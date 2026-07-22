Η πιο δροσερή σαλάτα του καλοκαιριού έχει τορτελίνια – Έτοιμη σε λίγα λεπτά

Μια σαλάτα με τορτελίνια που έχει όλα όσα ζητάς από ένα καλοκαιρινό πιάτο - Δροσιά, χρώμα, απίθανη γεύση και ελάχιστο χρόνο στην κουζίνα

Με μια ματιά Η σαλάτα με τορτελίνια είναι δροσερή, χορταστική και έτοιμη σε λίγα λεπτά.

Η σος της σαλάτας φτιάχνεται από γιαούρτι και πέστο, προσφέροντας κρεμώδη υφή και έντονο άρωμα.

Τα υλικά περιλαμβάνουν τορτελίνια, ντοματίνια, αγγούρι, καλαμπόκι, ελιές και σος γιαουρτιού-πέστο.

Η σαλάτα είναι ευέλικτη, κατάλληλη για κάθε περίσταση και μπορεί να εμπλουτιστεί με επιπλέον υλικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν σαλάτες που απλώς συνοδεύουν το φαγητό και υπάρχουν κι εκείνες που κλέβουν όλη την προσοχή στο τραπέζι. Αυτή η σαλάτα με τορτελίνια ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, γιατί συνδυάζει όλα όσα αγαπάς σε ένα πιάτο – ζουμερά λαχανικά, κρεμώδη σος, άρωμα πέστο και την αγαπημένη γεύση των ζυμαρικών.

Αν τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού ψάχνεις κάτι που να είναι δροσερό αλλά ταυτόχρονα να σε χορταίνει, μόλις βρήκες τη συνταγή σου. Δεν είναι μια ακόμη απλή σαλάτα που θα ξεχάσεις μετά την πρώτη μπουκιά. Είναι ένα πιάτο γεμάτο χρώματα και γεύσεις που μπορεί να σταθεί μόνο του ως γεύμα. Το καλύτερο κομμάτι; Δεν χρειάζεσαι περίπλοκες τεχνικές ή ατελείωτες ώρες στην κουζίνα. Με λίγα υλικά και λίγη διάθεση, μετατρέπεις ένα πακέτο τορτελίνια σε μια καλοκαιρινή έκπληξη.

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Υλικά για 2-3 μερίδες

250 γρ. τορτελίνια

180 γρ. γιαούρτι

40 γρ. πέστο

1 φλιτζάνι ντοματίνια

50 γρ. καλαμπόκι

1 αγγούρι

50 γρ. ελιές

Αλάτι

Πιπέρι

Λίγο ελαιόλαδο

Το κόλπο που κάνει τη σαλάτα να ξεχωρίζει

Το μυστικό βρίσκεται στη σος. Το γιαούρτι με το πέστο δημιουργούν έναν απίθανο συνδυασμό – κρεμώδης υφή από τη μία και έντονο άρωμα βασιλικού από την άλλη. Αν μέχρι τώρα χρησιμοποιούσες το πέστο μόνο σε μακαρόνια, αυτή η συνταγή θα σου αλλάξει γνώμη. Μέσα στη σαλάτα γίνεται η λεπτομέρεια που κάνει όλη τη διαφορά. Η δροσερή βάση του γιαουρτιού κρατά το αποτέλεσμα ελαφρύ, ενώ το πέστο δίνει εκείνη τη γεύση που σε κάνει να θέλεις ακόμη μία πιρουνιά.

Πώς φτιάχνεις τη σαλάτα με τορτελίνια

Βράζεις τα τορτελίνια σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και τα αφήνεις να κρυώσουν καλά. Κόβεις τα ντοματίνια στη μέση, το αγγούρι σε μικρά κομμάτια και ετοιμάζεις τα υπόλοιπα υλικά. Σε ένα μπολ ανακατεύεις το γιαούρτι με το πέστο, λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι μέχρι να δημιουργηθεί μια βελούδινη σος. Προσθέτεις τα τορτελίνια, τα λαχανικά, το καλαμπόκι και τις ελιές. Ανακατεύεις απαλά και αφήνεις τη σαλάτα στο ψυγείο για λίγη ώρα πριν τη σερβίρεις.

Το μικρό αυτό διάλειμμα στο ψυγείο είναι που βοηθά όλες τις γεύσεις να γίνουν ένα.

Η καλοκαιρινή σαλάτα που χωράει παντού

Έχεις φίλους στο σπίτι; Είναι η τέλεια επιλογή για το τραπέζι. Θες κάτι γρήγορο μετά τη θάλασσα; Είναι έτοιμη χωρίς κόπο. Ψάχνεις ένα φαγητό για το γραφείο ή ένα ελαφρύ βραδινό; Μπαίνει εύκολα στη λίστα με τις αγαπημένες σου συνταγές. Η σαλάτα με τορτελίνια είναι από εκείνες τις συνταγές που αποδεικνύουν πως το καλοκαιρινό φαγητό δεν χρειάζεται να είναι βαρετό.

Μικρές πινελιές για να την απογειώσεις

Αν θέλεις να την κάνεις ακόμη πιο ξεχωριστή, μπορείς να προσθέσεις λίγη παρμεζάνα, φρέσκο βασιλικό ή μερικά τραγανά κουκουνάρια. Μπορείς επίσης να δοκιμάσεις διαφορετικές γεύσεις τορτελινιών, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλεις να πετύχεις. Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτή η σαλάτα έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει το καλοκαιρινό σου «κόλλημα» – εύκολη, δροσερή και τόσο νόστιμη που δύσκολα θα μείνει για την επόμενη μέρα.

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