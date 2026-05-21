Blogs 21.05.2026

Το K-POP World Festival 2026 επέστρεψε στην Αθήνα και έφερε την Κορέα πιο κοντά από ποτέ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Δυνατές εμφανίσεις, εκρηκτική ενέργεια και μια ατμόσφαιρα που απέδειξε ότι η K-pop στην Ελλάδα έχει πλέον αποκτήσει τη δική της δυναμική
Goldie Χατζηθεοδώρου

Στις 16 Μαΐου, το Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού γέμισε μουσική, χορό και αμέτρητη αγάπη για την κορεατική κουλτούρα, καθώς πραγματοποιήθηκε το φετινό K-POP World Festival στην Ελλάδα. Τη διοργάνωση ανέλαβαν η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας και το K-Wave Greece σε συνεργασία με το This is Athens, προσφέροντας στο κοινό μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, το ταλέντο και την κοινότητα του K-pop στην Ελλάδα.

Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου

Από νωρίς το απόγευμα, ο χώρος του θεάτρου είχε ήδη γεμίσει με κόσμο που ήθελε να ζήσει την εμπειρία του φεστιβάλ. Από τις 17:00 έως τις 19:00, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα booths των συνεργατών της διοργάνωσης και να γνωρίσουν ακόμα περισσότερο την κορεατική κουλτούρα μέσα από προϊόντα, γεύσεις και μοναδικά giveaways.

Κορεατική φιλοξενία από κοντά: Μία εμπειρία που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή

Ανάμεσα στους συνεργάτες που βρέθηκαν εκείνη την ημέρα στο χώρο ήταν το BWoman με αγαπημένα κορεατικά καλλυντικά, το Moonkiz, το γνωστό κορεατικό café από τη Θεσσαλονίκη που πλέον βρίσκεται και στην Αθήνα, αλλά και το Tokkiyo, το οποίο ταξίδεψε ειδικά για το event φέρνοντας freebies εμπνευσμένα από αγαπημένους K-pop καλλιτέχνες.

Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου

Στις 19:30 ξεκίνησε επίσημα το διαγωνιστικό κομμάτι της βραδιάς, με συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα να ανεβαίνουν στη σκηνή και να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στις κατηγορίες χορού και τραγουδιού. Για όσους μπορεί να μην γνωρίζουν, το K-POP World Festival αποτελεί το μοναδικό επίσημα εγκεκριμένο K-POP φεστιβάλ που πραγματοποιείται απευθείας σε συνεργασία με την Κορέα και συγκεκριμένα με το Korean Broadcasting Station (KBS). Από το 2013, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον θεσμό, έχοντας ήδη καταφέρει να στείλει δύο ελληνικές συμμετοχές στον μεγάλο τελικό της Κορέας. Η πρώτη ήταν το vocal group R2E το 2016, ενώ η δεύτερη ήταν οι ADOREUS, που εκπροσώπησαν τη χώρα μας το 2023.

Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου

Οι μεγάλοι νικητές της φετινής βραδιάς ήταν στην κατηγορία χορογραφίας οι Black Unit με το «Helicopter» των CLC, καθώς και ο POL με το «Bubble Gum» των Kep1er κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Στην κατηγορία τραγουδιού, η ELI μάγεψε το κοινό με την ερμηνεία της στο «Only» της LeeHi.

Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου

Προσωπικά, κάθε φορά που το K-POP World Festival ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό, νιώθω πραγματικά χαρούμενη βλέποντας πόσο έχει μεγαλώσει η K-pop κοινότητα στην Ελλάδα. Παρά τον καιρό που δεν ήταν ιδιαίτερα με το μέρος μας εκείνη την ημέρα, η ενέργεια, ο ενθουσιασμός και η αγάπη όλων όσοι βρέθηκαν στο θέατρο έκαναν τη βραδιά ξεχωριστή. Και κάπως έτσι, το μόνο που μένει πλέον είναι να ανυπομονούμε για το επόμενο K-POP World Festival.

Το «Walk the Line» των ENHYPEN έφερε τη συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

K-pop K-POP World Festival 2026 ΑΘΗΝΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η πιο «καυτή» μάχη της χρονιάς ξεκινά και εσύ επιλέγεις το κορυφαίο Urban banger

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η πιο «καυτή» μάχη της χρονιάς ξεκινά και εσύ επιλέγεις το κορυφαίο Urban banger

21.05.2026
Επόμενο
«Billy & Me»: Η βιογραφική ταινία για τον Billy Joel πριν γίνει θρύλος της μουσικής

«Billy & Me»: Η βιογραφική ταινία για τον Billy Joel πριν γίνει θρύλος της μουσικής

21.05.2026

Δες επίσης

Περάσαμε 2 ημέρες back-to-back στο Άμστερνταμ με τη Rosalía
Blogs

Περάσαμε 2 ημέρες back-to-back στο Άμστερνταμ με τη Rosalía

04.05.2026
Κορεατική φιλοξενία από κοντά: Μία εμπειρία που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή
Blogs

Κορεατική φιλοξενία από κοντά: Μία εμπειρία που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή

02.05.2026
Το «Walk the Line» των ENHYPEN έφερε τη συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη
Blogs

Το «Walk the Line» των ENHYPEN έφερε τη συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη

01.05.2026
Το K-POP φαινόμενο στους ελληνικούς κινηματογράφους: Είδα το Stray Kids που ξεπέρασε κάθε προσδοκία
Blogs

Το K-POP φαινόμενο στους ελληνικούς κινηματογράφους: Είδα το Stray Kids που ξεπέρασε κάθε προσδοκία

30.04.2026
Πώς έζησα το 1ο CHOOM K-POP Dance Festival της Θεσσαλονίκης
Blogs

Πώς έζησα το 1ο CHOOM K-POP Dance Festival της Θεσσαλονίκης

02.04.2026
Ένα μικρό κομμάτι K‑culture στο Θησείο: Το privé opening ενός cafe που σε ταξιδεύει στην Κορέα
Blogs

Ένα μικρό κομμάτι K‑culture στο Θησείο: Το privé opening ενός cafe που σε ταξιδεύει στην Κορέα

30.03.2026
Βρεθήκαμε στο live της Rosalía στο Μιλάνο που ακυρώθηκε και σας μεταφέρουμε τα πάντα
Blogs

Βρεθήκαμε στο live της Rosalía στο Μιλάνο που ακυρώθηκε και σας μεταφέρουμε τα πάντα

28.03.2026
BTS 2.0: Μια εμπειρία που ξεκίνησε ως livestream και κατέληξε σε cultural moment
Blogs

BTS 2.0: Μια εμπειρία που ξεκίνησε ως livestream και κατέληξε σε cultural moment

27.03.2026
Τοσκάνη με αυτοκίνητο: Οι στάσεις που πρέπει να κάνεις σε ένα road trip στην Ιταλία
Blogs

Τοσκάνη με αυτοκίνητο: Οι στάσεις που πρέπει να κάνεις σε ένα road trip στην Ιταλία

26.03.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη