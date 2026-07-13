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Life 13.07.2026

Workout πριν τη βουτιά; Ναι και χρειάζεσαι μόνο 10 λεπτά!

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3 εύκολες ασκήσεις χωρίς εξοπλισμό που μπορείς να κάνεις με το βάρος του σώματος στις διακοπές σε μόλις 10-15 λεπτά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Μικρής διάρκειας, καθημερινή άσκηση (10-15 λεπτά) μπορεί να βελτιώσει την ενέργεια και τη διάθεση.
  • Ασκήσεις όπως squats, plank και mountain climbers δεν απαιτούν εξοπλισμό και γίνονται παντού.
  • Τα squats ενδυναμώνουν πόδια και γλουτούς, ενώ το plank γυμνάζει κορμό και ώμους.
  • Οι mountain climbers προσφέρουν καρδιαγγειακή άσκηση και ενδυνάμωση κοιλιακών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι διακοπές είναι η στιγμή που όλοι θέλουμε να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε και να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε εντελώς πίσω μας την κίνηση. Ακόμα και λίγα λεπτά άσκησης την ημέρα μπορούν να σε κάνουν να νιώθεις πιο δυνατός, γεμάτος ενέργεια και με καλύτερη διάθεση.

Pexels

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεσαι γυμναστήριο, αλτήρες ή ειδικό εξοπλισμό. Μια πετσέτα στην παραλία, το μπαλκόνι του ξενοδοχείου ή ακόμα και λίγος ελεύθερος χώρος στο δωμάτιο αρκούν για ένα γρήγορο workout που ενεργοποιεί ολόκληρο το σώμα.

POV: Θες summer legs αλλά βαριέσαι το γυμναστήριο – 4 εύκολες ασκήσεις για τα πόδια

Αν θέλεις να απολαύσεις το καλοκαίρι χωρίς να χάσεις εντελώς τη φόρμα σου, αυτές οι τρεις ασκήσεις είναι ό,τι πρέπει. Χρειάζονται μόλις 10-15 λεπτά, γίνονται παντού και είναι ιδανικές για κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης.

Pexels
Pexels

1. Squats – Για δυνατά πόδια και γλουτούς

Τα squats είναι από τις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις με το βάρος του σώματος.

Δύο γυναίκες εκτελούν ασκήσεις bodyweight σε γυμναστήριο, εστιάζοντας στην προπόνηση ποδιών και κορμού.
Pexels.com

Πώς θα τα κάνεις:

  • Άνοιξε τα πόδια στο άνοιγμα των ώμων.
  • Λύγισε τα γόνατα σαν να κάθεσαι σε καρέκλα.
  • Κράτα την πλάτη ίσια και πίεσε με τις φτέρνες για να σηκωθείς.

Επανάληψη: 3 σετ x 15 επαναλήψεις.

2. Plank – Η άσκηση που «ξυπνά» όλο το σώμα

Το plank γυμνάζει κοιλιακούς, μέση, ώμους και κορμό ταυτόχρονα.

Γυναίκα εκτελεί άσκηση σανίδας σε ροζ στρώμα, με στόχο την αλλαγή όλου του σώματος.
Πηγή: Unsplash

Πώς θα το κάνεις:

  • Στήριξε το σώμα στους αγκώνες και στις μύτες των ποδιών.
  • Κράτησε το σώμα σε ευθεία γραμμή.
  • Μην αφήνεις τη λεκάνη να πέφτει.

Χρόνος: 30-60 δευτερόλεπτα για 3 γύρους.

3. Mountain Climbers – Cardio και κοιλιακοί μαζί

Αν θέλεις να ανεβάσεις παλμούς χωρίς τρέξιμο, αυτή είναι η ιδανική άσκηση.

Γυναίκα εκτελεί άσκηση mountain climber, ένα από τα fitness μυστικά που αποκαλύπτονται στο άρθρο.
pexels.com

Πώς θα την κάνεις:

  • Ξεκίνα σε θέση σανίδας.
  • Φέρε εναλλάξ τα γόνατα προς το στήθος όσο πιο γρήγορα μπορείς.
  • Κράτησε σταθερό τον κορμό.

Χρόνος: 30-40 δευτερόλεπτα x 3 σετ.

Bonus tip

Αφιέρωσε μόλις 10-15 λεπτά κάθε πρωί πριν πας για μπάνιο ή πριν το βραδινό σου ποτό. Το σώμα σου θα παραμείνει ενεργό, θα έχεις περισσότερη ενέργεια μέσα στη μέρα και θα επιστρέψεις από τις διακοπές χωρίς να νιώθεις ότι ξεκίνησες από το μηδέν.

Γυναίκα κάνει beach workout με μαγιό στην άμμο, συνδυάζοντας θάλασσα και γυμναστική για αλλαγή στο σώμα.
Πηγή: Unsplash

Οι διακοπές δεν είναι διαγωνισμός fitness ούτε περίοδος αυστηρής γυμναστικής. Είναι όμως η ιδανική ευκαιρία να βάλεις λίγη κίνηση στην καθημερινότητά σου χωρίς πίεση και πρόγραμμα. Με αυτές τις τρεις απλές ασκήσεις θα κρατήσεις το σώμα σου σε εγρήγορση, θα νιώθεις καλύτερα και θα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο κάθε καλοκαιρινή στιγμή.

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fitness γυμναστική διακοπές
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