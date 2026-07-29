Ο Steve Provis στο Mad Radio 106,2: «Είμαι χρόνια στη δουλειά, αλλά ο κόσμος ξέρει μόνο το 20% για εμένα!»

Ο Steve Provis μιλάει στον Γιάννη Τουμπάνο και τον Mad Radio 106.2 για τη μουσική του πορεία, τα viral hits και τα hate comments

Με μια ματιά Ο Steve Provis μίλησε στον Mad Radio 106.2 για την πορεία του από χορευτής σε DJ.

Ο καλλιτέχνης ανέφερε ότι ο κόσμος γνωρίζει μόνο το 20% της δουλειάς του.

Το νέο του single «Ένοχη Σκέψη» έχει μεγάλη επιτυχία και επηρεάζεται από την Αφρική.

Ο Provis δεν πτοείται από τα αρνητικά σχόλια για τις διασκευές του και είναι έτοιμος για νέες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Steve Provis βρέθηκε καλεσμένος στον Mad Radio 106.2 και σε μια απολαυστική συνέντευξη στον Γιάννη Τουμπάνο άνοιξε τα χαρτιά του, μιλώντας για τη μεγάλη του διαδρομή από τον χορό στα decks, τα νέα του επαγγελματικά βήματα και τις μουσικές επιτυχίες που μονοπωλούν το ενδιαφέρον του κοινού. Με το μοναδικό του ταπεραμέντο και τη διεθνή του εμπειρία, ο αγαπημένος καλλιτέχνης απάντησε σε όλα χωρίς φόβο και με πολύ πάθος, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες πτυχές της καριέρας του και εξηγώντας πώς καταφέρνει να συνδυάζει τις ρίζες του με σύγχρονους, χορευτικούς ήχους που κάνουν τα clubs να παίρνουν «φωτιά».

Η πορεία του Steve Provis είναι γεμάτη ηχηρά ορόσημα. Από το επίσημο remix του στο εμβληματικό «Tango Tis Nefelis» της Χάρις Αλεξίου το καλοκαίρι του 2024, που έγινε viral φέρνοντας ένα διαχρονικό έργο σε μια νέα γενιά, μέχρι τις live εμφανίσεις του στο πλευρό του Θοδωρή Φέρρη. Είτε πρόκειται για τα DJ sets του σε μεγάλες διοργανώσεις όπως τα MAD VMA και την Ημέρα Θετικής Ενέργειας, ο Steve Provis ξέρει ακριβώς πώς να ανεβάζει τον παλμό και να κρατά το κοινό συντονισμένο μαζί του.

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Αν και σήμερα διαπρέπει ως DJ και performer γεμίζοντας τα μεγαλύτερα venues σε Ελλάδα και εξωτερικό, λίγοι γνωρίζουν ότι τα πρώτα του βήματα στη σκηνή έγιναν με διαφορετικό τρόπο. Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος στον Γιάννη Τουμπάνο: «Είχα ξεκινήσει ως χορευτής αλλά είδα ότι θέλω να μοιραστώ και άλλα πράγματα, δηλαδή να πειραματίζομαι με τη μουσική».

Αυτή η ανάγκη για πειραματισμό τον οδήγησε στο να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του, απομακρυνόμενος από το παρελθόν: «Ειμαι χρόνια στη δουλειά, αλλά ο κόσμος ξέρει μόνο το 20% για εμένα. Πλέον ονμάζομαι Steve Provis και όχι One Man Show».

Ο Steve Provis απολαμβάνει την τεράστια επιτυχία του νέου του single «Ένοχη Σκέψη», το οποίο έχει αγαπηθεί από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, σαρώνοντας στα social media, τα clubs και τις live εμφανίσεις του. Πρόκειται για ένα δυναμικό pop-urban τραγούδι με έντονο συναίσθημα, ανεβαστικό vibe, χορευτικό ρυθμό και στίχο που ξεσηκώνει, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα στη δισκογραφική του πορεία ως ερμηνευτή και performer. Μιλώντας για την έμπνευση και την ψυχή του κομματιού, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε: «Το νέο μου τραγούδι “Ένοχη σκέψη” έχει την Αφρική μέσα μου».

Η συζήτηση πήγε αναπόφευκτα και στις τολμηρές μουσικές του διασκευές. Όταν ρωτήθηκε για το viral remix του στο «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας» που του χάρισε μια πιο dance τροπή αλλά και αρκετά hate comments από τους πιο παραδοσιακούς ακροατές, ο Steve Provis απάντησε με απόλυτη ψυχραιμία πως δεν τον απασχολεί καθόλου. Μάλιστα, πήγε το πράγμα ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκαλέσει ξανά, δηλώνοντας έτοιμος να διασκευάσει ακόμα και τα… «Καγκέλια»!

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