Ο Yotle στο Spill the Tea: «Την προδοσία τη διαχειρίζομαι με το να γράφω σε κομμάτια μου και βγάζω λεφτά»

Ο hitmaker του TikTok μιλάει στο Spill the Tea και τον Ανδρέα Ζωίτσα για το timing, το freestyle και τα νέα του σχέδια

Με μια ματιά Ο Yotle διαχειρίζεται την προδοσία γράφοντας τραγούδια και βγάζοντας χρήματα.

Η επιτυχία στη μουσική, σύμφωνα με τον Yotle, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σωστό timing.

Ο Yotle θέλει να συνεργαστεί με λαϊκούς καλλιτέχνες όπως ο Μαζωνάκης και ο Γονίδης.

Ο Yotle ανακοίνωσε την κυκλοφορία τρίτου δίσκου κοντά στα γενέθλιά του, στις 28 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης της trap σκηνής, Yotle, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Spill the Tea με τον Ανδρέα Ζωίτσα, σε μια απολαυστική συνέντευξη γεμάτη αποκαλύψεις, αυθορμητισμό και χιούμορ. Με αμέτρητα hits στο ενεργητικό του και μια ασταμάτητη πορεία στα social media, ο καλλιτέχνης μίλησε για τα νέα του επαγγελματικά βήματα, την προσωπική του εξέλιξη και τα μελλοντικά του σχέδια.

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο Yotle μοιράστηκε τις σκέψεις του γύρω από τη μουσική βιομηχανία, τονίζοντας πως η επιτυχία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο κατάλληλο timing. Αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια, στην ωρίμανσή του μέσα από αυτές τις εμπειρίες, αλλά και στο πώς καταφέρνει να μετατρέπει τα αρνητικά συναισθήματα σε δημιουργική ενέργεια και επαγγελματική επιτυχία.

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Το timing και η μαγεία του «For All The Bitches»

Η συζήτηση ξεκίνησε με τις τεράστιες επιτυχίες του Yotle και το νέο του άλμπουμ, το οποίο έχει ήδη κατακτήσει τις καρδιές του κοινού. Ο ίδιος εξήγησε πως η μουσική μοιάζει με έναν πίνακα ζωγραφικής, όπου η αξία ανεβαίνει απροειδοποίητα, τονίζοντας τη σημασία που παίζει ο παράγοντας του timing σε κάθε κυκλοφορία.

«Νιώθω τέλεια. Είναι για όλες τις παραλίες, έχει κάνει δύο εκατομμύρια ήδη, είναι τρελό. Και έχω ξεχωρίσει και πάρα πολλά τραγούδια από το άλμπουμ στα social media, όπως το Angelina Jolie. Το Angelina Jolie είναι από το περσινό άλμπουμ και έγινε viral φέτος. Τελικά χρειάζεται αυτό το timing μάλλον μια επιτυχία έτσι για να σκάσει, να κάνει τον χαμό. Όλα είναι θέμα timing. Δεν ξέρεις καν. Και η μουσική, όλο αυτό που κάνω, είναι κάτι μαγικό. Είναι μια τέχνη που είναι σαν ένας πίνακας. Δεν ξέρεις πότε θα ανέβει η αξία απότομα».

Αναφερόμενος στους στόχους πίσω από τον δίσκο, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε πως επιθυμεί ο κόσμος να ψυχαγωγείται, να χορεύει και να ερωτεύεται, χαρακτηρίζοντας το άλμπουμ ως μια ξεκάθαρη αποτύπωση των σκέψεων και των συναισθημάτων του. Όταν ρωτήθηκε ποιο τραγούδι ξεχωρίζει από το νέο υλικό, απάντησε αμέσως πως είναι το «Μόνο για Μένα».

Αναλύοντας την αλλαγή του από την αρχή της καριέρας του μέχρι σήμερα, ο Yotle στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε και στην απώλεια ατόμων που θεωρούσε δικό του κόσμο. Παρόλα αυτά, αντιμετωπίζει τις προδοσίες με στωικότητα, μετατρέποντας τα αρνητικά συναισθήματα σε έμπνευση και κέρδος. «Πιστεύω ότι επειδή έχασα πολλά φιλαράκια και πολλά άτομα τα οποία θεωρούσα δικό μου κόσμο, άρχισα να ωριμάζω μέσα από αυτό, άρχισα να μεγαλώνω. Αλλά όταν κλείνει μια πόρτα, ανοίγουν δέκα. Το βλέπω σαν να καθαρίζεις τα φύλλα από το γκαζόν σου για να μείνουν οι πασχαλίτσες. Την προδοσία τη διαχειρίζομαι με το να γράφω σε κομμάτια μου και βγάζω λεφτά».

Σχετικά με τις μελλοντικές συνεργασίες, εξέφρασε την επιθυμία του να συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες του λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Βασίλης Γονίδης, εκτιμώντας την εμπειρία και τη διαδρομή τους. Μάλιστα, έστειλε το δικό του ανοιχτό μήνυμα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχει ήδη έτοιμο τραγούδι με τίτλο «Χαράματα».

Η τεράστια επιτυχία και η απήχηση στα social media δεν τον αγχώνουν καθόλου, αντιθέτως λειτουργούν ως κινητήριος μοχλός για ακόμη περισσότερη δουλειά. Ο ίδιος περιέγραψε πώς μια τυχαία στιγμή στη Γλυφάδα οδήγησε στη δημιουργία τεσσάρων νέων τραγουδιών μέσα σε μόλις 3 ώρες: «Η επιτυχία δεν με αγχώνει καθόλου. Με εμπνέει να κάνω πιο πολύ δουλειά. Δηλαδή, όταν κάνω κάτι καλά, όπως τώρα με το Angelina Jolie που πήρε τεράστια απήχηση και έκανε 85 χιλιάδες βιντεάκια στο TikTok, εγώ κάποτε το έλεγα για πλάκα. Αυτό με ώθησε να γράψω τέσσερα τραγούδια προχθές, αφού τελείωσα το σόου μου και πήγαμε στη Γλυφάδα. Έγραψα 4 τραγούδια σε 3 ώρες. Έχω όρεξη, έχω ενέργεια και πρέπει να το βγάλω».

Παράλληλα, εξήγησε πως έχει σταματήσει να γράφει με τον παραδοσιακό τρόπο, προτιμώντας το freestyle μπροστά από το μικρόφωνο, μια τέχνη που θεωρεί σπάνια στην Ελλάδα αλλά βαθιά αυθεντική. Κοιτάζοντας πίσω, χαρακτήρισε το 2025 ως μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά με πολλές εναλλαγές, η οποία όμως λειτούργησε ευεργετικά για τον χαρακτήρα του, κάνοντάς τον πιο δυνατό και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για όσα έχει ζήσει.

«Θα έλεγα ότι η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου ήταν το 2025. Ήταν πολύ “πάνω-κάτω”, αλλά πάλι αυτό με έχτισε και με έκανε πιο δυνατό. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα έχω περάσει και είμαι παιδί που δεν κρατάει κακίες. Είμαι παιδί που συγχωρεί, που αγαπάει και που θέλει να διορθωθεί.»

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην αξέχαστη εμπειρία του στο Flame Festival και προανήγγειλε την κυκλοφορία ενός 3ου ολοκληρωμένου δίσκου κοντά στα γενέθλιά του, στις 28 Οκτωβρίου, αποδεικνύοντας ότι το 2026 είναι αναμφισβήτητα η χρονιά του.

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