Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 11.06.2026

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

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Ο Akylas μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr για τις 3 υποψηφιότητές του στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τη στιγμή που άλλαξε τη ζωή του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Akylas είναι υποψήφιος για τρία βραβεία στα MAD VMA 2026 με το τραγούδι «Ferto».
  • Το «Ferto» συνδυάζει ελληνική παράδοση με σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική και αγγίζει θέματα γενιάς.
  • Η επιτυχία του τραγουδιού ξεκίνησε από το TikTok και έφτασε να χαρακτηριστεί ως το ελληνικό «Gangnam Style».
  • Ο Akylas συμβουλεύει τους νέους καλλιτέχνες να κυνηγούν την αλήθεια τους και όχι το viral.
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Τρεις υποψηφιότητες στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και μια χρονιά που δύσκολα θα ξεχάσει. Ο Akylas διεκδικεί βραβείο στις κατηγορίες «Καλύτερο Ποπ Κομμάτι», «Τραγούδι Viral» και «Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος», έχοντας καταφέρει μέσα σε λίγους μήνες να μετατρέψει το «Ferto» σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα της χρονιάς. Με αφορμή τις 3 αυτές υποψηφιότητες, ο νεαρός καλλιτέχνης μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr για το «Ferto», το viral ταξίδι του τραγουδιού, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πριν από την πρώτη του κυκλοφορία και τη συγκίνηση που νιώθει βλέποντας τη ζωή του να αλλάζει.

https://www.instagram.com/akylas__
https://www.instagram.com/akylas__

Με έναν ήχο που συνδυάζει την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, αλλά και με στίχους που αγγίζουν μια ολόκληρη γενιά, ο νεαρός καλλιτέχνης κατάφερε να ξεχωρίσει και να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα. Οι φετινές υποψηφιότητες έρχονται ως επιστέγασμα μιας διαδρομής γεμάτης επιμονή, ρίσκο και πολλή δουλειά.

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Τα MAD Video Music Awards είναι το απόλυτο μουσικό event της χρονιάς. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής συναντιούνται σε μια βραδιά γεμάτη performances, εκπλήξεις, collaborations και στιγμές που συζητιούνται για εβδομάδες. Και φέτος, ο Akylas είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν ήδη τραβήξει τα βλέμματα.

 

Το «Ferto» και το μυστικό πίσω από την επιτυχία του

Ξεκινώντας από την κατηγορία «Καλύτερο Ποπ Κομμάτι», ο Akylas εξηγεί πως η επιτυχία του «Ferto» δεν βασίστηκε μόνο στη μουσική του ταυτότητα αλλά και στο μήνυμα που κουβαλά. «Νομίζω ότι το Ferto έγινε τόσο εθιστικό γιατί συνδυάζει πολλά διαφορετικά στοιχεία. Από τη μία έχει έναν πολύ δυναμικό και ξεσηκωτικό ρυθμό, ενώ από την άλλη αφηγείται μια ιστορία με την οποία ταυτίστηκαν πολλοί άνθρωποι της γενιάς μου».

Όπως εξηγεί, το τραγούδι μιλά για τα όνειρα, τα απωθημένα και τις δυσκολίες που βίωσε μια ολόκληρη γενιά μεγαλώνοντας μέσα στην οικονομική κρίση. «Μιλάει για όσα στερηθήκαμε μεγαλώνοντας μέσα στην οικονομική κρίση, για τα απωθημένα και τα όνειρα που πολλές φορές φοβηθήκαμε να κάνουμε».

Παράλληλα, ο συνδυασμός της λύρας με τον ηλεκτρονικό και techno ήχο δημιούργησε κάτι που ξεχώρισε αμέσως από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορούσε εκείνη την περίοδο. Κι αν υπάρχει ένα μήνυμα που δεν θα ξεχάσει ποτέ από ακροατή του τραγουδιού, αυτό ήταν αρκετό για να τον κάνει να λυγίσει: «Ένα παιδί μού έγραψε: “Σε έβλεπα να δουλεύεις σε κουζίνες, μετά να τραγουδάς στον δρόμο και τώρα να βρίσκεσαι στη σκηνή της Eurovision. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι μπορώ κι εγώ να καταφέρω τα πάντα”».

akylas
https://www.instagram.com/akylas__/

Ο ίδιος παραδέχεται πως εκείνη η στιγμή τον συγκίνησε βαθιά. «Αν μέσα από τη δική μου διαδρομή και μέσα από το Ferto κάποιοι άνθρωποι πίστεψαν λίγο περισσότερο στον εαυτό τους και στα όνειρά τους, τότε αυτό είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που θα μπορούσα να πάρω».

Από το TikTok στη Eurovision και στο απόλυτο viral φαινόμενο

Στην κατηγορία «Τραγούδι Viral», το Ferto μοιάζει να έχει γράψει ήδη τη δική του ιστορία. Ο Akylas θυμάται πως τα πρώτα σημάδια της επιτυχίας εμφανίστηκαν πολύ πριν κυκλοφορήσει ολόκληρο το τραγούδι. «Ο κόσμος είχε ακούσει μόνο το “φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο” και είχε ήδη ξεκινήσει ένας χαμός στα social media», λέει ο τραγουδιστής στο Mad.gr.

Μάλιστα, μέσα στις πρώτες ημέρες ένα teaser του τραγουδιού ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο προβολές στο TikTok. «Θυμάμαι ότι μέσα στην πρώτη εβδομάδα ένα βίντεο με το teaser είχε φτάσει 1.000.000 προβολές στο TikTok και τότε άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι πολύ μεγάλο συμβαίνει».

https://www.instagram.com/akylas__
https://www.instagram.com/akylas__

Σήμερα, ο original ήχος του Ferto μετρά περισσότερα από 100.000 βίντεο στην πλατφόρμα, ενώ κατά τη διάρκεια της Eurovision δεκάδες ελληνικά brands και επιχειρήσεις υιοθέτησαν την αισθητική του τραγουδιού, χρησιμοποιώντας ακόμα και το χαρακτηριστικό σκουφάκι που συνδέθηκε με το project. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί το χαρακτήρισαν ως το ελληνικό «Gangnam Style».

https://www.instagram.com/akylas__/
https://www.instagram.com/akylas__/

Ωστόσο, όταν τον ρωτάμε τι θα συμβούλευε έναν νέο καλλιτέχνη που θέλει να δημιουργήσει το επόμενο viral hit, η απάντησή του είναι ξεκάθαρη: «Θα τον συμβούλευα να μην προσπαθήσει να γράψει ένα viral hit». Και συμπληρώνει: «Μην κυνηγάς το viral. Να κυνηγάς την αλήθεια σου, να δουλεύεις σκληρά, να τολμάς να είσαι διαφορετικός και να έχεις υπομονή. Αν ένα τραγούδι αγγίξει πραγματικά τον κόσμο, τότε το viral θα έρθει από μόνο του».

Η υποψηφιότητα που τον συγκινεί περισσότερο

Στην κατηγορία του «Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου», ο Akylas δεν κρύβει τη συγκίνησή του. Για έναν καλλιτέχνη που ξεκίνησε από το μηδέν, η παρουσία του σε έναν θεσμό που παρακολουθούσε ως παιδί μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική. «Για μένα είναι πολύ συγκινητικό το ότι αυτή τη στιγμή είμαι υποψήφιος για τρία βραβεία στα MAD Video Music Awards, και μάλιστα στην κατηγορία του πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη, σε έναν θεσμό που βλέπω από μικρό παιδί από το σπίτι μου».

Πίσω από την επιτυχία, όμως, υπήρξαν δυσκολίες, αβεβαιότητα και φόβος. «Η μεγαλύτερη δυσκολία μέχρι την πρώτη μου κυκλοφορία ήταν σίγουρα η αβεβαιότητα, αλλά και ο φόβος της έκθεσης». Από την αναζήτηση στούντιο και μουσικών μέχρι τα οικονομικά έξοδα μιας παραγωγής, τίποτα δεν ήταν εύκολο. «Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να καταφέρω να στηρίξω αυτή την προσπάθεια στην πράξη, να ξεπεράσω τον φόβο και τις δυσκολίες και τελικά να τολμήσω να βγάλω κάτι που με αντιπροσωπεύει».

Σήμερα, βλέποντας όσα έχει καταφέρει, μιλά με ευγνωμοσύνη αλλά και περηφάνια. «Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη, η ζωή μου έχει αλλάξει 180 μοίρες». Και ίσως η πιο δυνατή φράση της συνέντευξης να είναι η τελευταία: «Σίγουρα χρωστάω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον εαυτό μου που δεν τα παράτησα ποτέ».

Με το Ferto να συνεχίζει να κατακτά playlists, social media και μουσικές σκηνές, ο Akylas δείχνει ότι δεν είναι απλώς ένα viral φαινόμενο. Είναι ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να μετατρέψει τη δική του ιστορία σε έμπνευση για χιλιάδες νέους ανθρώπους. Και αυτό, ίσως, είναι το μεγαλύτερο βραβείο από όλα.

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MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Ακύλας συνέντευξη
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