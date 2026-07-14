Ταξιδεύεις; Οι 3 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις ASAP στο κινητό σου πριν τις διακοπές!

Πριν φύγεις διακοπές, άλλαξε αυτές τις 3 βασικές ρυθμίσεις στο κινητό σου και προστάτεψε φωτογραφίες, δεδομένα και χρήματα

Με μια ματιά Ενεργοποίησε το backup φωτογραφιών και αρχείων για ασφάλεια αναμνήσεων σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης.

Ενεργοποίησε τη λειτουργία εύρεσης συσκευής (Find My iPhone/Device) για εντοπισμό, κλείδωμα ή διαγραφή δεδομένων.

Έλεγξε και απενεργοποίησε το data roaming εκτός ΕΕ για αποφυγή υψηλών χρεώσεων δεδομένων.

Αποθήκευσε offline τους χάρτες προορισμού και χρησιμοποίησε ισχυρό PIN/βιομετρικά για ασφάλεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι διακοπές είναι η στιγμή που θέλεις να αφήσεις πίσω το άγχος, όχι όμως και την ασφάλεια του κινητού σου. Λίγα λεπτά πριν μπεις στο πλοίο ή στο αεροπλάνο μπορούν να σου γλιτώσουν χαμένες φωτογραφίες, περιττές χρεώσεις και πολύ… πανικό αν κάτι πάει στραβά.

Το smartphone είναι πλέον η φωτογραφική μηχανή, το πορτοφόλι, ο χάρτης, το boarding pass και το μέσο επικοινωνίας μας. Αυτό σημαίνει ότι αν χαθεί ή σταματήσει να λειτουργεί σωστά στις διακοπές, η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο φαντάζεσαι.

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Πριν λοιπόν ετοιμάσεις βαλίτσες, αφιέρωσε δύο λεπτά για να αλλάξεις αυτές τις τρεις βασικές ρυθμίσεις. Θα σε ευχαρισήσεις αργότερα.Δεν χρειάζεσαι κάποια εφαρμογή ή τεχνικές γνώσεις, μόνο μερικά taps στις ρυθμίσεις του κινητού σου. Αυτές οι μικρές αλλαγές μπορούν να προστατεύσουν τα δεδομένα σου, να γλιτώσουν περιττές χρεώσεις και να κάνουν το ταξίδι σου πολύ πιο ξέγνοιαστο.

1. Ενεργοποίησε το Backup στις φωτογραφίες και τα αρχεία

Αν το κινητό χαθεί, πέσει στη θάλασσα ή πάθει κάποια βλάβη, οι φωτογραφίες των διακοπών μπορεί να χαθούν για πάντα.

Πριν φύγεις, βεβαιώσου ότι το Google Photos, το iCloud Photos ή όποια υπηρεσία χρησιμοποιείς συγχρονίζει κανονικά τις φωτογραφίες και τα βίντεό σου στο cloud. Έτσι, ακόμα κι αν συμβεί το χειρότερο, οι αναμνήσεις σου θα παραμείνουν ασφαλείς.

2. Ενεργοποίησε την εύρεση συσκευής

Είναι μία από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες, αλλά πολλοί δεν την έχουν ενεργοποιήσει.

Στο iPhone ενεργοποίησε το Find My iPhone .

. Στο Android ενεργοποίησε το Find My Device.

Έτσι θα μπορείς να εντοπίσεις το κινητό σου σε περίπτωση απώλειας, να το κλειδώσεις εξ αποστάσεως ή ακόμα και να διαγράψεις τα δεδομένα του αν χρειαστεί.

3. Έλεγξε τα δεδομένα περιαγωγής (Roaming)

Αν ταξιδεύεις εκτός Ελλάδας, και ειδικά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χρεώσεις δεδομένων μπορεί να είναι πολύ υψηλές.

Πριν φύγεις:

Έλεγξε αν το Data Roaming είναι ενεργό.

είναι ενεργό. Ενημερώσου για το πακέτο του παρόχου σου.

Αν δεν το χρειάζεσαι, απενεργοποίησέ το μέχρι να συνδεθείς σε Wi-Fi.

Έτσι θα αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις όταν επιστρέψεις από τις διακοπές.

Bonus tip

Βάλε ένα ισχυρό PIN ή Face ID/δακτυλικό αποτύπωμα, φόρτισε πλήρως το power bank σου και αποθήκευσε offline τους χάρτες του προορισμού σου. Είναι μικρές κινήσεις που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά όταν ταξιδεύεις.

Τελικά, οι διακοπές πρέπει να είναι γεμάτες φωτογραφίες, μουσική και όμορφες στιγμές, όχι άγχος για το κινητό σου. Με αυτές τις τρεις απλές ρυθμίσεις θα φύγεις πολύ πιο ήρεμος και θα απολαύσεις το ταξίδι χωρίς απρόοπτα.