Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad TV News 17.07.2026

Ο Νίκος Μέλλος στο Spill the Tea: «Δεν είμαι ήρωας, απλώς είχα την τύχη να έχω δίπλα μου τους κατάλληλους ανθρώπους»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο ηθοποιός μιλά για τη δοκιμασία της ζωής του και εξηγεί γιατί η υποστήριξη και η ψυχοθεραπεία ήταν τα σημαντικότερα εφόδιά του
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Νίκος Μέλλος μίλησε στο podcast «Spill the Tea» για την πορεία του από τον επαγγελματικό αθλητισμό στην υποκριτική.
  • Ανέφερε μια τραυματική εμπειρία στα πρώτα του βήματα με έναν σκηνοθέτη που τον εκφόβισε.
  • Τόνισε τη σημασία της στήριξης από κατάλληλους ανθρώπους και της ψυχοθεραπείας στη μάχη του με τον καρκίνο.
  • Εξέφρασε την επιθυμία του για επιστροφή στην απλότητα και τις χαρές της παιδικής ηλικίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια συνέντευξη γεμάτη αυθεντικότητα και εξομολογητική διάθεση, ο ταλαντούχος ηθοποιός Νίκος Μέλλος κάθισε απέναντι στον Ανδρέα Ζωίτσα για το podcast «Spill the Tea». Από τα πρώτα λεπτά, ο ηθοποιός αποκάλυψε μια πλευρά του εαυτού του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μιλώντας για τη διαδρομή του, την απόφασή του να αφήσει τον επαγγελματικό αθλητισμό για το θεατρικό σανίδι, αλλά και για τις προσωπικές δοκιμασίες που τον καθόρισαν ως άνθρωπο. Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και τον αφοπλιστικό του αυθορμητισμό, ο Νίκος Μέλλος άνοιξε τα χαρτιά του σε μια συζήτηση που κινήθηκε από την επαγγελματική επιτυχία μέχρι τις πιο βαθιές υπαρξιακές αναζητήσεις.

Screenshot 2026-07-17 155141

Η κουβέντα δεν άργησε να περάσει σε πιο προσωπικά μονοπάτια, καθώς ο ηθοποιός μετέφερε τον ακροατή στον κόσμο των συναισθημάτων του, αναλύοντας τον χαρακτήρα του και τις αξίες που διέπουν τις επιλογές του. Ανάμεσα σε γέλια για τις αστείες στιγμές της καθημερινότητάς του και σε σοβαρές τοποθετήσεις για τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας του, ο ηθοποιός κατάφερε να αποδείξει πως πίσω από τον ηθοποιό που «κλέβει» την παράσταση στις οθόνες μας, κρύβεται ένας άνθρωπος με ευαισθησίες, φόβους και μια ακλόνητη δίψα για την αληθινή ζωή, μακριά από τις συμβάσεις του stardom.

Spill the Tea με τον Αλέξανδρο Μαρτίδη: «Δεν ξεκίνησα ως ηθοποιός, όλα έγιναν εντελώς τυχαία»

Η πορεία προς την υποκριτική: Από την πισίνα του πόλο στη σκηνή

Η ενασχόληση του Νίκου Μέλλου με το θέατρο δεν ξεκίνησε με κάποιο μεγαλεπήβολο σχέδιο, αλλά από μια παρορμητική κίνηση ενός μαθητή που ήθελε απλώς να αποφύγει το μάθημα. Ωστόσο, η τυχαία αυτή απόφαση έμελλε να εξελιχθεί σε μια επαγγελματική πορεία που τον οδήγησε από την Α1 κατηγορία του πόλο στα τηλεοπτικά πλατό, με την τεράστια επιτυχία της σειράς «Η Γη της Ελιάς»: «Θέλω να πω ότι δεν ήξερα καν αν μου αρέσει. Ήταν, ήταν αυτό που είπε. Ήθελα απλώς να χάσω μάθημα. Και ξαφνικά βρέθηκα σε έναν χώρο που γεννιούνται συνεχώς καινούργια πράγματα. Και κάπως έλεγα ότι ωραία εδώ μ’ αρέσει. Και όταν μπήκα στη σχολή ξαφνικά το είδα, το είδα όλο μπροστά μου να λέω ότι θέλω να το κάνω αυτό. Γιατί έπαιζα τότε πόλο επαγγελματικά στην Α1 και είπα ότι τέλος, εδώ είμαστε».

Η σκοτεινή πλευρά του χώρου και μια τραυματική εμπειρία

Δεν είναι όλα ρόδινα στον χώρο του θεάματος, και ο Νίκος Μέλλος δεν δίστασε να αναφερθεί σε μια ακραία εμπειρία που βίωσε στα πρώτα του βήματα. Περιέγραψε ένα περιστατικό με έναν σκηνοθέτη που του φέρθηκε απαξιωτικά, προσπαθώντας να τον εκφοβίσει, μια εμπειρία που τον γέμισε φόβο και αβεβαιότητα για το μέλλον του: «Με φώναξε μες στη μούρη μου ότι “εσύ τι είσαι ηθοποιός ή μοντέλο; Και τι νομίζεις ότι είσαι; Και άμα ήταν εδώ πέρα ο τάδε σκηνοθέτης δεν θα σε άφηνε να ξαναδουλέψεις στο θέατρο για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια.” Κι εγώ σαν παιδί τότε το πήρα και λέω, πήρα κατευθείαν τον καθηγητή μου τηλέφωνο. Φοβήθηκα πάρα πολύ και πήγα και μίλησα στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών».

Screenshot 2026-07-17 155141

Η προσωπική μάχη με την υγεία και η αξία της στήριξης

Ένα από τα πιο φορτισμένα συναισθηματικά σημεία της συνέντευξης ήταν η αναφορά του στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ο ηθοποιός απέφυγε τον εύκολο δρόμο των «ηρωικών δηλώσεων», τονίζοντας πως κάθε άνθρωπος βιώνει μια τέτοια κατάσταση εντελώς διαφορετικά, ανάλογα με τα εφόδια και το πλαίσιο υποστήριξης που διαθέτει: «Δεν είναι ότι ο Νίκος αποφάσισε ξαφνικά να γίνει ήρωας, ότι τα έκανε όλα μόνος του και ότι έτσι θα γίνεις καλά. Καθόλου. Είχα την τύχη να έχω δίπλα μου τους κατάλληλους ανθρώπους. Είχα τη δυνατότητα να κάνω ψυχοθεραπεία, κάτι που συνεχίζω εδώ και χρόνια, και με βοήθησε καθοριστικά στο συναισθηματικό κομμάτι. Παράλληλα, είχα μια δουλειά που με στήριξε και μου επέτρεψε να παραμείνω ενεργός. Δεν θεωρώ ότι μπορώ να δώσω συμβουλές, καθώς είχα την τύχη μέσα στην ατυχία μου να πλαισιώνομαι από την καλύτερη δυνατή ομάδα».

Φλερτ, κοινωνικά πρότυπα και η ανάγκη για επιστροφή στην απλότητα

Κλείνοντας, η κουβέντα πήρε πιο χαλαρούς τόνους, με τον Νίκο να παραδέχεται πως είναι εξαιρετικά ντροπαλός στο φλερτ, σημειώνοντας πως συχνά οι ξένοι είναι πιο ανοιχτοί στην επικοινωνία από ό,τι οι Ελληνίδες. Τέλος, μοιράστηκε το όραμά του για το μέλλον, το οποίο δεν αφορά δόξα ή χρήματα, αλλά μια ουσιαστική επιστροφή στην υγεία και τις απλές χαρές της παιδικής ηλικίας: «Θα ήθελα πολύ να νιώσω έτσι όπως ένιωθα όταν ήμουν μικρός για άλλη μια φορά. Φάση μωρό. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Το συζητούσα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με τον ξάδερφό μου γιατί θυμόμασταν τις στιγμές που ήμασταν παιδιά και κάπως ο χρόνος ήταν διαφορετικός και κάπως όλα ήταν πολύ πιο ωραία και πιο απλά. Μια μπάλα, ένα παγωτό, μια βόλτα… αυτές οι στιγμές είναι ανεκτίμητες».

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Spill The Tea Ανδρέα Ζωίτσα Νίκος Μέλλος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«The Mickey Mouse Club»: Το Disney+ βάζει μπρος για το πιο νοσταλγικό reboot της χρονιάς

«The Mickey Mouse Club»: Το Disney+ βάζει μπρος για το πιο νοσταλγικό reboot της χρονιάς

17.07.2026
Επόμενο
«Red pill»: Η σκοτεινή πλευρά του dating που κατέκλυσε το TikTok

«Red pill»: Η σκοτεινή πλευρά του dating που κατέκλυσε το TikTok

17.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Παναγιώτης Καρακάσης στο Talk to Mad: «Είμαι ο makeup artist που θα σου πει να μην βαφτείς»
Mad TV News

Ο Παναγιώτης Καρακάσης στο Talk to Mad: «Είμαι ο makeup artist που θα σου πει να μην βαφτείς»

17.07.2026
O Χρήστος Τσιλόπουλος στο Talk to Mad: «Δεν το είχα καν φανταστεί, αλλά η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι η αγαπημένη μου συνεργασία»
Mad TV News

O Χρήστος Τσιλόπουλος στο Talk to Mad: «Δεν το είχα καν φανταστεί, αλλά η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι η αγαπημένη μου συνεργασία»

15.07.2026
Η Μαρία Κόφου στο Talk to Mad: «Το solo traveling μου έμαθε να παίρνω αποφάσεις έξω από το comfort zone μου»
Mad TV News

Η Μαρία Κόφου στο Talk to Mad: «Το solo traveling μου έμαθε να παίρνω αποφάσεις έξω από το comfort zone μου»

15.07.2026
Ο Γιάννης Αθανασόπουλος στο Fitness O’ Clock: «Τραυματίστηκα σε αγώνα, αλλά μετέτρεψα το εμπόδιο σε μια νέα πρόκληση»
Mad TV News

Ο Γιάννης Αθανασόπουλος στο Fitness O’ Clock: «Τραυματίστηκα σε αγώνα, αλλά μετέτρεψα το εμπόδιο σε μια νέα πρόκληση»

15.07.2026
Η Evangelia στο Unplugged Stories: «Θέλω να τραγουδήσω στα ελληνικά στη σκηνή των Grammys και να κάνω τη γιαγιά μου περήφανη»
Mad TV News

Η Evangelia στο Unplugged Stories: «Θέλω να τραγουδήσω στα ελληνικά στη σκηνή των Grammys και να κάνω τη γιαγιά μου περήφανη»

15.07.2026
Οι πιο τοξικοί πρώην του ζωδιακού σύμφωνα με τον AstroJason – Εσύ είσαι έτοιμος για την αλήθεια;
Mad TV News

Οι πιο τοξικοί πρώην του ζωδιακού σύμφωνα με τον AstroJason – Εσύ είσαι έτοιμος για την αλήθεια;

15.07.2026
Mad Tech News: Το Cyberpunk έγινε LEGEND και η Microsoft τα… «γκρεμίζει» όλα!
Mad TV News

Mad Tech News: Το Cyberpunk έγινε LEGEND και η Microsoft τα… «γκρεμίζει» όλα!

13.07.2026
Spill The Tea: Όλα τα celebrity gossip με τον Ανδρέα Ζώιτσα στο MAD TV
Mad TV News

Spill The Tea: Όλα τα celebrity gossip με τον Ανδρέα Ζώιτσα στο MAD TV

13.07.2026
«MAD Έχεις Άστρο»: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις από τον AstroJason
Mad TV News

«MAD Έχεις Άστρο»: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις από τον AstroJason

13.07.2026
Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές