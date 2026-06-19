Editorial Policy

Το Mad.gr είναι ένα ψηφιακό μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που δραστηριοποιείται στους τομείς της μουσικής, του lifestyle, της pop κουλτούρας και της ευρύτερης βιομηχανίας της ψυχαγωγίας.

Η συντακτική λειτουργία του Mad.gr διέπεται από τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, της ακρίβειας, της αντικειμενικότητας και της υπευθυνότητας. Όλο το περιεχόμενο παράγεται, επιμελείται και δημοσιεύεται από τη συντακτική ομάδα, με στόχο την παροχή έγκυρης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης στο κοινό.

Η επαλήθευση των πληροφοριών και η διασταύρωση των πηγών αποτελούν βασικές διαδικασίες πριν τη δημοσίευση περιεχομένου, όπου αυτό είναι εφικτό και ενδείκνυται, ανάλογα με τη φύση της είδησης και τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων πηγών.

Το Mad.gr διατηρεί σαφή διαχωρισμό μεταξύ συντακτικού περιεχομένου και εμπορικών ή διαφημιστικών συνεργασιών. Οποιοδήποτε περιεχόμενο διαφημιστικού ή χορηγούμενου χαρακτήρα επισημαίνεται κατάλληλα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές διαφάνειας.

Σε περίπτωση δημοσίευσης ανακριβούς ή ελλιπούς πληροφορίας, το περιεχόμενο αναθεωρείται, διορθώνεται ή επικαιροποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με γνώμονα την ενημέρωση του κοινού.

Το Mad.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας συντακτικής πολιτικής οποτεδήποτε, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε λειτουργικές, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η παρούσα πολιτική διέπει αποκλειστικά τη συντακτική λειτουργία του Mad.gr και δεν υποκαθιστά τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας.