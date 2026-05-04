Blogs 04.05.2026

Περάσαμε 2 ημέρες back-to-back στο Άμστερνταμ με τη Rosalía

Η Rosalía σε εμφάνισή της στο Άμστερνταμ με φτερά και λευκό σύνολο.
Είδαμε 2 συνεχόμενες ημέρες live την Rosalía και το φως (Lux) μπήκε για πάντα στην καρδιά μας
Ανδρέας Αλυσανδράτος

Υπάρχει προφανώς ένα ρίσκο όταν πρόκειται να δεις τον ίδιο καλλιτέχνη δύο συνεχόμενες φορές live μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Η έλλειψη εκπλήξεων μπορεί να σε προβληματίσει, ακόμα και κάποιες ατάκες που επαναλαμβάνονται μπορεί να σου φανούν κουραστικές. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβησαν στην περίπτωση της Rosalía. Ήταν και τις δύο φορές top of the game!

Η Rosalía με ροζ τούτου και χορευτές επί σκηνής στο Άμστερνταμ, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της.
Το VIP pre-show party είναι έτοιμο και με περιμένει. Μία ειδική αίθουσα, εσωτερικά του Ziggo Dome, ντυμένη στα λευκά με υπέροχα backdrop «Hot for God» να είναι τοποθετημένα στρατηγικά δίπλα στην μεγάλη φωτογραφία της Rosalía που δεσπόζει στον χώρο. Κλασική μουσική δυνατά στα ηχεία και exclusive Lux κοκτέιλ στο χέρι όλων μας. Καλωσήρθες στον υπέροχο και γεμάτο φως κόσμο της Rosalía.

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σκηνοθετεί τη Rosalía στο La Perla (video)

Μαγεμένος φεύγω από την VIP αίθουσα και κατευθύνομαι δίπλα στη σκηνή. Οι fans είναι ντυμένοι όλοι στα λευκά με elements που πηγάζουν από το εξώφυλλο του τελευταίου της album. Προφανώς και εγώ φοράω λευκά. Η ορχήστρα κατευθύνεται μέσα σε επευφημίες στο κέντρο του σταδίου. Ορχήστρα παλαιού τύπου, κλασικής μουσικής και όπερας. Οι πρώτες νότες γεμίζουν τον χώρο. Τα φώτα σβήνουν. Κόβεται η ανάσα μου. Η Rosalía είναι εδώ, μπροστά μου. Δύο φορές.

Σκηνικό με το λογότυπο "HOT FOR GOD THE LUX TOUR 2023" στο Άμστερνταμ, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Rosalía.
Ο άνδρας δείχνει προς το λογότυπο "HOT FOR GOD THE LUX TOUR 2026" σε φόντο σκούρο μπλε.
Δύο κεριά και ένα κοκτέιλ με το λογότυπο LUX στο Άμστερνταμ, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Rosalía.
Ο άνδρας ποζάρει μπροστά από έναν τοίχο με λίστα τραγουδιών για την περιοδεία The Lux Tour 2026.
Τα καταπληκτικά tracks του Lux album ακούγονται καλύτερα live. Είναι η Rosalía που το πετυχαίνει αυτό, η ουράνια φωνή της, η αύρα της, η συγκίνησή της, ο ζεστός τρόπος που ως μπαλαρίνα κινείται στη σκηνή, η αφαιρετική σκηνογραφία, οι fans που αγκαλιάζονται και κλαίνε, η χορογραφία του Δημήτρη Παπαϊωάννου στο La Perla. Δακρύζω, νιώθω το σώμα μου να αιωρείται σε έναν απόλυτα νέο φωτεινό κόσμο.

Η Rosalía με εντυπωσιακό λευκό καπέλο και ροζ σουτιέν σε εμφάνισή της στο Άμστερνταμ.
Χορευτές μπαλέτου ερμηνεύουν στην σκηνή του Άμστερνταμ με την Rosalía, φορώντας λευκές μπότες και ροζ φούστες.
Η Rosalía χορεύει μπαλέτο στο Άμστερνταμ με άνδρα χορευτή σε παράσταση.
Το αμέσως προηγούμενό της album, Motomami, έχει την εκπροσώπηση που του αναλογεί με τον ρυθμό να πατάει κόκκινο και το κοινό να παραληρεί. Το «Thank You» της Dido, σε μία υπέροχη διασκευή από την Rosalía, αποκτάει νέα υπόσταση όπως και το «Can’t Take My Eyes Off You». Η Rosalía είναι εδώ για όλους μας και για τον καθένα ξεχωριστά. Χορεύουμε μαζί της, κλαίμε μαζί της, γελάμε μαζί της, ανεβαίνουμε (κυριολεκτικά μερικοί τυχεροί από εμάς) στη σκηνή μαζί της. Είμαστε όλοι ένα, μας περιβάλλει το φως.

Η Rosalía τραγουδάει στο Άμστερνταμ με εντυπωσιακή λευκή ενδυμασία και φτερά αγγέλου.
Η Rosalía ποζάρει μπροστά από ένα μεγάλο backdrop με το λογότυπο LTX, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Άμστερνταμ.
Αν είχε προγραμματίσει live εμφάνιση και τρίτη συνεχόμενη ημέρα στο Άμστερνταμ, να είστε σίγουροι πως θα ήμουν πάλι εκεί μαζί της. Από την άλλη βέβαια, αν συνέβαινε αυτό, δεν θα είχα προλάβει να επιστρέψω για να γράψω το κείμενο αυτό για το mad.gr. Και ήθελα να επιστρέψω, ήθελα να γράψω το κείμενο, ήθελα να μεταφέρω στον online κόσμο την βαθιά ανθρώπινη ζεστασιά του φωτός της. Rosalía, σ´ ευχαριστώ.

Όταν το Stranger Things έμαθε στη Gen Z τι σημαίνει πραγματικό metal μέσα από τους Metallica

 

Rosalia Ανδρέας Αλυσανδράτος μουσική
«Not Just a Birthday»: Τα πρώτα γενέθλια της Κατερίνας Καινούργιου ως μαμά

Η Κατερίνα Παπουτσάκη και η Ρένα Μόρφη παρέδωσαν μαθήματα στιλ στη σκηνή του YFSF

Κορεατική φιλοξενία από κοντά: Μία εμπειρία που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή
Κορεατική φιλοξενία από κοντά: Μία εμπειρία που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή

Το «Walk the Line» των ENHYPEN έφερε τη συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη
Το «Walk the Line» των ENHYPEN έφερε τη συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη

Το K-POP φαινόμενο στους ελληνικούς κινηματογράφους: Είδα το Stray Kids που ξεπέρασε κάθε προσδοκία
Το K-POP φαινόμενο στους ελληνικούς κινηματογράφους: Είδα το Stray Kids που ξεπέρασε κάθε προσδοκία

Πώς έζησα το 1ο CHOOM K-POP Dance Festival της Θεσσαλονίκης
Πώς έζησα το 1ο CHOOM K-POP Dance Festival της Θεσσαλονίκης

Ένα μικρό κομμάτι K‑culture στο Θησείο: Το privé opening ενός cafe που σε ταξιδεύει στην Κορέα
Ένα μικρό κομμάτι K‑culture στο Θησείο: Το privé opening ενός cafe που σε ταξιδεύει στην Κορέα

Βρεθήκαμε στο live της Rosalía στο Μιλάνο που ακυρώθηκε και σας μεταφέρουμε τα πάντα
Βρεθήκαμε στο live της Rosalía στο Μιλάνο που ακυρώθηκε και σας μεταφέρουμε τα πάντα

BTS 2.0: Μια εμπειρία που ξεκίνησε ως livestream και κατέληξε σε cultural moment
BTS 2.0: Μια εμπειρία που ξεκίνησε ως livestream και κατέληξε σε cultural moment

Τοσκάνη με αυτοκίνητο: Οι στάσεις που πρέπει να κάνεις σε ένα road trip στην Ιταλία
Τοσκάνη με αυτοκίνητο: Οι στάσεις που πρέπει να κάνεις σε ένα road trip στην Ιταλία

Puerto Rico: Ο απόλυτος οδηγός για παραλίες, φύση και local κουλτούρα
Puerto Rico: Ο απόλυτος οδηγός για παραλίες, φύση και local κουλτούρα

