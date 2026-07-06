Mad Tech News: Από τα «usernames» στο WhatsApp μέχρι το παιχνίδι-φαινόμενο του Steam

Από τις ριζικές αλλαγές στο YouTube Shorts και την είσοδο των usernames στο WhatsApp, μέχρι την εκρηκτική επιτυχία ενός indie game στο Steam

Με μια ματιά Το YouTube Shorts ενσωματώνει λειτουργίες τύπου TikTok, όπως "Clear Screen" και αφαίρεση του "dislike".

Το WhatsApp ετοιμάζεται να εισάγει τα "usernames", επιτρέποντας συνομιλίες χωρίς αποκάλυψη αριθμού τηλεφώνου.

Το indie παιχνίδι "Mech Chameleon" σημείωσε τεράστια επιτυχία στο Steam, με πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις.

Το Gmail θα ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη Gemini για φωνητικές ερωτήσεις και άμεσες απαντήσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Χρύσα επέστρεψε με το καθιερωμένο «tech ραντεβουδάκι» της, φέρνοντας στο προσκήνιο τα πιο καυτά νέα από τον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming. Με τη γνωστή της ενέργεια, μας εισάγει σε ένα τοπίο που αλλάζει ραγδαία, όπου οι μεγάλες πλατφόρμες αναμορφώνουν τις υπηρεσίες τους για να προσφέρουν μια πιο άμεση και εξατομικευμένη εμπειρία, ενώ οι indie δημιουργοί αποδεικνύουν ότι η καινοτομία και η έμπνευση συχνά κερδίζουν τα τεράστια budgets των κολοσσών.

Από τις αλλαγές που κάνουν το YouTube να «μοιάζει» περισσότερο με το TikTok, μέχρι την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης στο Gmail και το παιχνίδι-φαινόμενο που σπάει τα κοντέρ στο Steam, η σημερινή εκπομπή τα είχε όλα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα updates που συζητήθηκαν και που σίγουρα θα αλλάξουν τον τρόπο που σερφάρουμε, επικοινωνούμε και παίζουμε τους επόμενους μήνες.

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YouTube shorts: Το TikTok «στοιχειώνει» τις αλλαγές της πλατφόρμας

Το YouTube Shorts προχωρά σε ριζικές αλλαγές που θυμίζουν έντονα την εμπειρία του TikTok, επιχειρώντας να κάνει το περιεχόμενό του ακόμη πιο φιλικό στον χρήστη. Οι νέες προσθήκες περιλαμβάνουν το «Clear Screen», που καθαρίζει την οθόνη από κείμενα και εικονίδια για απρόσκοπτη θέαση, καθώς και δυνατότητα αναπαραγωγής σε διπλάσια ταχύτητα μέσω χειρονομιών. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος αλληλεπίδρασης, καθώς το κλασικό «thumbs up» αντικαθίσταται από καρδιές, ενώ το «dislike» αφαιρείται, με την πλατφόρμα να προτρέπει πλέον τους χρήστες να επιλέγουν το «Not Interested» για να φιλτράρουν τις προτιμήσεις τους.

WhatsApp: Τέλος στους αριθμούς τηλεφώνου;

Σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της ιδιωτικότητας κάνει το WhatsApp, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εισαγωγή των «usernames». Σύντομα, οι χρήστες θα μπορούν να ξεκινούν συνομιλίες χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τον προσωπικό τους αριθμό τηλεφώνου. Παρόλο που ο αριθμός θα παραμένει απαραίτητος για τη δημιουργία λογαριασμού, το μοναδικό username θα προσφέρει μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας, επιτρέποντας στους χρήστες να διαχειρίζονται τις επαφές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, χωρίς να χάνουν τις λειτουργίες αναφοράς ή αποκλεισμού ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Mech Chameleon: Το indie παιχνίδι που κατέκτησε το Steam

Στον κόσμο του gaming, το «Mech Chameleon» έχει προκαλέσει κυριολεκτικά «σεισμό». Μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες από την κυκλοφορία του, το multiplayer παιχνίδι κρυφτού ξεπέρασε τα δέκα εκατομμύρια πωλήσεις! Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο; Πίσω από την επιτυχία του βρίσκονται μόλις δύο developers, οι οποίοι κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτό το ιδιαίτερο project σε διάστημα δύο μηνών, χωρίς τεράστια budget διαφήμισης, βασιζόμενοι αποκλειστικά στη δύναμη του trailer και του «word of mouth» της κοινότητας.

Gmail live: Η τεχνητή νοημοσύνη «λύνει τα χέρια» των χρηστών

Η Google κάνει το επόμενο βήμα στην αυτοματοποίηση, παρουσιάζοντας τη λειτουργία «Gmail Live». Μέσω του Gemini, οι χρήστες θα μπορούν στο εξής να πραγματοποιούν φωνητικές ερωτήσεις και να λαμβάνουν άμεσες απαντήσεις, χωρίς να χρειάζεται να σπαταλούν χρόνο αναζητώντας emails με λέξεις-κλειδιά. Η λειτουργία θα γίνει διαθέσιμη μέσα στο καλοκαίρι, αρχικά για τους συνδρομητές των πακέτων Google AI Pro και Ultra, υποσχόμενη να μεταμορφώσει πλήρως τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία.