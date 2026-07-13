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Life 13.07.2026

Η Terrazza Campari στην Ελλάδα άνοιξε τις πόρτες της στο One&Only Aesthesis

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Μια νέα εμπειρία aperitivo στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Terrazza Campari άνοιξε στο One&Only Aesthesis, προσφέροντας μια εμπειρία aperitivo στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
  • Το άνοιγμα περιλάμβανε εκπροσώπους των media, προσωπικότητες και φίλους του brand, με θέα στον Σαρωνικό.
  • Παρουσιάστηκαν signature serves όπως Campari Spritz και Negroni, με την παρουσία του Global Head του Camparino.
  • Η Terrazza Campari θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, έως τον Οκτώβριο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Terrazza Campari άνοιξε επίσημα τις πόρτες της στο One&Only Aesthesis, εγκαινιάζοντας έναν νέο προορισμό αφιερωμένο στην κουλτούρα του aperitivo στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Με αφορμή το επίσημο opening, εκπρόσωποι των media, προσωπικότητες από τον χώρο του lifestyle και φίλοι του brand είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον νέο χώρο και τη φιλοσοφία που φέρνει το Campari στην Αθήνα.

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Με φόντο το ηλιοβασίλεμα και την ανεμπόδιστη θέα στον Σαρωνικό, οι καλεσμένοι βίωσαν μια βραδιά εμπνευσμένη από τη σύγχρονη ιταλική κουλτούρα του aperitivo. Η χαρακτηριστική αισθητική και οι κώδικες του Campari, το εμβληματικό Campari red, οι curated μουσικές επιλογές από βινύλια και η μοναδική τοποθεσία της, συνέθεσαν το ιδανικό σκηνικό για μια αυθεντική καλοκαιρινή εμπειρία, που αποτυπώνει τη σύγχρονη έκφραση του brand.

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Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι απόλαυσαν τα signature serves του Campari, όπως το Campari Spritz και το Campari Negroni, σε μια ατμόσφαιρα που ανέδειξε την ιταλική φιλοξενία και την κοινωνική πλευρά του aperitivo. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία του Tommaso Cecca, Global Head of Camparino in Galleria στο Μιλάνο, ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα ειδικά για το opening της Terrazza Campari. Ως Global Head του ιστορικού Camparino, ενός από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς της ιταλικής κουλτούρας του aperitivo, μοιράστηκε με τους καλεσμένους τη φιλοσοφία πίσω από το aperitivo και τον τρόπο με τον οποίο το Camparino συνεχίζει να εμπνέει τη σύγχρονη εμπειρία φιλοξενίας.

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Η Terrazza Campari θα υποδέχεται το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν, έως τον Οκτώβριο, στο One&Only Aesthesis. Ένας προορισμός όπου η αισθητική του Campari, τα signature cocktails και η ιταλική φιλοξενία συνθέτουν το απόλυτο σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.

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Σχετικά με τον Όμιλο Campari

O Όμιλος Campari, είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών, με το portfolio του να περιλαμβάνει περισσότερα από 50 brands premium και super premium προϊόντων, όπως τα Aperol, Campari, Sarti, Mondoro και Crodino στην κατηγορία των Απεριτίφ, το Bulldog gin, τη Skyy vodka, το Del Professore vermouth, το λικέρ Grand Marnier, το Riccadonna prosecco, το Αμερικάνικο ουίσκι Wild Turkey, το ρούμι Appleton, τo Frangelico στην κατηγορία των Αmaro, τη Sagatiba cachaca, την Lallier σαμπάνια, την πιο πρόσφατη προσθήκη του Courvoisier κονιάκ και πολλά ακόμα.

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Ο Όμιλος ιδρύθηκε το 1860 και σήμερα είναι η 6η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στον κλάδο των premium spirits. Με έδρα στο Μιλάνο Ιταλίας, ο όμιλος Campari κατέχει 24 παραγωγικές μονάδες παγκοσμίως και διαθέτει το δικό του δίκτυο διανομής σε 27 χώρες απασχολώντας περίπου 4.800 εργαζομένους, ενώ τα προϊόντα του διανέμονται σε περισσότερες από 190 αγορές σε όλο τον κόσμο, με ηγετικές θέσεις στην Ευρώπη και την Αμερική.

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Campari One&Only Aesthesis
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