πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μαζί σου
Life

Βγαίνεις έξω με 40 βαθμούς; Τι πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μαζί σου

22.07.2026
Η νέα capsule συλλογή του Lamine Yamal με την American Eagle φέρνει το απόλυτο back to school
Fashion

Η νέα capsule συλλογή του Lamine Yamal με την American Eagle φέρνει το απόλυτο back to school

22.07.2026
Τι να φας στον καύσωνα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C
Life

Τι να φας στον καύσωνα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C

22.07.2026
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C
Life

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C

22.07.2026
Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτό είναι το καλοκαιρινό trend στα μαγιό που δεν αποχωρίζεται

Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτό είναι το καλοκαιρινό trend στα μαγιό που δεν αποχωρίζεται

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος πριν μπεις σε καυτό αυτοκίνητο το καλοκαίρι

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος πριν μπεις σε καυτό αυτοκίνητο το καλοκαίρι

Γιατί ξυπνάμε πιο κουρασμένοι όταν κοιμόμαστε με air condition;

Γιατί ξυπνάμε πιο κουρασμένοι όταν κοιμόμαστε με air condition;

Πώς να κρατήσεις το καρπούζι φρέσκο για μέρες χωρίς να χάσει τη γεύση του

Πώς να κρατήσεις το καρπούζι φρέσκο για μέρες χωρίς να χάσει τη γεύση του

Beach ready: Οι 7 τροφές που θα σου «χαρίσουν» γρήγορο μαύρισμα

Beach ready: Οι 7 τροφές που θα σου «χαρίσουν» γρήγορο μαύρισμα

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σαπουνόπερα με τις κάλπες

Σαπουνόπερα με τις κάλπες

Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την άνοιξη

Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την άνοιξη

Οδηγός προστασίας από τον καύσωνα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – Έκτακτη εγκύκλιος

Οδηγός προστασίας από τον καύσωνα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – Έκτακτη εγκύκλιος