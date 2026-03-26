Ξύπνησα σήμερα και βρέθηκα στο mad.gr!

Ονομάζομαι Goldie Χατζηθεοδώρου, ή αλλιώς Goldienim – για τους ψαγμένους – Μερικοί από εσάς μπορεί να με γνωρίζετε μέσα από τα socials, ειδικότερα από τη στήλη νέων «Ξύπνησα Σήμερα» όπου σας ενημερώνω για όσα συμβαίνουν στην Ασία, ή από την τηλεόραση, ή ακόμα και από τις εγχώριες K-POP συναυλίες που έχουν διοργανωθεί ανά τα χρόνια. Κάπου εκεί βρίσκομαι πάντα – να τρέχω για να μη σας λείψει τίποτα. Δραστηριοποιούμαι επίσημα στο χώρο της επικοινωνίας, της μουσικής βιομηχανίας και του πολιτιστικού management απο το 2019 καθώς το παρελθόν μου στην μουσική τρέλα της K-POP ξεκινάει από το μακρινό – πλέον – 2009.

Είμαι Cultural Ambassador με έμφαση στην κορεατική και ευρύτερη ασιατική ποπ κουλτούρα. Από το 2014 συνεργάζομαι με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας και είμαι Πρόεδρος του KWAVE Greece, έχοντας συμβάλει ενεργά στη δημιουργία και ανάπτυξη μιας από τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες που έφεραν την K-POP και το K-culture στην Ελλάδα.

Does K-POP WORLD FESTIVAL ring a bell?

Ως PR και Communications Specialist, event organizer και artist manager, βρίσκομαι πίσω από projects και συνεργασίες που απαιτούν στρατηγική, αντίληψη της αγοράς και ουσιαστική κατανόηση του χώρου. Έχω αναπτύξει δίκτυο συνεργασιών που εκτείνεται πέρα από την Ελλάδα, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ ευρωπαϊκής και ασιατικής σκηνής, γι’ αυτό και αρκετοί με αποκαλούν “K-Insider”.

Γιατί κάπως έτσι πάει, όπου υπάρχει ενημέρωση ή αναφορά στην κορεατική και ασιατική κουλτούρα, κατά πάσα πιθανότητα θα είμαι εκεί. Είτε μπροστά, είτε από πίσω, είτε κάπου παραδίπλα, κάπου θα έχω βάλει ένα χεράκι βρε παιδί μου για να έρθουν όλα εις πέρας. Παράλληλα, δημιουργώ περιεχόμενο και γράφω για τη σύγχρονη pop κουλτούρα, με έμφαση στην K-POP και το gaming, προσεγγίζοντας τα θέματα με μια πιο προσωπική οπτική. Εστιάζοντας όχι μόνο στο τι συμβαίνει, αλλά και στο γιατί έχει σημασία. Οπότε.. αν ξύπνησες σήμερα και θέλεις να μάθεις περισσότερα μέσα από τα μάτια ενός insider μείνε συντονισμένος