Περάσαμε 2 ημέρες back-to-back στο Άμστερνταμ με τη Rosalía

Υπάρχει προφανώς ένα ρίσκο όταν πρόκειται να δεις τον ίδιο καλλιτέχνη δύο συνεχόμενες φορές live μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Η έλλειψη εκπλήξεων μπορεί να σε προβληματίσει, ακόμα και κάποιες ατάκες που επαναλαμβάνονται μπορεί να σου φανούν κουραστικές. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβησαν στην περίπτωση της Rosalía. Ήταν και τις δύο φορές top of the game!

Το VIP pre-show party είναι έτοιμο και με περιμένει. Μία ειδική αίθουσα, εσωτερικά του Ziggo Dome, ντυμένη στα λευκά με υπέροχα backdrop «Hot for God» να είναι τοποθετημένα στρατηγικά δίπλα στην μεγάλη φωτογραφία της Rosalía που δεσπόζει στον χώρο. Κλασική μουσική δυνατά στα ηχεία και exclusive Lux κοκτέιλ στο χέρι όλων μας. Καλωσήρθες στον υπέροχο και γεμάτο φως κόσμο της Rosalía.

Μαγεμένος φεύγω από την VIP αίθουσα και κατευθύνομαι δίπλα στη σκηνή. Οι fans είναι ντυμένοι όλοι στα λευκά με elements που πηγάζουν από το εξώφυλλο του τελευταίου της album. Προφανώς και εγώ φοράω λευκά. Η ορχήστρα κατευθύνεται μέσα σε επευφημίες στο κέντρο του σταδίου. Ορχήστρα παλαιού τύπου, κλασικής μουσικής και όπερας. Οι πρώτες νότες γεμίζουν τον χώρο. Τα φώτα σβήνουν. Κόβεται η ανάσα μου. Η Rosalía είναι εδώ, μπροστά μου. Δύο φορές.

Τα καταπληκτικά tracks του Lux album ακούγονται καλύτερα live. Είναι η Rosalía που το πετυχαίνει αυτό, η ουράνια φωνή της, η αύρα της, η συγκίνησή της, ο ζεστός τρόπος που ως μπαλαρίνα κινείται στη σκηνή, η αφαιρετική σκηνογραφία, οι fans που αγκαλιάζονται και κλαίνε, η χορογραφία του Δημήτρη Παπαϊωάννου στο La Perla. Δακρύζω, νιώθω το σώμα μου να αιωρείται σε έναν απόλυτα νέο φωτεινό κόσμο.

Το αμέσως προηγούμενό της album, Motomami, έχει την εκπροσώπηση που του αναλογεί με τον ρυθμό να πατάει κόκκινο και το κοινό να παραληρεί. Το «Thank You» της Dido, σε μία υπέροχη διασκευή από την Rosalía, αποκτάει νέα υπόσταση όπως και το «Can’t Take My Eyes Off You». Η Rosalía είναι εδώ για όλους μας και για τον καθένα ξεχωριστά. Χορεύουμε μαζί της, κλαίμε μαζί της, γελάμε μαζί της, ανεβαίνουμε (κυριολεκτικά μερικοί τυχεροί από εμάς) στη σκηνή μαζί της. Είμαστε όλοι ένα, μας περιβάλλει το φως.

Αν είχε προγραμματίσει live εμφάνιση και τρίτη συνεχόμενη ημέρα στο Άμστερνταμ, να είστε σίγουροι πως θα ήμουν πάλι εκεί μαζί της. Από την άλλη βέβαια, αν συνέβαινε αυτό, δεν θα είχα προλάβει να επιστρέψω για να γράψω το κείμενο αυτό για το mad.gr. Και ήθελα να επιστρέψω, ήθελα να γράψω το κείμενο, ήθελα να μεταφέρω στον online κόσμο την βαθιά ανθρώπινη ζεστασιά του φωτός της. Rosalía, σ´ ευχαριστώ.

