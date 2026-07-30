Η Karol G ξεκινά νέα εποχή και ο τίτλος του album λέει πολλά

Με μια ματιά Η Karol G ανακοίνωσε νέο album με τίτλο «No me arrepiento de sentir tanto».

Ο τίτλος του album μεταφράζεται ως «Δεν μετανιώνω που ένιωσα τόσο πολύ».

Το album κυκλοφορεί στις 7 Αυγούστου και ακολουθεί την επιτυχία του «Tropicoqueta».

Η ανακοίνωση έγινε σε συναυλία της στο Toronto, όπου έγινε η πρώτη γυναίκα solo headline. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Karol G ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, καθώς ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου album της. Η Κολομβιανή superstar αποκάλυψε τον τίτλο του νέου της project, «No me arrepiento de sentir tanto», προκαλώντας ενθουσιασμό στους εκατομμύρια θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο. Η ανακοίνωση έγινε με έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό τρόπο, κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας της στο Rogers Stadium στο Toronto. Το νέο album έρχεται ως συνέχεια της επιτυχίας του «Tropicoqueta», σηματοδοτώντας μια νέα μουσική εποχή για την τραγουδίστρια.

Η Karol G μοιράστηκε για πρώτη φορά με το κοινό τον τίτλο του δίσκου, την ημερομηνία κυκλοφορίας αλλά και το εξώφυλλό του μέσα από τις οθόνες του σταδίου, μετατρέποντας τη συναυλία σε μια αξέχαστη εμπειρία για τους fans. Το «No me arrepiento de sentir tanto» θα κυκλοφορήσει στις 7 Αυγούστου, με την τραγουδίστρια να επιστρέφει δυναμικά μετά το επιτυχημένο album της «Tropicoqueta». Ο νέος δίσκος αναμένεται να συνεχίσει τη μουσική πορεία της Karol G, η οποία έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης Latin σκηνής.

Διάβασε επίσης: Bad Bunny, Karol G και Paloma Morphy: Οι μεγάλοι νικητές των Latin Grammys 2025

Η εμφάνισή της στο Rogers Stadium είχε ακόμη έναν λόγο να μείνει στην ιστορία, καθώς η Karol G έγινε η πρώτη γυναίκα solo καλλιτέχνιδα που πραγματοποίησε headline εμφάνιση στον συγκεκριμένο χώρο. Η τραγουδίστρια συνεχίζει παράλληλα την περιοδεία της «Viajando Por El Mundo Tropitour», η οποία πραγματοποιείται με αφορμή την επιτυχία του «Tropicoqueta». Το προηγούμενο album της είχε κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο, φτάνοντας στην κορυφή του Top Latin Albums Chart και σημειώνοντας σημαντική παρουσία στο Billboard 200.

Το νέο album της Karol G φέρει έναν ιδιαίτερα συναισθηματικό τίτλο, καθώς το «No Me Arrepiento de Sentir Tanto» μεταφράζεται ως «Δεν μετανιώνω που ένιωσα τόσο πολύ». Η φράση αυτή φαίνεται να αντικατοπτρίζει τη σχέση της καλλιτέχνιδας με τη μουσική, τα βιώματά της και τις ιστορίες που θέλει να μοιραστεί μέσα από τα νέα της τραγούδια.

Με το νέο της album να βρίσκεται πλέον προ των πυλών, η Karol G αποδεικνύει πως συνεχίζει να εξελίσσεται και να εκπλήσσει το κοινό της, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο δυνατές παρουσίες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Διάβασε επίσης: