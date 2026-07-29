Η Evaki B μιλάει στο Talk to Mad: «Μπορούν τα παιδιά μέσα από το gaming να μάθουν κιόλας πράγματα!»

Με μια ματιά Η Evaki B, content creator και νηπιαγωγός, συνδυάζει gaming και εκπαίδευση, προωθώντας θετική κουλτούρα.

Υποστηρίζει την ένταξη της ψηφιακής παιδείας στα σχολεία και τη χρήση του gaming για την ενίσχυση της δημιουργικότητας.

Τονίζει την ανάγκη για προσοχή, καθοδήγηση και εκπαίδευση για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Σχεδιάζει νέο κανάλι με διαδραστικά βίντεο και ένα μεγάλο, ζωντανό event με συμμετοχή του κοινού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η γνωστή content creator και αγαπημένη φιγούρα του Mad Viral, Εύα Βασιλοπούλου, γνωστή σε όλους ως Evaki B, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Talk to Mad με την Αθηνά Κλήμη, σε μια απολαυστική συνέντευξη που κινήθηκε γύρω από τον κόσμο του gaming, τα social media, τις σπουδές της ως νηπιαγωγός και τα μελλοντικά της σχέδια. Με το χαρακτηριστικό της χρωματιστό στιλ και τη θετική της ενέργεια, μίλησε για το πώς κατάφερε να χτίσει μια ασφαλή και αγαπημένη κοινότητα για μικρούς και μεγάλους.

Η επαφή της Εύας με τον κόσμο του gaming ξεκίνησε από τα πολύ παιδικά της χρόνια, χάρη στον αδερφό της. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει η ίδια, καθόταν δίπλα του στον υπολογιστή και στην κονσόλα, ρωτώντας τον «τι παίζεις να παίξω κι εγώ;», μέχρι που οι φωνές των μεγάλων τούς υπενθύμιζαν ότι είχε έρθει η ώρα για ύπνο. Η αγάπη της αυτή πέρασε φυσικά στην ενήλικη ζωή της και γιγαντώθηκε κατά την περίοδο της καραντίνας, όταν το gaming έγινε ο βασικός τρόπος επικοινωνίας και διασκέδασης με τις παρέες της. Σήμερα, πέρα από την επιτυχημένη παρουσία της στο YouTube και τα social media, οι θαυμαστές της μπορούν να την απολαμβάνουν και στη θέση τετρακόσια δύο στο Cosmote TV, ως αναπόσπαστο κομμάτι του Mad Viral.

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Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της πορείας της Evaki B είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδύασε το περιεχόμενό της με τις σπουδές της ως νηπιαγωγός. Σε αντίθεση με τη στερεοτυπική αντίληψη ότι το gaming είναι ένας μοναχικός ή συχνά επιθετικός χώρος, η Εύα αποδεικνύει το αντίθετο. Επιλέγει παιχνίδια που φέρνουν τον κόσμο κοντά, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία, στην ευγένεια και στη διασκέδαση. Το κοινό της, το οποίο αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από παιδιά και νέες ηλικίες, έχει αφομοιώσει αυτή τη θετική κουλτούρα, μαθαίνοντας να επικοινωνεί όμορφα, να δίνει κομπλιμέντα και να βάζει τη διασκέδαση πάνω από την πρωτιά. «Οπότε συνδύασα αυτό που ήταν μια μεγάλη αγάπη μου να τραβάω βίντεο μαζί με το επάγγελμα, εφόσον θεωρώ ότι έχω δύο τρεις γνώσεις και σε σχέση με τα παιδιά και το κούμπωσα… Νούμερο ένα κομμάτι μας είναι να μάθουν τρόπους πώς να μιλάμε όμορφα. Ένα καλό πρότυπο. Οπότε αυτό προσπαθώ να είμαι και εφόσον αρέσει και αυτό στα παιδιά και έχω και πολύ ωραία σχόλια με ευγένεια πάντα, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό.»

Συζητώντας για τη φετινή μεγάλη συζήτηση γύρω από τους ανηλίκους, τα social media και τους κινδύνους του ίντερνετ, η Εύα τοποθετήθηκε υπέρ της ένταξης της ψηφιακής παιδείας στα σχολεία. Υπογράμμισε ότι, πέρα από τα μαθήματα ασφαλούς πλοήγησης, τα ίδια τα παιχνίδια μπορούν να αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά για να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα των παιδιών. Ωστόσο, τόνισε πως απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθοδήγηση και σωστή εκπαίδευση τόσο από την πλευρά των ενηλίκων όσο και από την πλευρά των ίδιων των παιδιών. «Ήδη βασικά υπάρχουν, κυρίως στο εξωτερικό αυτό, διάφορα μαθήματα που εντάσσουν το gaming… Τώρα εγώ θα το πάω ένα βήμα παρακάτω. Θα πω ότι μπορούν κιόλας μέσω των παιχνιδιών να βγουν διάφορα μαθήματα τα οποία να συζητάνε για τη δημιουργικότητα. Δηλαδή μπορούν δηλαδή μέσα από τα παιχνίδια να μάθουν κιόλας πράγματα. Αλλά θέλει πολύ προσοχή και εκπαίδευση και από τη δική μας τη μεριά οι μεγάλοι ενήλικοι και από τη μεριά των παιδιών.»

Κλείνοντας τη συζήτηση στον καναπέ του Talk to Mad, η Εύα αποκάλυψε τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα και τα όνειρά της για το μέλλον. Ανάμεσα στους στόχους της είναι η δημιουργία ενός νέου καναλιού με πιο καθημερινά, διαδραστικά βίντεο εκτός οθόνης, καθώς και η διοργάνωση ενός μεγάλου, ζωντανού event γεμάτου παιχνίδια, όπου το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει ενεργά από κοντά. Η Αθηνά Κλήμη, κάνοντας το καθιερωμένο «manifesting» της εκπομπής, της ευχήθηκε ολόψυχα να πραγματοποιηθούν όλα της τα σχέδια, επιβεβαιώνοντας πως η αγαπημένη creator βρίσκεται στον δρόμο της απόλυτης επιτυχίας: «Μελλοντικοί στόχοι. Να μεγαλώσει η παρέα μας σίγουρα. Να ανοίξω το δεύτερο. Αφού τώρα το είπα. Να ανοίξω ένα κανάλι το οποίο να έχει περισσότερο πιο καθημερινά βίντεο, όχι μπροστά στην οθόνη και να είναι πιο διαδραστικά. Και τώρα άλλο στόχο να κάνω ένα ωραίο event θα ήθελα. Ωραίο αυτό. Ναι, που να έχει διάφορα παιχνίδια, να μπορούν να συμμετέχει το κοινό κάτι τέτοιο».

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