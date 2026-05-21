Το K-POP World Festival 2026 επέστρεψε στην Αθήνα και έφερε την Κορέα πιο κοντά από ποτέ

Δυνατές εμφανίσεις, εκρηκτική ενέργεια και μια ατμόσφαιρα που απέδειξε ότι η K-pop στην Ελλάδα έχει πλέον αποκτήσει τη δική της δυναμική

Στις 16 Μαΐου, το Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού γέμισε μουσική, χορό και αμέτρητη αγάπη για την κορεατική κουλτούρα, καθώς πραγματοποιήθηκε το φετινό K-POP World Festival στην Ελλάδα. Τη διοργάνωση ανέλαβαν η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας και το K-Wave Greece σε συνεργασία με το This is Athens, προσφέροντας στο κοινό μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, το ταλέντο και την κοινότητα του K-pop στην Ελλάδα.

Από νωρίς το απόγευμα, ο χώρος του θεάτρου είχε ήδη γεμίσει με κόσμο που ήθελε να ζήσει την εμπειρία του φεστιβάλ. Από τις 17:00 έως τις 19:00, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα booths των συνεργατών της διοργάνωσης και να γνωρίσουν ακόμα περισσότερο την κορεατική κουλτούρα μέσα από προϊόντα, γεύσεις και μοναδικά giveaways.

Κορεατική φιλοξενία από κοντά: Μία εμπειρία που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή

Ανάμεσα στους συνεργάτες που βρέθηκαν εκείνη την ημέρα στο χώρο ήταν το BWoman με αγαπημένα κορεατικά καλλυντικά, το Moonkiz, το γνωστό κορεατικό café από τη Θεσσαλονίκη που πλέον βρίσκεται και στην Αθήνα, αλλά και το Tokkiyo, το οποίο ταξίδεψε ειδικά για το event φέρνοντας freebies εμπνευσμένα από αγαπημένους K-pop καλλιτέχνες.

Στις 19:30 ξεκίνησε επίσημα το διαγωνιστικό κομμάτι της βραδιάς, με συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα να ανεβαίνουν στη σκηνή και να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στις κατηγορίες χορού και τραγουδιού. Για όσους μπορεί να μην γνωρίζουν, το K-POP World Festival αποτελεί το μοναδικό επίσημα εγκεκριμένο K-POP φεστιβάλ που πραγματοποιείται απευθείας σε συνεργασία με την Κορέα και συγκεκριμένα με το Korean Broadcasting Station (KBS). Από το 2013, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στον θεσμό, έχοντας ήδη καταφέρει να στείλει δύο ελληνικές συμμετοχές στον μεγάλο τελικό της Κορέας. Η πρώτη ήταν το vocal group R2E το 2016, ενώ η δεύτερη ήταν οι ADOREUS, που εκπροσώπησαν τη χώρα μας το 2023.

Οι μεγάλοι νικητές της φετινής βραδιάς ήταν στην κατηγορία χορογραφίας οι Black Unit με το «Helicopter» των CLC, καθώς και ο POL με το «Bubble Gum» των Kep1er κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Στην κατηγορία τραγουδιού, η ELI μάγεψε το κοινό με την ερμηνεία της στο «Only» της LeeHi.

Προσωπικά, κάθε φορά που το K-POP World Festival ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό, νιώθω πραγματικά χαρούμενη βλέποντας πόσο έχει μεγαλώσει η K-pop κοινότητα στην Ελλάδα. Παρά τον καιρό που δεν ήταν ιδιαίτερα με το μέρος μας εκείνη την ημέρα, η ενέργεια, ο ενθουσιασμός και η αγάπη όλων όσοι βρέθηκαν στο θέατρο έκαναν τη βραδιά ξεχωριστή. Και κάπως έτσι, το μόνο που μένει πλέον είναι να ανυπομονούμε για το επόμενο K-POP World Festival.

Το «Walk the Line» των ENHYPEN έφερε τη συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη