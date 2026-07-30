Katy Perry: Το σκηνικό εφέ στην συναυλία της που βγήκε εκτός ελέγχου

Η Katy Perry πρωταγωνίστησε σε ένα απρόοπτο στη συναυλία της στο Isle of MTV, όταν οι fans την έσπρωξαν προς τη λάθος κατεύθυνση

Με μια ματιά Στη συναυλία της Katy Perry στη Μάλτα, ένα σκηνικό εφέ με φουσκωτό μπουκάλι πήγε στραβά.

Το κοινό, αντί να σπρώξει το μπουκάλι προς τη σκηνή, το απομάκρυνε.

Η Katy Perry συνέχισε να τραγουδά και να καθοδηγεί τους fans με χειρονομίες, διατηρώντας την ψυχραιμία της.

Το περιστατικό έγινε viral, με τους θεατές να επαινούν την αντίδραση και τον επαγγελματισμό της τραγουδίστριας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Katy Perry χάρισε ακόμη μία αξέχαστη live στιγμή στους θαυμαστές της, αλλά αυτή τη φορά όχι μόνο για τη μουσική της. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Isle of MTV στη Μάλτα, ένα σκηνικό εφέ δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα η pop star να βρεθεί για λίγα λεπτά… εκτός πορείας. Το περιστατικό καταγράφηκε από δεκάδες κινητά τηλέφωνα και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο των social media. Παρά το απρόοπτο, η ίδια αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ και απόλυτη ψυχραιμία.

Στο συγκεκριμένο μέρος του show, η Katy Perry έμπαινε μέσα σε ένα τεράστιο διάφανο φουσκωτό μπουκάλι, το οποίο το κοινό καλούνταν να κυλήσει μέχρι τη σκηνή. Ωστόσο, οι θεατές μπέρδεψαν την κατεύθυνση και, αντί να τη σπρώξουν προς το stage, την απομάκρυναν ακόμη περισσότερο. Η τραγουδίστρια συνέχισε να ερμηνεύει τα «Hot N Cold» και «I kissed a girl», ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε με χειρονομίες να δείξει στους fans προς τα πού έπρεπε να κινηθεί το μπουκάλι. Η εικόνα προκάλεσε γέλια τόσο στο κοινό όσο και στην ίδια.

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Παρότι για λίγες στιγμές έμοιαζε… εγκλωβισμένη μέσα στο σκηνικό, η Katy Perry δεν έχασε την ψυχραιμία της ούτε διέκοψε την εμφάνισή της. Οι θεατές αντιλήφθηκαν γρήγορα το λάθος τους και άλλαξαν πορεία, οδηγώντας το φουσκωτό μπουκάλι πίσω στη σκηνή. Μόλις επέστρεψε στο σωστό σημείο, η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά, με το κοινό να αποθεώνει την τραγουδίστρια για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το απρόοπτο.

Τα βίντεο από τη βραδιά έγιναν αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν τόσο την ξεκαρδιστική στιγμή όσο και τον επαγγελματισμό της Katy Perry, η οποία δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να τραγουδά, μετατρέποντας ένα λάθος σε μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές της περιοδείας της.

En nuestro capítulo de hoy “Para los que acaban de llegar, esto es lo más tranqui con Katy Perry”

Katalina Pérez (conocida en el mundo como Katy Perry) dentro de una botella de plástico viajando tranquilamente sobre el público pic.twitter.com/h20SE9jMKO — TRECE ENTERTAINMENT (@treceentmx) July 28, 2026

Το περιστατικό αποδεικνύει πως, ακόμη και όταν τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, η Katy Perry ξέρει πώς να κρατά το κοινό διασκεδασμένο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

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