Beauty 30.07.2026

Η Hailey Bieber επαναφέρει το απόλυτο Y2K αξεσουάρ μαλλιών που είχες ξεχάσει

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Η Hailey Bieber εντάσσει ξανά στην καθημερινότητά της την κλασική πλαστική στέκα-ζιγκ-ζαγκ, αποδεικνύοντας ότι τα 00's είναι πίσω
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Hailey Bieber αναβιώνει την πλαστική στέκα-ζιγκ-ζαγκ, ένα αξεσουάρ μαλλιών από τα Y2K.
  • Το μοντέλο την έχει εντάξει σε πολλές καθημερινές εμφανίσεις, αποδεικνύοντας την ευελιξία της.
  • Η μόδα αντλεί έμπνευση από τα αξεσουάρ των αρχών της χιλιετίας, μετατρέποντας παλιά κομμάτια σε τάσεις.
  • Η στέκα-ζιγκ-ζαγκ, κάποτε θεωρούμενη κιτς, παρουσιάζεται πλέον ως μοντέρνο αξεσουάρ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν κάποιος σου έλεγε ότι ένα κορυφαίο μοντέλο εντοπίστηκε πρόσφατα να φοράει ξανά και ξανά την κλασική πλαστική στέκα-ζιγκ-ζαγκ των παιδικών μας χρόνων, το μυαλό σου πιθανότατα θα πήγαινε στη Bella Hadid. Η βασίλισσα των Y2K αναδρομών έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρει να ανασταίνει ξεχασμένες τάσεις κάνοντάς τες να μοιάζουν απίστευτα cool. Κι όμως, η γυναίκα που ηγείται επίσημα της επιστροφής της διάσημης «shark tooth» στέκας δεν είναι άλλη από την Hailey Bieber, η οποία την έχει εντάξει δυναμικά στις καθημερινές της εμφανίσεις.

https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el

Πρόσφατα, το διάσημο μοντέλο και επιχειρημίας ομορφιάς μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram όπου εμφανίζεται να φοράει το χαρακτηριστικό αξεσουάρ των late 90s και early 2000s σε πολλαπλές περιστάσεις. Από mirror selfies με τα μαλλιά της ελεύθερα και ατημέλητα, μέχρι φωτογραφίες μετά τη γυμναστική με τα μαλλιά πιασμένα κότσο και συνδυασμένη με μικρά γυαλιά ηλίου και ενσύρματα ακουστικά, η Bieber αποδεικνύει ότι το retro αυτό κομμάτι έχει περάσει επίσημα στη νέα εποχή του στιλ.

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Από τα 90s στα σύγχρονα beauty trends

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Bieber φλερτάρει με τη συγκεκριμένη αισθητική. Πρόσφατα είχε εμφανιστεί σε καμπάνια του οίκου Miu Miu φορώντας μια παρόμοια, accordion-style στέκα, επιβεβαιώνοντας ότι η αγάπη της μόδας για τα αξεσουάρ των αρχών της χιλιετίας καλά κρατεί.

https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el

Η δυναμική επιστροφή αυτών των αξεσουάρ δείχνει πώς η βιομηχανία της μόδας συνεχίζει να αντλεί έμπνευση από μια εποχή που συνδέεται άμεσα με την ανεμελιά και την παιχνιδιάρικη διάθεση. Καθώς όλο και περισσότερες influencers ακολουθούν αυτό το παράδειγμα, τα κομμάτια που κάποτε θεωρούνταν κιτς μετατρέπονται ξανά σε must-have statement items της γκαρνταρόμπας μας.

https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el

Η στέκα-ζιγκ-ζαγκ, που κάποτε ζούσε αρμονικά δίπλα στα κλιπς-πεταλούδες και τα glitter σώματος, δείχνει σήμερα surprisingly modern. Το μόνο που λείπει για να ολοκληρωθεί το nostalgic look είναι ένα λαμπερό lip gloss, αν και, εδώ που τα λέμε, με τη Hailey ξέρουμε καλά ότι το «glazed» φινίρισμα είναι πάντα μόλις μια κίνηση μακριά.

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