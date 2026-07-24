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Talk To Mad 24.07.2026

Ο Στέφανος Βέλμαχος αποκαλύπτει στο Talk to Mad τις μεγάλες εκπλήξεις του φετινού Beyond Borders

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Ο Στέφανος Βέλμαχος αποκαλύπτει στο Talk to Mad τις λεπτομέρειες για τις καινοτομίες της φετινής επετειακής διοργάνωσης του Beyond Borders
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Beyond Borders φέτος αντιμετωπίζει περικοπές άνω του 80% στις επιχορηγήσεις, αλλά συνεχίζει με πλούσιο πρόγραμμα.
  • Θα προβληθούν 55 ταινίες, με πάνω από 40 πρεμιέρες, και άνω του 40% είναι από γυναίκες σκηνοθέτιδες.
  • Εγκαινιάζεται το 1ο Co-production Development Forum για την υποστήριξη Ελλήνων παραγωγών ντοκιμαντέρ.
  • Τιμώμενη χώρα είναι η Ελβετία, ενώ οι προβολές και δράσεις είναι δωρεάν για το κοινό.
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O Στέφανος Βέλμαχος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Talk to Mad με την Αθηνά Κλήμη, σε μια απολαυστική συζήτηση γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση και κινηματογραφικές εκπλήξεις. Στο επίκεντρο της κουβέντας βρέθηκε το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού, το Beyond Borders, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα και την επικοινωνιακή στήριξη του Mad TV και του Mad Radio 106,2, αποδεικνύοντας πως η τέχνη δεν γνωρίζει σύνορα και μετατρέποντας το ακριτικό Καστελλόριζο σε ένα παγκόσμιο κινηματογραφικό σταυροδρόμι.

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Η φετινή διοργάνωση, ωστόσο, σημαδεύεται από μια τεράστια οικονομική πρόκληση, καθώς το φεστιβάλ κλήθηκε να αντιμετωπίσει δραστικές περικοπές άνω του 80% στις επιχορηγήσεις του. Παρά τα εμπόδια, η ομάδα αποφάσισε να προχωρήσει δυναμικά, αποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί βασική ανάγκη και όχι πολυτέλεια, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών, δράσεων και διεθνών συνεργασιών.

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«Το κεντρικό σλόγκαν της διοργάνωσης επηρεάζεται πάρα πολύ και από τις κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις που βιώνουμε σε όλο τον πλανήτη, αλλά και από την ίδια την πορεία του φεστιβάλ. “Τι μένει αν αφαιρέσετε το προφανές;” είναι το σλόγκαν μας φέτος. Το 2026 έχει υπάρξει μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, καθώς έχει κοπεί παραπάνω από το 80% περίπου των επιχορηγήσεων. Οπότε φέτος ήρθαμε σε μια πολύ δύσκολη θέση σαν διοργάνωση για να δούμε αν θα συνεχιστεί ο θεσμός ή όχι. Μετά από εσωτερική διαδικασία και πολλές περικοπές, είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε και φέτος να κάνουμε αυτό το φεστιβάλ, γιατί νομίζουμε ότι ο αποκεντρωμένος πολιτισμός είναι ζωτικό ζήτημα. Δεν είναι ένα ζήτημα πολυτέλειας».

Πλούσιο πρόγραμμα 55 ταινιών και έμφυλη ισοτιμία

Το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ ξεχωρίζει για την τεράστια ποικιλία και τη διεθνή του απήχηση, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία γεμάτη πρεμιέρες και καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Αναλύοντας τα στοιχεία του προγράμματος, ο Στέφανος Βέλμαχος επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Φέτος θα παρακολουθήσουμε 55 ταινίες στο σύνολο με παραπάνω από 40 παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι φέτος γιατί παραπάνω από το 40% του συνολικού προγράμματος υπογράφεται από γυναίκες σκηνοθέτιδες. Οι 3 βασικές θεματικές αφορούν το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο του πλανήτη με ταινίες για τη Γάζα και την ιστορική μνήμη, την περιβαλλοντική κρίση και την οικολογική καταστροφή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συνεργασία μας με την WWF Hellas για τη Γυάρο, και τέλος, το προσωπικό βίωμα και τις βαθιές ανθρώπινες αφηγήσεις».

Το 1ο Co-production Development Forum

Στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης και της στήριξης των νέων δημιουργών, η φετινή επετειακή διοργάνωση εγκαινιάζει μια πρωτοποριακή δράση που φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική και τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία. Δίνοντας έμφαση στη στρατηγική ανάπτυξη και τη δικτύωση, ο καλεσμένος τόνισε: «Εγκαινιάζουμε λοιπόν τη δράση που λέγεται Co-production Development Forum. Υπό την καθοδήγηση του Rudy Boutignol, ενός πάρα πολύ έμπειρου διεθνούς επαγγελματία από τον Καναδά με πάνω από πενήντα χρόνια εμπειρίας, θα βρεθούν στο νησί 5 Έλληνες παραγωγοί ντοκιμαντέρ με πρότζεκτ σε διάφορες φάσεις εξέλιξης. Θα συναντηθούν με τέσσερις decision makers από κορυφές του χώρου, όπως το Al Jazeera, το ZDF, το ARTE και την ΕΡΤ. Στόχος είναι να πάρουν καθοδήγηση, να κάνουν one-to-one συναντήσεις και να παρουσιάσουν τα έργα τους μέσω ενός mock pitch, δίνοντας μια πραγματική ευκαιρία εξωστρέφειας στον Έλληνα ντοκιμαντερίστα».

Πέρα από τις μεγάλες προβολές και τα επαγγελματικά φόρουμ, το φεστιβάλ αγκαλιάζει ολόκληρη την τοπική κοινωνία του Καστελλορίζου, προσφέροντας παράλληλα δυνατές διεθνείς συνεργασίες και πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του προγράμματος, ο Στέφανος Βέλμαχος σημείωσε: «Κάθε χρόνο έχουμε μια τιμώμενη χώρα στο φεστιβάλ. Φέτος λοιπόν, τιμώμενη χώρα είναι η Ελβετία και στο Πανόραμα θα έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο ελβετικό ντοκιμαντέρ, με πρόεδρο της επιτροπής τον διακεκριμένο Ελβετό ντοκιμαντερίστα Christian Frei.

Θα υπάρξουν φυσικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά του νησιού, μαθήματα σκακιού με ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης που είχαν τεράστια επιτυχία πέρυσι, και παραδοσιακοί χοροί. Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι το Beyond Borders, που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου 2026, προσφέρει όλες τις προβολές και τις δράσεις του με εντελώς ελεύθερη είσοδο για το κοινό, προσφέροντας παράλληλα μαγικές διακοπές στην άκρη του Αιγαίου!

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beyond borders Talk To Mad Στέφανος Βέλμαχος
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