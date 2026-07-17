Ο Νίκος Μέλλος στο Spill the Tea: «Δεν είμαι ήρωας, απλώς είχα την τύχη να έχω δίπλα μου τους κατάλληλους ανθρώπους»

Με μια ματιά Ο Νίκος Μέλλος μίλησε στο podcast «Spill the Tea» για την πορεία του από τον επαγγελματικό αθλητισμό στην υποκριτική.

Ανέφερε μια τραυματική εμπειρία στα πρώτα του βήματα με έναν σκηνοθέτη που τον εκφόβισε.

Τόνισε τη σημασία της στήριξης από κατάλληλους ανθρώπους και της ψυχοθεραπείας στη μάχη του με τον καρκίνο.

Εξέφρασε την επιθυμία του για επιστροφή στην απλότητα και τις χαρές της παιδικής ηλικίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια συνέντευξη γεμάτη αυθεντικότητα και εξομολογητική διάθεση, ο ταλαντούχος ηθοποιός Νίκος Μέλλος κάθισε απέναντι στον Ανδρέα Ζωίτσα για το podcast «Spill the Tea». Από τα πρώτα λεπτά, ο ηθοποιός αποκάλυψε μια πλευρά του εαυτού του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μιλώντας για τη διαδρομή του, την απόφασή του να αφήσει τον επαγγελματικό αθλητισμό για το θεατρικό σανίδι, αλλά και για τις προσωπικές δοκιμασίες που τον καθόρισαν ως άνθρωπο. Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και τον αφοπλιστικό του αυθορμητισμό, ο Νίκος Μέλλος άνοιξε τα χαρτιά του σε μια συζήτηση που κινήθηκε από την επαγγελματική επιτυχία μέχρι τις πιο βαθιές υπαρξιακές αναζητήσεις.

Η κουβέντα δεν άργησε να περάσει σε πιο προσωπικά μονοπάτια, καθώς ο ηθοποιός μετέφερε τον ακροατή στον κόσμο των συναισθημάτων του, αναλύοντας τον χαρακτήρα του και τις αξίες που διέπουν τις επιλογές του. Ανάμεσα σε γέλια για τις αστείες στιγμές της καθημερινότητάς του και σε σοβαρές τοποθετήσεις για τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας του, ο ηθοποιός κατάφερε να αποδείξει πως πίσω από τον ηθοποιό που «κλέβει» την παράσταση στις οθόνες μας, κρύβεται ένας άνθρωπος με ευαισθησίες, φόβους και μια ακλόνητη δίψα για την αληθινή ζωή, μακριά από τις συμβάσεις του stardom.

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Η πορεία προς την υποκριτική: Από την πισίνα του πόλο στη σκηνή

Η ενασχόληση του Νίκου Μέλλου με το θέατρο δεν ξεκίνησε με κάποιο μεγαλεπήβολο σχέδιο, αλλά από μια παρορμητική κίνηση ενός μαθητή που ήθελε απλώς να αποφύγει το μάθημα. Ωστόσο, η τυχαία αυτή απόφαση έμελλε να εξελιχθεί σε μια επαγγελματική πορεία που τον οδήγησε από την Α1 κατηγορία του πόλο στα τηλεοπτικά πλατό, με την τεράστια επιτυχία της σειράς «Η Γη της Ελιάς»: «Θέλω να πω ότι δεν ήξερα καν αν μου αρέσει. Ήταν, ήταν αυτό που είπε. Ήθελα απλώς να χάσω μάθημα. Και ξαφνικά βρέθηκα σε έναν χώρο που γεννιούνται συνεχώς καινούργια πράγματα. Και κάπως έλεγα ότι ωραία εδώ μ’ αρέσει. Και όταν μπήκα στη σχολή ξαφνικά το είδα, το είδα όλο μπροστά μου να λέω ότι θέλω να το κάνω αυτό. Γιατί έπαιζα τότε πόλο επαγγελματικά στην Α1 και είπα ότι τέλος, εδώ είμαστε».

Η σκοτεινή πλευρά του χώρου και μια τραυματική εμπειρία

Δεν είναι όλα ρόδινα στον χώρο του θεάματος, και ο Νίκος Μέλλος δεν δίστασε να αναφερθεί σε μια ακραία εμπειρία που βίωσε στα πρώτα του βήματα. Περιέγραψε ένα περιστατικό με έναν σκηνοθέτη που του φέρθηκε απαξιωτικά, προσπαθώντας να τον εκφοβίσει, μια εμπειρία που τον γέμισε φόβο και αβεβαιότητα για το μέλλον του: «Με φώναξε μες στη μούρη μου ότι “εσύ τι είσαι ηθοποιός ή μοντέλο; Και τι νομίζεις ότι είσαι; Και άμα ήταν εδώ πέρα ο τάδε σκηνοθέτης δεν θα σε άφηνε να ξαναδουλέψεις στο θέατρο για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια.” Κι εγώ σαν παιδί τότε το πήρα και λέω, πήρα κατευθείαν τον καθηγητή μου τηλέφωνο. Φοβήθηκα πάρα πολύ και πήγα και μίλησα στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών».

Η προσωπική μάχη με την υγεία και η αξία της στήριξης

Ένα από τα πιο φορτισμένα συναισθηματικά σημεία της συνέντευξης ήταν η αναφορά του στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ο ηθοποιός απέφυγε τον εύκολο δρόμο των «ηρωικών δηλώσεων», τονίζοντας πως κάθε άνθρωπος βιώνει μια τέτοια κατάσταση εντελώς διαφορετικά, ανάλογα με τα εφόδια και το πλαίσιο υποστήριξης που διαθέτει: «Δεν είναι ότι ο Νίκος αποφάσισε ξαφνικά να γίνει ήρωας, ότι τα έκανε όλα μόνος του και ότι έτσι θα γίνεις καλά. Καθόλου. Είχα την τύχη να έχω δίπλα μου τους κατάλληλους ανθρώπους. Είχα τη δυνατότητα να κάνω ψυχοθεραπεία, κάτι που συνεχίζω εδώ και χρόνια, και με βοήθησε καθοριστικά στο συναισθηματικό κομμάτι. Παράλληλα, είχα μια δουλειά που με στήριξε και μου επέτρεψε να παραμείνω ενεργός. Δεν θεωρώ ότι μπορώ να δώσω συμβουλές, καθώς είχα την τύχη μέσα στην ατυχία μου να πλαισιώνομαι από την καλύτερη δυνατή ομάδα».

Φλερτ, κοινωνικά πρότυπα και η ανάγκη για επιστροφή στην απλότητα

Κλείνοντας, η κουβέντα πήρε πιο χαλαρούς τόνους, με τον Νίκο να παραδέχεται πως είναι εξαιρετικά ντροπαλός στο φλερτ, σημειώνοντας πως συχνά οι ξένοι είναι πιο ανοιχτοί στην επικοινωνία από ό,τι οι Ελληνίδες. Τέλος, μοιράστηκε το όραμά του για το μέλλον, το οποίο δεν αφορά δόξα ή χρήματα, αλλά μια ουσιαστική επιστροφή στην υγεία και τις απλές χαρές της παιδικής ηλικίας: «Θα ήθελα πολύ να νιώσω έτσι όπως ένιωθα όταν ήμουν μικρός για άλλη μια φορά. Φάση μωρό. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Το συζητούσα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με τον ξάδερφό μου γιατί θυμόμασταν τις στιγμές που ήμασταν παιδιά και κάπως ο χρόνος ήταν διαφορετικός και κάπως όλα ήταν πολύ πιο ωραία και πιο απλά. Μια μπάλα, ένα παγωτό, μια βόλτα… αυτές οι στιγμές είναι ανεκτίμητες».