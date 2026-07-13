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Life 13.07.2026

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

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Πρακτικός οδηγός για γρήγορη αφαίρεση λεκέδων από αντηλιακό με υλικά που έχεις ήδη μαζί σου στην τσάντα σου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Μην τρίβεις τον λεκέ από αντηλιακό, ταμπονάρισε τον με χαρτομάντηλο για να απορροφήσεις το λάδι.
  • Χρησιμοποίησε νερό ή μωρομάντηλα για να «σπάσεις» τη λιπαρότητα του λεκέ.
  • Η πούδρα ή το ταλκ απορροφούν τα έλαια του αντηλιακού, μειώνοντας την ένταση του λεκέ.
  • Η γρήγορη αντίδραση και τα απλά υλικά είναι το κλειδί για την αφαίρεση λεκέδων αντηλιακού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι λεκέδες από αντηλιακό είναι από τα πιο συνηθισμένα «ατυχήματα» του καλοκαιριού. Αρκεί μια μικρή επαφή με το ρούχο ή την πετσέτα και το λιπαρό του υπόλειμμα μπορεί να αφήσει έντονο σημάδι που φαίνεται δύσκολο να φύγει, ειδικά όταν είσαι εκτός σπιτιού ή στην παραλία.

Νεαρή γυναίκα εφαρμόζει αντηλιακό στον ώμο της δίπλα στην πισίνα για προστασία από τον ήλιο.
Pexels

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο επειδή τα αντηλιακά περιέχουν έλαια και φίλτρα UV που «δένουν» γρήγορα με τις ίνες των υφασμάτων. Όμως, δεν χρειάζεται πανικός ούτε ειδικά καθαριστικά, αφού υπάρχουν απλές λύσεις που μπορείς να εφαρμόσεις άμεσα, ακόμα και επιτόπου.

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Το θετικό είναι ότι όσο πιο γρήγορα αντιδράσεις, τόσο πιο εύκολα μπορεί να περιοριστεί ο λεκές πριν «σταθεροποιηθεί» πάνω στο ύφασμα. Με μερικές απλές κινήσεις και υλικά που συνήθως υπάρχουν ήδη στην τσάντα σου, μπορείς να μειώσεις σημαντικά τη ζημιά και να αποφύγεις έναν μόνιμο λεκέ μέχρι να φτάσεις στο σπίτι για πλήρη καθαρισμό.

antiliako
Unsplash

1. Χαρτομάντηλο + ταμπονάρισμα

antiliako
Pexels

Μόλις δεις τον λεκέ, μην τον τρίψεις. Πάρε ένα χαρτομάντηλο ή χαρτί και ταμπονάρισε απαλά την περιοχή για να απορροφήσει όσο περισσότερο λάδι γίνεται. Το τρίψιμο απλώς απλώνει το αντηλιακό και χειροτερεύει τον λεκέ.

2. Νερό ή μωρομάντηλα

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Pinterest.com

Αν έχεις μαζί σου νερό, βρέξε ελαφρά το σημείο και συνέχισε το ταμπονάρισμα. Εναλλακτικά, τα μωρομάντηλα βοηθούν να «σπάσει» η λιπαρότητα προσωρινά μέχρι να γίνει σωστό πλύσιμο.

3. Λίγη πούδρα ή ταλκ (αν υπάρχει στην τσάντα σου)

Γυναίκα με καλοκαιρινό φόρεμα και ψάθινη τσάντα δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας την καλοκαιρινή ρουτίνα.
Πηγή: Unsplash

Ένα έξυπνο trick είναι να ρίξεις λίγη πούδρα ή ταλκ πάνω στον λεκέ. Θα απορροφήσει τα έλαια του αντηλιακού και θα μειώσει αισθητά την ένταση του σημάδιου μέχρι να πλυθεί το ρούχο.

Extra tip :Μόλις επιστρέψεις σπίτι, πλύνε το ρούχο με υγρό απορρυπαντικό απευθείας πάνω στον λεκέ πριν μπει στο πλυντήριο. Έτσι απομακρύνονται πλήρως τα λιπαρά υπολείμματα του αντηλιακού.

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Αν και οι λεκέδες από αντηλιακό φαίνονται δύσκολοι, στην πραγματικότητα θέλουν γρήγορη αντίδραση και όχι τρίψιμο. Με λίγα απλά βήματα μπορείς να σώσεις το ρούχο σου ακόμα και όταν είσαι έξω, στην παραλία ή σε βόλτα, χωρίς άγχος και χωρίς εξειδικευμένα προϊόντα.

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αντηλιακό Καλοκαίρι 2026
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