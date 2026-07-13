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Mad TV News 13.07.2026

«MAD Έχεις Άστρο»: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις από τον AstroJason

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Ο Astrojason αποκαλύπτει τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για όλα τα ζώδια μέσα από την εκπομπή «MAD Έχεις Άστρο»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η εβδομάδα 06/07 – 12/07 φέρνει εξελίξεις, εκπλήξεις και ανατροπές για όλα τα ζώδια.
  • Ο AstroJason παρουσιάζει τις προβλέψεις του στην εκπομπή «MAD Έχεις Άστρο».
  • Οικονομικές ευκαιρίες, νέες γνωριμίες και προσωπικές αποφάσεις αναμένονται για διάφορα ζώδια.
  • Συγκεκριμένα, Ταύροι, Καρκίνοι και Λέοντες έχουν ξεχωριστές προβλέψεις για την εβδομάδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα εβδομάδα φέρνει εξελίξεις, εκπλήξεις και αρκετές… ανατροπές για όλα τα ζώδια, σύμφωνα με τον Astrojason και την εκπομπή «MAD Έχεις Άστρο». Ο Jason επιστρέφει με τις πιο fun και αποκαλυπτικές προβλέψεις, χωρίς να μασάει τα λόγια του, και μας δείχνει ποιοι θα βρεθούν στο επίκεντρο των ημερών.

Γυναίκα με μαγιό απολαμβάνει τη θάλασσα και τον ήλιο στην παραλία, κρατώντας τα αναψυκτικά της κρύα.
Pexels

Από οικονομικές ευκαιρίες μέχρι νέες γνωριμίες και σημαντικές αποφάσεις, κάθε ζώδιο έχει τη δική του ιστορία αυτή την εβδομάδα. Κάποιοι ετοιμάζονται για επαγγελματικά ανοίγματα, άλλοι για ερωτικές εκπλήξεις, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που κάνουν το πολυπόθητο προσωπικό τους glow up.

«MAD Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 06/07 – 12/07

Τα άστρα έχουν… μιλήσει και ο Astrojason αποκαλύπτει όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Οι Ταύροι βλέπουν το πορτοφόλι τους να χαμογελά με μια νέα πρόταση δουλειάς, οι Καρκίνοι αλλάζουν εικόνα και τραβούν όλα τα βλέμματα, ενώ οι Λέοντες ετοιμάζονται για μια γνωριμία που μπορεί να κάνει την παρέα τους πολύ πιο ενδιαφέρουσα.

Γυναίκα με γυαλιά ηλίου και μαγιό χαλαρώνει δίπλα στη θάλασσα, αποφεύγοντας την υπερθέρμανση το καλοκαίρι.
Πηγή: Unsplash

«MAD Έχεις Άστρο»: Οι προβλέψεις της εβδομάδας για όλα τα ζώδια

Κριός

Η εβδομάδα φέρνει αλλαγές στο σπίτι και την οικογένεια. Μια μετακόμιση, μια αγοραπωλησία ή ένα σημαντικό σχέδιο φαίνεται πως μπαίνει σε πιο σοβαρή φάση, με τους δικούς σου ανθρώπους να στηρίζουν την απόφαση. Παράλληλα, μια πληροφορία από κοντινό πρόσωπο μπορεί να σε κάνει να κινηθείς γρήγορα και αποφασιστικά.

Ταύρος

Ταύρε, ετοιμάσου για οικονομικό boost! Μια νέα πρόταση για έξτρα δουλειά μπορεί να εμφανιστεί και τα χρήματα φαίνεται πως είναι καλύτερα απ’ όσο περίμενες. Μια σημαντική συνεννόηση αλλάζει τα δεδομένα και σε βάζει σε νέα τροχιά.

Δίδυμος


Ένα νέο οικονομικό άνοιγμα εμφανίζεται και σου δίνει την ευκαιρία να αξιοποιήσεις κάτι που ήδη γνωρίζεις καλά. Μια κίνηση που κάνεις φέρνει αποτέλεσμα και ανοίγει μια πόρτα που μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική.

Καρκίνος


Το απόλυτο glow up είναι εδώ! Μια αλλαγή στην εμφάνισή σου σε κάνει να νιώθεις διαφορετικά και οι γύρω σου το παρατηρούν. Παράλληλα, μια συζήτηση στη δουλειά μπορεί να οδηγήσει σε μια ενδιαφέρουσα οικονομική πρόταση.

Λέων


Κλείνεις έναν κύκλο και ετοιμάζεσαι για κάτι νέο. Μπορεί να κρατάς χαμηλό προφίλ, όμως στα προσωπικά έρχεται μια καυτή γνωριμία μέσα από την παρέα σου, που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες.

Γυναίκα με γυαλιά ηλίου χαμογελάει, απολαμβάνοντας το ιδανικό ρόφημα για λιγούρες και φούσκωμα.
Pexels

Παρθένος


Μπαίνεις σε μια νέα ομάδα όπου η αξία σου αναγνωρίζεται και αποκτάς πιο σημαντικό ρόλο. Μια επαγγελματική κίνηση βρίσκει την οικονομική στήριξη που χρειάζεσαι και μια συμφωνία μπορεί να κλείσει υπέρ σου.

Ζυγός


Ώρα για spotlight! Ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο ανοίγει και μια ανακοίνωση μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε έναν ρόλο με περισσότερη προβολή. Στα ερωτικά, ένα άτομο από απόσταση ανοίγει μια σοβαρή συζήτηση.

Σκορπιός


Ένα ταξίδι ή μια νέα γνώση μπαίνει στο πλάνο σου και σε βοηθά να δεις πιο καθαρά το μέλλον. Παράλληλα, μια οικονομική εκκρεμότητα φαίνεται πως λύνεται και σου δίνει μεγαλύτερη ελευθερία.

Τοξότης


Έρχεται λύση σε ένα οικονομικό θέμα που σε απασχολούσε, αλλά η μεγάλη έκπληξη αφορά τα ερωτικά. Ένα πρόσωπο παίρνει πρωτοβουλία και εκφράζει το ενδιαφέρον του, κάνοντάς σε να δεις την κατάσταση πιο σοβαρά.

Αιγόκερως


Μια σχέση ή συνεργασία ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις και φαίνεται πως η άλλη πλευρά είναι έτοιμη για πιο σταθερά βήματα. Στα επαγγελματικά, μια πρακτική λύση φέρνει καλύτερα χρήματα και λιγότερη πίεση.

self_tan_tips_kalokairi
Unsplash

Υδροχόος


Νέο πρόγραμμα και καλύτερη οργάνωση σε βοηθούν να μειώσεις το άγχος στην καθημερινότητά σου. Ένα μήνυμα στα προσωπικά σου μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση και να σε κάνει πιο εκφραστικό.

Ιχθύες


Ένα νέο φλερτ σε βάζει ξανά δυναμικά στο παιχνίδι του έρωτα. Παράλληλα, μια σημαντική απόφαση που αφορά το σπίτι ή την οικογένεια φέρνει οικονομική ανακούφιση.

Ο Astrojason και το «MAD Έχεις Άστρο» μας έδωσαν για ακόμη μία εβδομάδα τις πιο fun προβλέψεις με όλα όσα μπορεί να φέρουν τα ζώδια: χρήματα, νέες ευκαιρίες, αλλαγές και φυσικά… λίγο παραπάνω love drama. Το μόνο που μένει είναι να δούμε ποιο ζώδιο θα ζήσει το δικό του star moment!

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