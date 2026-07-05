Η μπαταρία του iPhone σου αδειάζει γρήγορα; Αυτές οι ρυθμίσεις σου χαρίζουν περισσότερη αυτονομία

iPhone tips: Όλα τα λάθη που μειώνουν τη διάρκεια της μπαταρίας σου και οι σωστές ρυθμίσεις που θα σε βοηθήσουν

Με μια ματιά Η γρήγορη κατανάλωση μπαταρίας iPhone οφείλεται συχνά σε ενεργές ρυθμίσεις, όχι μόνο στην παλαιότητα της συσκευής.

Η φωτεινότητα οθόνης, η σκοτεινή λειτουργία και το "true tone" επηρεάζουν σημαντικά την αυτονομία.

Η ανανέωση εφαρμογών στο παρασκήνιο, ειδικά με δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, καταναλώνει ενέργεια.

Το κλείσιμο μη απαραίτητων ή "βαριών" εφαρμογών βελτιώνει την αυτονομία του iPhone. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα από το να βλέπεις το ποσοστό της μπαταρίας του iPhone να πέφτει συνεχώς μέσα στη μέρα. Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι το πρόβλημα βρίσκεται στην ηλικία της συσκευής, όμως αρκετές φορές η αιτία κρύβεται σε ρυθμίσεις που παραμένουν ενεργές χωρίς να το γνωρίζουμε. Μερικά features που έχουν σχεδιαστεί για καλύτερη εμπειρία χρήσης μπορεί να καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από όση φαντάζεσαι.

Το καλό νέο; Με λίγες κινήσεις μπορείς να βελτιώσεις αισθητά την αυτονομία του κινητού σου και να γλιτώσεις από τις συνεχείς φορτίσεις. Από τη φωτεινότητα μέχρι το τι γίνεται στο παρασκήνιο με τις εφαρμογές, το iPhone σου «καίει ενέργεια ακόμα κι όταν δεν το χρησιμοποιείς ενεργά. Και κάπου εκεί κρύβονται τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν σχεδόν όλοι.

Έπεσε το κινητό σου στη θάλασσα; Πώς θα το «σώσεις» μέσα σε 1 δεύτερο

Πολλές φορές, το πρόβλημα δεν είναι ένα μόνο στις ρυθμίσεις αλλά ο συνδυασμός μικρών επιλογών που δουλεύουν «σιωπηλά» στο background και ρίχνουν τη μπαταρία χωρίς να το καταλαβαίνεις. Γι’ αυτό και μια συνολική ματιά στις ρυθμίσεις μπορεί να κάνει μεγαλύτερη διαφορά απ’ όσο περιμένεις μέσα στην καθημερινή χρήση.

Τα λάθη που «τρώνε» τη μπαταρία του iPhone σου καθημερινά

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξεις είναι η οθόνη. Πήγαινε στις ρυθμίσεις, έπειτα στην οθόνη και την φωτεινότητα και δες τι έχεις ενεργό. Αν χρησιμοποιείς αυτόματη φωτεινότητα χωρίς έλεγχο, ή έχεις το brightness συνεχώς ψηλά, η μπαταρία πέφτει πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζεις.

Εκεί μπορείς να κάνεις μερικές απλές αλλαγές:

Κλείσε την αυτόματη φωτεινότητα αν βλέπεις ότι ανεβαίνει υπερβολικά.

αν βλέπεις ότι ανεβαίνει υπερβολικά. Ενεργοποίησε τη «σκοτεινή λειτουργία» για λιγότερη κατανάλωση.

Απενεργοποίησε το «true tone» , αν δεν το χρειάζεσαι καθημερινά.

για λιγότερη κατανάλωση. , αν δεν το χρειάζεσαι καθημερινά. Κλείσε το «σήκωμα για αφύπνιση» .

. Απενεργοποίησε το «πάντα ενεργή οθόνη» αν τη διαθέτει η συσκευή σου.

Το επόμενο μεγάλο «αόρατο» πρόβλημα είναι οι εφαρμογές που δουλεύουν στο παρασκήνιο. Πήγαινε στις ρυθμίσεις, μετά στο γενικά και στο «ανανέωση στο υπόβαθρο». Βεβαιώσου πρώτα ότι γίνεται κυρίως μέσω Wi-Fi και όχι συνεχώς με δεδομένα, και μετά απενεργοποίησε εντελώς τις εφαρμογές που δεν χρειάζεσαι να ανανεώνονται συνεχώς. Πολλές εφαρμογές social media και ειδήσεων καταναλώνουν ενέργεια χωρίς να το καταλαβαίνεις.

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα είναι να κλείνεις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείς πραγματικά. Όχι συνέχεια και εμμονικά, αλλά όταν έχεις πολλές ανοιχτές βαριές εφαρμογές (π.χ. TikTok, Instagram, Maps), αυτές συνεχίζουν να «τρώνε» πόρους.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών δεν είναι απλά λίγα λεπτά παραπάνω μπαταρία. Είναι συχνά αρκετές ώρες διαφορά μέσα στη μέρα. Η αυτονομία του iPhone δεν εξαρτάται μόνο από το hardware, αλλά κυρίως από το πώς το χρησιμοποιείς. Και αυτά τα μικρά settings κάνουν μεγαλύτερη διαφορά απ’ όσο φαίνεται. Αν τα εφαρμόσεις σωστά, θα δεις ότι το κινητό σου θα κρατάει πολύ περισσότερο μέσα στη μέρα, χωρίς να αλλάξεις τίποτα άλλο στην καθημερινότητά σου.