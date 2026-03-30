Blogs 30.03.2026

Ένα μικρό κομμάτι K‑culture στο Θησείο: Το privé opening ενός cafe που σε ταξιδεύει στην Κορέα

Από τη Θεσσαλονίκη στο Θησείο, το Moonkiz φέρνει την K-culture στην Αθήνα μέσα από ένα opening γεμάτο κόσμο, γεύσεις και μια ατμόσφαιρα που θυμίζει μικρή ασιατική απόδραση στην καρδιά της πόλης
Goldie Χατζηθεοδώρου

Στις 15 Μαρτίου είχα τη χαρά να παρευρεθώ στο Friends & Family άνοιγμα του Moonkiz στην Αθήνα, μια βραδιά που ένιωθα ότι περίμενα εδώ και καιρό. Για όσους αγαπάμε την κορεατική κουλτούρα, αλλά και τα concept cafés που συνδυάζουν φαγητό, αισθητική και εμπειρία, το Moonkiz είναι ήδη ένα πολύ γνώριμο όνομα! Και όχι, δεν πρόκειται για διαφημιστικό άρθρο αλλά για ένα K-POP trend που αξίζει την δεις από κοντά.

Το brand έγινε αρχικά γνωστό μέσα από το πρώτο του κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο άνοιξε το 2024 και γρήγορα έγινε ο νούμερο 1 αγαπημένος προορισμός για θαυμαστές της K-POP κουλτούρας αλλά και για όσους θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό από την Ασία. Προσωπικά, κάθε φορά που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει σχεδόν πάντα μία στάση που θεωρώ απαραίτητη: να περάσω από το Moonkiz και να δοκιμάσω ό,τι καινούργιο υπάρχει στο μενού. Ή τουλάχιστον ό,τι μπορώ… γιατί ως lactose intolerant άνθρωπος χρειάζεται να κάνω κάποιες μικρές στρατηγικές επιλογές!

Το νέο κατάστημα στην Αθήνα βρίσκεται πλέον στο Θησείο, στην οδό Αδριανού 3, και από την πρώτη στιγμή που μπήκα στον χώρο κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα opening που θα έχει ιδιαίτερη ενέργεια. Η βραδιά ήταν πραγματικά overwhelming με την πιο όμορφη έννοια. Μέσα στο μαγαζί συνάντησα συναδέλφους, φίλους, οικογένεια, γνωστούς από τη δουλειά, ανθρώπους της κοινότητας που γνωρίζω εδώ και χρόνια αλλά και δημόσια πρόσωπα που ήρθαν να στηρίξουν το νέο αυτό ξεκίνημα.

Αυτό που κάνει το Moonkiz να ξεχωρίζει είναι ότι δεν στοχεύει αποκλειστικά στην κορεατική κουλτούρα, αλλά δημιουργεί έναν χώρο που συνδυάζει K‑culture στοιχεία με μια playful, cute και fun αισθητική καφετέριας. Είναι ένας χώρος που νιώθεις άνετα να καθίσεις για καφέ, να δοκιμάσεις street food και γλυκά εμπνευσμένα από την Ασία ή απλώς να απολαύσεις την ατμόσφαιρα.

Κατά τη διάρκεια του opening ο κόσμος δοκίμαζε τα πάντα. Από ειδικά cocktails μέχρι corn dogs και taiyaki, ενώ φυσικά δεν έλειψαν οι καφέδες και τα γλυκά. Παράλληλα, μέσα στο κατάστημα υπήρχαν και διάφορα merchandise items, όπως μπλούζες, κορεατικές μάσκες ομορφιάς αλλά και μικρά συλλεκτικά αντικείμενα όπως μαγνητάκια με τους χαρακτηριστικούς ήρωες που ακολουθούν το concept του Moonkiz.

Όλη η βραδιά εξελίχθηκε σχεδόν αυθόρμητα σε ένα μικρό πάρτι. Μουσική, γέλια, φωτογραφίες και πολλοί άνθρωποι που μοιράζονταν τον ίδιο ενθουσιασμό για ένα νέο χώρο που ανοίγει στην πόλη και φέρνει μαζί του μια διαφορετική αισθητική και εμπειρία.

Για εμένα προσωπικά ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή γιατί είδα από κοντά πόσο έχει μεγαλώσει αυτή η κοινότητα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Το Moonkiz στην Αθήνα είναι άλλο ένα παράδειγμα του πώς η αγάπη για την ασιατική κουλτούρα μπορεί να μετατραπεί σε έναν χώρο συνάντησης, δημιουργίας και εμπειρίας.

Αν θέλετε να πάρετε μια μικρή γεύση από το opening, έχω ανεβάσει σχετικό vlog σε όλα μου τα goldienim προφίλ, όπου μπορείτε να δείτε στιγμές από τη βραδιά και την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε.

Και αν βρεθείτε στο Θησείο, αξίζει σίγουρα μια στάση. Γιατί μερικές φορές ένα καφέ μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό μέρος για.. καφέ. Μπορεί να είναι μια μικρή εμπειρία K‑culture μέσα στην πόλη.

goldie KPop Moonkiz
Ο γιος του Schwarzenegger κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στο ντεμπούτο του στο bodybuilding

