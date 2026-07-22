Hyperboost Euphoria: Το νέο lifestyle μοντέλο της adidas για ασταμάτητη κίνηση και στυλ

Μετά την παρουσίαση του HYPERBOOST EDGE, που εισήγαγε τη νεότερη καινοτομία της adidas στην τεχνολογία της ενδιάμεσης σόλας, τα adidas Originals αποκαλύπτουν το HYPERBOOST EUPHORIA, ένα νέο silhouette που μεταφέρει το performance running DNA του brand στην καθημερινή ζωή. Αντλώντας έμπνευση από τη δρομική κληρονομιά της adidas και αποτελώντας ήδη επιλογή προσωπικοτήτων όπως ο Rayan Cherki και ο Tobjizzle, το HYPERBOOST EUPHORIA σχεδιάστηκε ως ένα lifestyle sneaker για καθημερινή χρήση και όχι ως ένα performance running μοντέλο.

Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση, το HYPERBOOST EUPHORIA μεταφέρει την άνεση που χαρακτηρίζει τη σειρά HYPERBOOST σε ένα μοντέλο που προσφέρει σταθερότητα, στήριξη και άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Χάρη στην τεχνολογία απορρόφησης κραδασμών HYPERBOOST, την ενδιάμεση σόλα με ειδικά διαμορφωμένες εγκοπές για μειωμένο βάρος, τη φαρδιά βάση και την εκτεταμένη φτέρνα, το νέο μοντέλο εξασφαλίζει αίσθηση σταθερότητας, ενώ παράλληλα ξεχωρίζει για τον τολμηρό και σύγχρονο σχεδιασμό του.

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Το HYPERBOOST EDGE έχει σχεδιαστεί για running υψηλών επιδόσεων, δίνοντας έμφαση στο χαμηλό βάρος, τη σταθερή εφαρμογή και την άμεση απόκριση, ενώ το HYPERBOOST EUPHORIA επαναπροσδιορίζει αυτή την καινοτομία για τις ανάγκες της καθημερινότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένα lifestyle sneaker που δίνει προτεραιότητα στην άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μια τολμηρή, πολύχρωμη και υψηλής αισθητικής σχεδιαστική ταυτότητα.

Η ιστορία του νέου silhouette ζωντανεύει μέσα από μια καμπάνια που εξερευνά έναν κόσμο γεμάτο παράλληλες αποστολές και απρόσμενες δυνατότητες, ξεκινώντας τη στιγμή που οι πρωταγωνιστές φορούν τα HYPERBOOST EUPHORIA. Καθώς βιώνουν μια σειρά από απρόβλεπτες περιπέτειες, συναντούν τον ποδοσφαιριστή Rayan Cherki και τον streamer Tobjizzle, μέλος του βρετανικού creator collective Sidemen. Κάθε νέα συνάντηση ξεκλειδώνει και μία νέα εμπειρία, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο που ζει χωρίς συμβιβασμούς, ακριβώς όπως το Euphoria.

Στην ελληνική καμπάνια του HYPERBOOST EUPHORIA συμμετέχουν πέντε κορυφαίοι αθλητές της adidas, οι Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κώστας Τσιμίκας, Χρήστος Μανδάς, Ανδρέας Τετέι και Μπάμπης Κωστούλας. Μέσα από τη δική τους σύγχρονη αισθητική και παρουσία, αναδεικνύουν τον lifestyle χαρακτήρα του νέου μοντέλου, επιβεβαιώνοντας ότι το HYPERBOOST EUPHORIA αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν άνεση, στυλ και αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς τους.

Το HYPERBOOST EUPHORIA είναι διαθέσιμο από τις 21 Ιουλίου στο κατάστημα των adidas Originals (Αθηναΐδος και Καλαμιώτου 5), στο adidas flagship Store (Ερμού 44), σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής και στο adidas.gr.