Videoclips 30.07.2026

Η Marseaux δροσίζει το καλοκαίρι μας – Κυκλοφόρησε το music video για το «Γρανίτα Λεμόνι»

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Η pop star επιστρέφει με το πιο δροσερό και εθιστικό soundtrack του καλοκαιριού, συνοδευόμενο από ένα εντυπωσιακό music video
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το music video για το τραγούδι «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux.
  • Το τραγούδι έχει ήδη γίνει viral στο TikTok πριν την επίσημη κυκλοφορία του.
  • Η Marseaux παρουσίασε το τραγούδι στα Mad Video Music Awards με θετικά σχόλια.
  • Το music video σκηνοθετείται από την Kassandra Powell και έχει καλοκαιρινή αισθητική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αστείρευτη ενέργεια της Marseaux επιστρέφει δυναμικά στις οθόνες μας, καθώς η αγαπημένη pop καλλιτέχνιδα παρουσιάζει το επίσημο music video για το απόλυτο καλοκαιρινό χιτ της, με τίτλο «Γρανίτα Λεμόνι». Το τραγούδι, που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company, έχει ήδη καταφέρει να γίνει viral και να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Η Marseaux αποκαλύπτει το «κόλπο» της για να μην την επηρεάζουν τα hate comments, ποζάροντας στον καναπέ.
https://www.instagram.com/marseaux.wnc/?hl=el

Πριν καν κάνει την επίσημη εμφάνισή του στις streaming πλατφόρμες, σύντομα αποσπάσματα κατέκλυσαν το TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και αποδεικνύοντας πως το νέο της κομμάτι είναι φτιαγμένο για ατελείωτα repeats. Η δυναμική του επισφραγίστηκε λίγο αργότερα με μια φαντασμαγορική live εμφάνιση στα Mad Video Music Awards, η οποία χάρισε στη Marseaux τα πιο θετικά σχόλια για τη σκηνική της παρουσία.

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Η «συνταγή» της επιτυχίας: Solmeister και Marseaux

Πίσω από την επιτυχία βρίσκεται ο σταθερός της συνεργάτης, Solmeister, ο οποίος υπογράφει τη μουσική, τους στίχους και την παραγωγή. Με pop επιρροές, μοντέσσο ήχο και ένα ρεφρέν που καρφώνεται στο μυαλό από το πρώτο δευτερόλεπτο, το «Γρανίτα Λεμόνι» αναδεικνύει την ανάλαφρη και απενεχοποιημένη πλευρά της ελληνικής μουσικής σκηνής, με τη χαρακτηριστική χροιά της Marseaux να δίνει τον απόλυτο ρυθμό.

granita_lemoni_video
https://www.instagram.com/marseaux.wnc/?hl=el

Ένα music video γεμάτο φως και αισθητική

Το οπτικό κομμάτι του τραγουδιού έρχεται να απογειώσει την ακουστική εμπειρία. Τη σκηνοθεσία και τη δημιουργική επιμέλεια υπογράφει η Kassandra Powell (με την Egg Productions στην παραγωγή), χτίζοντας μια κινηματογραφική αφήγηση βασισμένη σε αρχική ιδέα του Gingerbread Bae. Το αποτέλεσμα συμπληρώνεται από την ατμοσφαιρική διεύθυνση φωτογραφίας του Γιάννη Μιχελόπουλου και τις κοφτές, δυναμικές χορογραφίες του Bill Roxenos.

Γεμάτο χρώμα, καλοκαιρινή ανεμελιά και ακαταμάχητο στυλ, το music video του «Γρανίτα Λεμόνι» είναι έτοιμο να γίνει το soundtrack των διακοπών μας και να καθιερωθεί ως ένα από τα πιο hot pop βίντεο της χρονιάς.

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Marseaux Music Video Γρανίτα Λεμόνι
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