Με το νέο της album «Confessions II», η Madonna στέκεται ξανά στην κορυφή του κόσμου…και στα decks!

Με μια ματιά Το νέο album της Madonna, «Confessions II», είναι ένα εντυπωσιακό dance album με υψηλές κριτικές.

Το album περιέχει αναφορές στην καριέρα της Madonna, αλλά δημιουργεί νέα anthems με "dirty" ήχο.

Η Madonna αγγίζει θέματα θανάτου και ψυχικής ενέργειας, ενώ συνεργάζεται με τη Sabrina Carpenter.

Το «Confessions II» θεωρείται ένα κορυφαίο dance album που ξεπερνά ηλικίες και γενιές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα εντυπωσιακό dance album, οι κριτικές των μουσικών δημοσιογράφων όλου του πλανήτη του δίνουν ένα ωραιότατο 8 στα 10, και μία επιστροφή για την Madonna στο είδος της μουσικής που η ίδια οδήγησε σε καλλιτεχνικό θρίαμβο στο παρελθόν και τελικά και στο σήμερα. Τα beats χτυπάνε τρελά, η καλλιτεχνική ευφυΐα είναι παρούσα σε κάθε δευτερόλεπτο, οι αναφορές στο σύνολο της καριέρας της συγκινούν τους πάντες, η παραγωγή είναι από άλλο πλανήτη, στο σύνολό του έχουμε ένα album που θα μείνει για πάντα ψηλά στη δισκογραφία της.

Το εντυπωσιακό είναι πως, αν και «part II» του πρώτου Confessions, το album δεν πηγαίνει σε εύκολες λύσεις, αντιγραφή του Hung Up ή του Sorry, αλλά δημιουργεί νέα anthems με περισσότερο dirty ήχο στο background γεγονός που τελικά λειτουργεί ως νέα πρόταση και όχι ως συνέχεια του προηγούμενου. Η Madonna το ζει σα να ξεκινάει τώρα την καριέρα της στη Νέα Υόρκη αλλά ταυτόχρονα για πρώτη φορά αγγίζει και στενόχωρα θέματα θανάτου και ψυχικής ενέργειας που ποτέ δεν πεθαίνει.

Η Olivia Rodrigo έχει το album της χρονιάς – 60 εκατομμύρια streams από την πρώτη μέρα

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα δύο καλύτερα albums είναι από δύο εκ διαμέτρου αντίθετους σε ηλικία καλλιτέχνες. Από την Olivia Rodrigo και την Madonna. Είναι τόσο έντονη, ολοκληρωμένη και ανατρεπτικά καθαρή η dance ματιά της Madonna που ξεπερνάει ηλικίες και γενιές, που παίζει στα ίσα σε φυσικές πωλήσεις τη νέα γενιά.

Η νέα γενιά εκπροσωπείται στο «Confessions II» από την Sabrina Carpenter στη μοναδική στιγμή του album που η Madonna δημιουργεί κάτι που είναι περισσότερο κοντά στην Sabrina από την ίδια. Το ίδιο άλλωστε έκανε και η Taylor Swift στο δικό της ντουέτο με την Sabrina. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες πάντα πρέπει να δίνουν χώρο στην επόμενη γενιά ειδικά αν υπάρχει τόσο ταλέντο όσο αυτό που έχει η Sabrina.

Danceteria, Bizarre (με Martin Garrix), School, Fragile, δείχνουν με τη μία να είναι τα highlights του album, είμαι σίγουρος όμως πως τις επόμενες ημέρες τα highlights θα αλλάζουν συνεχώς και θα χορεύονται non stop παντού. Στο τέλος, γιατί δεν υπάρχει λόγος να ακούσεις ένα album της Madonna αν δεν «φτάσεις στο τέλος», προσπάθησε να κρατηθείς αν το να πατήσεις ξανά restart. Δεν θα μπορέσεις. Η Madonna έχει ένα κορυφαίο νέο dance album. Ζούμε το καλύτερο Madonna Summer μας!