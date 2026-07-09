Όλα όσα έγιναν στο πρώτο Summer K-POP Experience Party του Moonkiz

Με μια ματιά Πρώτο K-pop Party του Moonkiz Athens στις 3 Ιουλίου, με στόχο την ενίσχυση της κορεατικής κουλτούρας και κοινότητας.

Το event προσέφερε κορεατικό μενού, μουσική από DJ του K-pop Encore και ευκαιρίες για γνωριμίες.

Παρουσία εκπροσώπων της Πρεσβείας της Κορέας, ομάδων χορού και σχολών K-pop.

Δραστηριότητα Photocard Trading ενίσχυσε την αλληλεπίδραση και τις συζητήσεις μεταξύ των φίλων της K-pop. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου είχα την ευκαιρία να βρεθώ στο πρώτο K-pop Party που διοργάνωσε το Moonkiz Athens, ένα event που είχε ως στόχο να φέρει τους φίλους της K-pop και της κορεατικής κουλτούρας ακόμα πιο κοντά. Η βραδιά αποτέλεσε ένα όμορφο ξεκίνημα για μια νέα σειρά εκδηλώσεων, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα σημείο συνάντησης για την ελληνική K-pop κοινότητα.

Από την πρώτη στιγμή ήταν φανερό πως η διοργάνωση είχε σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει κάτι περισσότερο από ένα απλό party. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία της κορεατικής κουλτούρας μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο μενού του Moonkiz, ενώ τη μουσική της βραδιάς ανέλαβαν οι DJ του K-pop Encore, οι οποίοι κράτησαν την ενέργεια στα ύψη με αγαπημένες K-pop επιτυχίες.

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Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν άνθρωποι που στηρίζουν ενεργά την ανάπτυξη της K-pop στην Ελλάδα, ανάμεσά τους ομάδες χορού, καθηγητές και ιδιοκτήτες σχολών, καθώς και εκπρόσωποι της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Κορέας, δημιουργώντας μια όμορφη ευκαιρία για γνωριμίες, συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων γύρω από το κοινό μας ενδιαφέρον.

Για εμένα προσωπικά, το πιο σημαντικό κομμάτι της βραδιάς ήταν η δυνατότητα να φέρουμε την κοινότητα ακόμα πιο κοντά. Με αυτή τη σκέψη γεννήθηκε και η ιδέα του Photocard Trading, μια δραστηριότητα που έδωσε σε όλους την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα, να συζητήσουμε για τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και να ανταλλάξουμε τόσο επίσημες όσο και ανεπίσημες photocards.

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Μέσα σε λίγες μόνο ώρες μοιραστήκαμε ιστορίες, εμπειρίες και το κοινό μας πάθος για την K-pop, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι αυτή η κοινότητα μεγαλώνει μέσα από την αλληλεπίδραση και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Το party ολοκληρώθηκε στις 11 το βράδυ, ύστερα από περίπου τέσσερις ώρες γεμάτες μουσική, χορό, συζητήσεις και όμορφες στιγμές. Αν αυτή ήταν μόνο η αρχή, τότε ανυπομονώ πραγματικά να δω τι μας επιφυλάσσουν οι επόμενες διοργανώσεις του Moonkiz!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι βρέθηκαν εκεί και συνέβαλαν ώστε η πρώτη αυτή εμπειρία να είναι τόσο ξεχωριστή. Ραντεβού στο επόμενο K-pop Party!

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