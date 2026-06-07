Πώς να εξοικονομήσεις μπαταρία στο κινητό: Η κρυφή ρύθμιση που πρέπει να κλείσεις

Ένας οδηγός επιβίωσης για την μπαταρία του smartphone σου, είτε έχεις iPhone είτε Android συσκευή, δες ποια εφαρμογή πρέπει να κλείσεις

Σου έχει τύχει σίγουρα να φεύγεις από το σπίτι με 100% μπαταρία και μέχρι να φτάσεις στη σχολή ή τη δουλειά, το κινητό σου να «φλερτάρει» ήδη με το 70%. Καθώς διανύουμε το 2026, τα smartphones μας έχουν γίνει πιο ισχυρά από ποτέ, όμως η αυτονομία της μπαταρίας παραμένει η αχίλλειος πτέρνα τους, ειδικά με τις απαιτήσεις των νέων AI λειτουργιών. Οι περισσότεροι κατηγορούμε αμέσως το ασταμάτητο scrolling στο TikTok, τη φωτεινότητα της οθόνης ή την «κακή» υγεία της μπαταρίας μας, αγνοώντας τον πραγματικό ένοχο.

Στην πραγματικότητα, υπάρχει μια συγκεκριμένη, εργοστασιακή ρύθμιση που είναι ενεργοποιημένη από την πρώτη μέρα σε κάθε συσκευή (iOS και Android) και καταναλώνει πολλή μπαταρία. Αυτή η κρυφή λειτουργία καταναλώνει τεράστια ποσά ενέργειας στο παρασκήνιο κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας, χωρίς εσύ να παίρνεις καμία απολύτως ειδοποίηση για τη δράση της.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει – 5 απλοί τρόποι να προστατεύσεις το κινητό σου από υπερθέρμανση

Ο λόγος γίνεται για την «Ανανέωση εφαρμογών στο παρασκήνιο» (background app refresh) σε συνδυασμό με τη «συνεχή σάρωση για κοντινές συσκευές» (nearby device scanning). Αυτό το διπλό combo επιτρέπει σε κάθε app που έχεις κατεβάσει να συνδέεται συνεχώς στο ίντερνετ, να κατεβάζει δεδομένα και να ψάχνει γύρω του για άλλες συσκευές ή Bluetooth gadgets.

Πώς να την κλείσεις σε 30 δευτερόλεπτα (iOS & Android)

Η απενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης δεν πρόκειται να επηρεάσει τις ειδοποιήσεις σου, αλλά θα δώσει αμέσως «ανάσα» στη συσκευή σου.

Για χρήστες iPhone (iOS): Πήγαινε στις ρυθμίσεις > γενικά > ανανέωση εφαρμογών στο παρασκήνιο. Εκεί έχεις την επιλογή είτε να την απενεργοποιήσεις τελείως, είτε να επιλέξεις να γίνεται μόνο μέσω Wi-Fi ή να την κλείσεις χειροκίνητα για εφαρμογές που δεν χρειάζεται να ανανεώνονται συνεχώς.

Για χρήστες Android: Μπες στις ρυθμίσεις > εφαρμογές και πάτα πάνω στα apps που δεν χρησιμοποιείς συχνά. Στην ενότητα μπαταρία ή δεδομένα δικτύου, απενεργοποίησε την επιλογή «να επιτρέπεται η δραστηριότητα στο παρασκήνιο». Επίσης, ψάξε στη γραμμή αναζήτησης των ρυθμίσεων τη «σάρωση για κοντινές συσκευές» και κλείσε την άμεσα.

Bonus tips για να μην ξεμείνεις ποτέ από μπαταρία

Εκτός από την ανανέωση στο παρασκήνιο, η Gen Z και οι Millennials κάνουμε συχνά ένα ακόμα λάθος από συνήθεια: κλείνουμε μόνιμα τα apps σέρνοντάς τα προς τα πάνω (swipe up) από την καρτέλα των πρόσφατων εφαρμογών. Το να κλείνεις αναγκαστικά μια εφαρμογή σπαταλάει περισσότερη μπαταρία, γιατί το κινητό χρειάζεται διπλάσια ενέργεια για να την ξαναφορτώσει από το μηδέν την επόμενη φορά που θα την ανοίξεις.

Άφησε το λειτουργικό σύστημα να διαχειριστεί μόνο του τη μνήμη RAM και επικεντρώσου στο να κλείσεις τις υπηρεσίες τοποθεσίας (GPS) για εφαρμογές που δεν χρειάζονται 24/7 την τοποθεσία σου, όπως η κάμερα ή τα παιχνίδια.

Διάβασε επίσης: