Ο Βαγγέλης Κυπαρίσσης στο Talk to Mad: «Δανείζομαι ιστορίες από άλλους και τις μεταφέρω στους ρόλους μου»

Είναι ηθοποιός, content creator και ίσως η πιο αναγνωρίσιμη «Ελληνίδα μάνα» των social media σήμερα. Ο Βαγγέλης Κυπαρίσσης βρέθηκε στο πλατό του Talk to Mad και μίλησε στην Αθηνά Κλήμη για την πορεία του, τις πολυάριθμες περσόνες που ενσαρκώνει και την επερχόμενη θεατρική του παράσταση. Με το χιούμορ και τον αυθορμητισμό που τον διακρίνουν, ο Βαγγέλης μας συστήθηκε πέρα από τα ψηφιακά φίλτρα, αποκαλύπτοντας πώς μια απλή ιδέα κατά τη διάρκεια του Πάσχα μετατράπηκε σε ένα viral φαινόμενο που τον έκανε να αναγνωρίζεται πλέον στον δρόμο από μικρούς και μεγάλους.

Η αναγνωρισιμότητα δεν ήρθε από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά η κλιμάκωσή της ήταν εντυπωσιακή. Ο ίδιος εξομολογείται ότι ακόμη και σήμερα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την έκταση αυτού που συμβαίνει. Η πρώτη φορά που ήρθε αντιμέτωπος με το κοινό του ήταν σε μια πλατεία, όπου μια ομάδα μαθητών γυμνασίου δημιούργησε έναν κύκλο γύρω του, δείχνοντας τον ενθουσιασμό που μόνο η Gen Z μπορεί να εκφράσει. Μια από τις πιο αστείες στιγμές που θυμάται ήταν η «έφοδος» μιας δασκάλας που προσπάθησε να μαζέψει τους μαθητές της, για να καταλήξει να τον κοιτάζει με απορία, μην έχοντας ιδέα για το ποιος είναι ο Βαγγέλης: «Με κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω, δεν έκανε και πολύ και της λένε “από το TikTok, κυρία”. Με κοιτάζει. “Δεν σε ξέρω βρε αγόρι μου”, μου λέει. “Δεν σε ξέρω”. Συγγνώμη της λέω, δεν είμαι κάτι που πρέπει να ξέρετε. Μην αγχώνεστε».

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Από τον «Κλόουν Κουραμπιέ» στις περσόνες των social media

Πριν γίνει η «Βουλίτσα», ο Βαγγέλης διένυσε μια μακρά πορεία δεκαέξι ετών ως κλόουν σε παιδικά πάρτι. Η μετάβαση στον κόσμο των social media έγινε οργανικά, όταν κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης στιγμής, φορώντας τα ρούχα της μητέρας του και μια περούκα, αποφάσισε να ανεβάσει το πρώτο βίντεο. «Ήταν απλά η Ελληνίδα μάνα που τσιρίζει την Κυριακή του Πάσχα για να ξυπνήσουν όλοι να σουβλίσουν το αρνί. Λοιπόν και έτσι ξεκίνησε η πορεία της Βουλίτσας και τώρα το Δεκέμβρη αποφάσισα να βάλω και έναν καινούργιο χαρακτήρα, τη μητέρα του 2026, για να κάνω αυτές τις δύο έτσι ξέρεις το VS, τη μάχη τους».

Η «Βουλίτσα» και το κοινό DNA με την αληθινή μητέρα

Όταν η συζήτηση στράφηκε στη μητέρα του, ο Βαγγέλης στάθηκε στο πώς η πραγματικότητα συναντά τη μυθοπλασία. Αν και η «Βουλίτσα» δανείζεται στοιχεία από τη μητέρα του στον τρόπο ομιλίας και τις αντιδράσεις, ο ίδιος διευκρινίζει ότι πρόκειται για μια σύνθεση εμπειριών: «Δανείζομαι, ξέρεις, δανείζομαι από ιστορίες από άλλους και δανείζομαι και από φίλους που έχουν παιδιά για να μεταφέρω στη Βουλίτσα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τις ιστορίες της. Νομίζω ότι αυτή η έντονη αγωνία, το ότι μην πάθει, να του τα δώσω όλα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το έχουμε εμείς σαν λαός νομίζω».

Το μεγάλο βήμα: Από την οθόνη του κινητού στο σανίδι

Η επιτυχία στα social media ήταν μόνο η αρχή, καθώς το επόμενο μεγάλο στοίχημα του Βαγγέλη είναι η θεατρική σκηνή. Στις 7 Οκτωβρίου, οι «μαμάδες» του ανεβαίνουν στο Θέατρο 104 στην παράσταση «Βουλίτσα», ένα έργο που προέκυψε μέσα από μια αυθόρμητη συζήτηση με τους συμφοιτητές του, Μαρία Λαυτσίδου και Μιχάλη Δαρνάκη. «Είναι το μεγαλύτερό μου βήμα. Δηλαδή για μένα το γεγονός ότι όλο αυτό θα μεταφερθεί στην σκηνή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να κάνεις ένα βίντεο που το κόβεις, το ράβεις όπως θέλεις και διαφορετικό να είσαι εσύ πάνω στη σκηνή με τον κόσμο απέναντί σου να περιμένει κάτι από σένα».

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με τον πιο απολαυστικό τρόπο, καθώς στο πλατό εμφανίστηκε η ίδια η «Βουλίτσα». Μεταξύ «beef» (το οποίο στην αρχή μπέρδεψε με το μοσχάρι!) και τραγουδιών, η «μάνα του 80-90» έκλεψε την παράσταση, αποδεικνύοντας ότι το χιούμορ του Βαγγέλη Κυπαρίσση δεν έχει όρια. Κλείνοντας, ο ηθοποιός υποσχέθηκε μια παράσταση γεμάτη αλήθεια, αφήνοντας το κοινό να ανυπομονεί για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας του, πάντα με την ευαισθησία και την αγάπη που τον χαρακτηρίζουν σε κάθε του βήμα.