Η Naïka μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Όταν ανακάλυψα την Britney Spears, μου άλλαξε τη ζωή»

Η Naïka λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία της στην Αθήνα - Αποκλειστική συνέντευξη στο Mad.gr για όλα όσα την κάνουν ξεχωριστή

Με μια ματιά Η Naïka, Γαλλο-αϊτινή καλλιτέχνιδα, συνδυάζει pop, R&B και τροπικούς ήχους στο άλμπουμ της "Eclesia".

Μεγάλωσε σε διάφορες χώρες, διαμορφώνοντας μια μουσική ταυτότητα χωρίς σύνορα, εμπνευσμένη από ποικίλες κουλτούρες.

Το "Eclesia" (ελληνική λέξη για "εκκλησία") συμβολίζει τη συνάντηση και την ενότητα ανθρώπων μέσω της μουσικής.

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Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Τεχνόπολης, με την Marseaux να ανοίγει τη συναυλία της, η Naïka μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για τη μουσική διαδρομή που την οδήγησε από την Καραϊβική και την Ευρώπη μέχρι τον παγκόσμιο ήχο που δημιουργεί σήμερα. Η Γαλλο-αϊτινή καλλιτέχνιδα φέρνει στην Αθήνα ένα μουσικό σύμπαν χωρίς σύνορα, όπου η pop συναντά τους τροπικούς ήχους, την R&B, τις παραδόσεις της Αϊτής και τις πολιτιστικές επιρροές μιας ζωής γεμάτης ταξίδια.

Η ιστορία της Naïka είναι μια συνεχής περιπλάνηση ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους. Από τη μητρική της κληρονομιά στην Αϊτή, όπου οι μελωδίες και τα νανουρίσματα της Καραϊβικής έγιναν μέρος των πρώτων μουσικών της αναμνήσεων, μέχρι τη Γαλλία του πατέρα της, όπου γνώρισε την ευαισθησία των γαλλικών chansons και την κιθάρα ως μέσο έκφρασης. Τα παιδικά της χρόνια πέρασαν επίσης σε χώρες όπως ο Νότιος Ειρηνικός, η Κένυα και η Νότια Αφρική, καθώς η οικογένειά της μετακινούνταν λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα της στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αργότερα, το Μαϊάμι έγινε το νέο της σπίτι, μια πόλη γεμάτη ρυθμό, χρώμα και λατινοαμερικανικές επιρροές.

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Όλες αυτές οι εμπειρίες έγιναν η βάση πάνω στην οποία η Naïka δημιούργησε τη δική της μουσική ταυτότητα. Στο πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «Eclesia» – μια λέξη που προέρχεται από την ελληνική «εκκλησία» – ενώνει διαφορετικές γλώσσες, πολιτισμούς και ήχους, δημιουργώντας έναν χώρο όπου οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν μέσα από τη μουσική.

Στο «Eclesia» τραγουδά στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα κρεόλ της Αϊτής, ενώ η φωνή της κινείται από τις πιο ονειρικές και ευαίσθητες στιγμές μέχρι τις δυναμικές εκρήξεις ενέργειας. Με επιρροές από pop, R&B και τροπικούς ρυθμούς, η Naïka παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό αποτύπωμα που την τοποθετεί ανάμεσα στις νέες καλλιτέχνιδες που δεν φοβούνται να ξεπεράσουν τα όρια των ειδών.

Το Mad.gr συνάντησε τη Naïka διαδικτυακά στο Παρίσι, σε μια μικρή ανάπαυλα από την περιοδεία της, λίγο πριν από τη μεγάλη της εμφάνιση στην Τεχνόπολη την Κυριακή 12 Ιουλίου. Μια συναυλία όπου τη σκηνή θα μοιραστεί με τη Marseaux, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική που δεν χωρά σε κουτάκια και στις φωνές μιας νέας γενιάς καλλιτεχνών που αναζητούν τη δική τους θέση στον κόσμο.

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Ανυπομονούμε να σε δούμε στην Ελλάδα, τη χώρα που ενέπνευσε τον τίτλο του άλμπουμ σου. Πώς ανακάλυψες τη λέξη «εκκλησία»;

Ήθελα έναν τίτλο που να αντικατοπτρίζει τη θεματική του δίσκου. Είναι η πρώτη μου ολοκληρωμένη δουλειά και, επειδή έζησα τη νεαρή μου ζωή σε πολλούς διαφορετικούς τόπους, έχω συνδυάσει σε αυτή πολλές διαφορετικές επιρροές και αναφορές.

Κουβέντιαζα με τον πατέρα μου και του είπα ότι έψαχνα έναν τίτλο που να απηχεί αυτή την ιδέα. Εκείνος μου πρότεινε τη λέξη «εκκλησία». Μου φάνηκε πολύ όμορφη ηχητικά, οπότε την έψαξα και έμαθα τη σημασία της στα ελληνικά: μια συνέλευση, μια μάζωξη ανθρώπων.

Μόλις το διάβασα, ένιωσα ότι ήταν η ιδανική. Θέλω η μουσική μου να ενώνει τους ανθρώπους. Να δημιουργεί έναν χώρο όπου ο κόσμος θα μπορεί να συναθροίζεται, να επικοινωνεί και να γιορτάζει αυτό που είναι. Αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει το «Eclesia».

Έχεις πει ότι με τη μουσική και τις ζωντανές σου εμφανίσεις επιδιώκεις να δημιουργήσεις έναν χώρο όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να εκφράζουν την ταυτότητά τους και να γεφυρώνουν τις διαφορές τους. Γιατί είναι αυτό σημαντικό για σένα;

Ζούμε σε έναν κόσμο που συχνά προσπαθεί να ισοπεδώσει την προσωπικότητα των ανθρώπων και να τους βάλει σε κουτάκια. Προσωπικά, δεν ένιωσα ποτέ ότι χωράω και τοποθετούμαι κάπου συγκεκριμένα. Οι γονείς μου κατάγονται από διαφορετικές κουλτούρες και εγώ μεγάλωσα μετακομίζοντας από χώρα σε χώρα και από ήπειρο σε ήπειρο.

Κάποια στιγμή, αυτό μου προκάλεσε μια βαθιά κρίση ταυτότητας, γιατί ένιωθα ότι δεν ανήκω ολοκληρωτικά πουθενά. Ήθελα να με αποδεχτούν, αλλά συχνά ένιωθα μετέωρη ανάμεσα σε πολλούς κόσμους.

Με τον καιρό, κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται να διαλέξω ένα κομμάτι του εαυτού μου εις βάρος κάποιου άλλου. Είμαι όλα αυτά μαζί. Έμαθα να αποδέχομαι κάθε πτυχή της προσωπικότητάς μου και να τη γιορτάζω. Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι ταυτίζονται με αυτό. Όλο και περισσότεροι έχουν πολυπολιτισμικό υπόβαθρο ή μια σύνθετη ταυτότητα. Είναι απόλυτα αποδεκτό να είσαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα.

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Σε μια εποχή όπου ο κόσμος μοιάζει όλο και πιο διχασμένος, πώς καταφέρνεις να δημιουργείς μια αίσθηση ενότητας μέσα από τη μουσική σου;

Υπάρχει ένας στίχος στην αρχή του άλμπουμ, που λέει: «Αν νιώθεις ότι δεν ανήκεις πουθενά, σε δεχόμαστε με ανοιχτές αγκάλες. Εδώ δεν σε κρίνουμε. Καλώς ήρθες στο “Eclesia”». Αυτό το μήνυμα βρίσκεται στην καρδιά των πάντων για μένα. Αλλάζοντας συνέχεια παραστάσεις καθώς μεγάλωνα, ήρθα σε επαφή με πολύ διαφορετικές κουλτούρες από μικρή ηλικία. Αυτό που έμαθα είναι ότι οι άνθρωποι δεν διαφέρουμε τόσο όσο νομίζουμε. Όλοι θέλουμε αγάπη, σεβασμό, ασφάλεια, σύνδεση και επικοινωνία. Απεχθάνομαι τις γενικεύσεις, γιατί είναι επικίνδυνες. Προτιμώ να βλέπω τον καθένα ως ξεχωριστή προσωπικότητα αντί να τον κατατάσσω σε κατηγορίες. Έτσι προσπαθώ να ζήσω τη ζωή μου και αυτή την ατμόσφαιρα θέλω να μεταφέρω στις συναυλίες μου. Όταν κοιτάζω το κοινό, βλέπω ανθρώπους που απλώς θέλουν να χαρούν ο ένας την παρέα του άλλου. Σιγά-σιγά χτίζουμε μια κοινότητα γύρω απ’ αυτή την ιδέα, κι αυτό είναι πανέμορφο.

Η μουσική σου ενσωματώνει επιρροές από πολλές διαφορετικές κουλτούρες και είδη. Πώς συνδυάζεις όλα αυτά τα στοιχεία ώστε να βγαίνει κάτι εντελώς δικό σου;

Όταν γράφω τραγούδια, δεν αντιμετωπίζω τη διαδικασία εγκεφαλικά. Δεν σκέφτομαι «Ας ταιριάξω αυτό το στιλ με εκείνο». Δημιουργώ με βάση το συναίσθημα. Αυτό είναι ο οδηγός μου. Όλες αυτές οι επιρροές είναι ήδη κομμάτι μου. Δένονται μεταξύ τους φυσικά, γιατί αποτελούν μέρος των εμπειριών μου. Δεν είναι κάτι που κατασκευάζω συνειδητά – απλώς αυτή είμαι.

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Έχεις πει ότι το τραγούδι «Matador» κρύβει μια μεταφορά για το «σύστημα». Θέλεις να μου το εξηγήσεις αυτό;

Μέσα από το συγκεκριμένο τραγούδι εκφράζω την απογοήτευσή μου για τις δομές εξουσίας και τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι χειραγωγούνται από συστήματα που ισχυρίζονται ότι τους προστατεύουν. Από τη σκοπιά μιας γυναίκας, μιλάει επίσης για τις πιέσεις και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν συχνά οι γυναίκες στην κοινωνία.

Το «σύστημα» αντιπροσωπεύει αυτές ακριβώς τις δομές εξουσίας και ελέγχου που επηρεάζουν τη ζωή μας. Όσο μεγαλώνω, συνειδητοποιώ ότι πάρα πολλά απ’ όσα μας λένε βασίζονται σε ψέματα και μας δημιουργούν ψευδαισθήσεις. Από εκεί πηγάζει το μήνυμα του τραγουδιού.

Υπάρχει κάποιο άλλο «κρυφό» μήνυμα στο άλμπουμ;

Ναι, στο τραγούδι «F.I.S.H.». Ο τίτλος βγαίνει από τα αρχικά της φράσης «Fuck It, Shit Happens». Αναφέρεται στο ότι μερικές φορές χρειάζεται να αφήνεις τα πράγματα να κυλάνε και να μην αγχώνεσαι με το παραμικρό. Μερικές φορές πρέπει απλώς να αποδέχεσαι την κατάσταση και να προχωράς παρακάτω.

Έχουν συγκρίνει τη φωνή σου με της Sade. Πώς σου φαίνεται αυτή η σύγκριση;

Με συγκινεί απίστευτα. Λατρεύω τη Sade, οπότε το να με συγκρίνουν μαζί της είναι τεράστιο κομπλιμέντο και κάτι που δεν παίρνω αψήφιστα.

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Ποιες είναι μερικές από τις μεγαλύτερες μουσικές επιρροές σου;

Είναι πάρα πολλές. Λατρεύω την Beyoncé. Όταν ανακάλυψα την Britney Spears, μου άλλαξε τη ζωή. Ο Stromae με έχει επηρεάσει πολύ, και λατρεύω τη δημιουργικότητα της Rosalía. Μεγάλωσα επίσης ακούγοντας Bob Marley και Cesária Évora.

Με τόσες πολλές επιρροές, θα ήταν μάλλον μάταιο να ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο σου μουσικό είδος;

Δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω ειλικρινά σε αυτό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι μουσικές μου βάσεις περιλαμβάνουν Zouk και Kompa από την Καραϊβική, ρέγκε, σάλσα, μουσική από το Πράσινο Ακρωτήριο, τα κλασικά γαλλικά chansons, η R&B, η hip-hop και η pop. Όλα αυτά τα είδη είναι κομμάτι του εαυτού μου.

Το πρώτο σου άλμπουμ είναι ακόμα πολύ φρέσκο, αλλά έχεις αρχίσει ήδη να σκέφτεσαι το επόμενο βήμα;

Οπωσδήποτε! Σε αυτό το άλμπουμ δεν υπάρχουν συνεργασίες, οπότε ένας από τους επόμενους στόχους μου είναι να δουλέψω με άλλους καλλιτέχνες. Επίσης, νομίζω ότι μάλλον θα κυκλοφορήσω ένα μικρότερο project πριν κάνω πάλι έναν ολοκληρωμένο δίσκο. Θέλω τα άλμπουμ μου να έχουν συγκεκριμένο concept και σκοπό, οπότε θέλω να πάρω τον χρόνο μου για το επόμενο. Πέρα από τη μουσική, θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στην υποκριτική και τη μόδα.

Αν μπορούσες να συνεργαστείς με οποιονδήποτε, ποιος θα ήταν στην κορυφή της λίστας σου;

Σίγουρα με τη Rosalía. Θα ήθελα επίσης πολύ να δουλέψω με την Doja Cat και τη Raye. Τις θαυμάζω απεριόριστα.

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Ασχολείσαι με το ανθρωπιστικό έργο στην Αϊτή. Μπορείς να μας πεις για το σχολείο που χτίζετε εκεί;

Το τμήμα του νηπιαγωγείου έχει ήδη ολοκληρωθεί και τώρα επεκτείνουμε το έργο για να υποδεχτεί και τους μεγαλύτερους μαθητές. Φτιάχνουμε επίσης χώρους για τους δασκάλους. Πριν, στο συγκεκριμένο σχολείο, δεν υπήρχαν καν οι στοιχειώδεις υποδομές. Τα παιδιά έκαναν μάθημα σε πρόχειρες ξύλινες κατασκευές, με στέγες που έσταζαν όταν έβρεχε. Στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα σχολείο με γερά θεμέλια, κυριολεκτικά και μεταφορικά, παρέχοντας ασφαλείς αίθουσες διδασκαλίας, τα απαραίτητα σχολικά είδη και βιβλία, και στήριξη στους εκπαιδευτικούς. Είναι ένα έργο που σημαίνει πάρα πολλά για μένα.

Φαίνεσαι πράγματι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό…

Πράγματι, αλλά μερικές φορές νιώθω μια απογοήτευση, γιατί θέλω να κάνω περισσότερα. Υπενθυμίζω όμως στον εαυτό μου ότι κάθε προσφορά μετράει. Ο μεγαλύτερος στόχος μου είναι να συνεχίσω να βοηθώ την Αϊτή. Είναι μια χώρα με τεράστιες προοπτικές. Αυτό που μου ραγίζει την καρδιά είναι να βλέπω πόσο ταλέντο υπάρχει εκεί, χωρίς όμως τις αντίστοιχες ευκαιρίες για να αναδειχθεί. Ελπίζω ότι όσο εξελίσσομαι, θα μπορώ να προσφέρω ακόμα περισσότερα και να βοηθήσω να δημιουργηθούν αυτές οι ευκαιρίες.

Η μόδα παίζει σημαντικό ρόλο για σένα. Έχεις μάλιστα συνεργαστεί με τους οίκους Christian Louboutin, Jean-Paul Gaultier, Burberry και Maison Margiela.

Η μητέρα μου είχε μπουτίκ ρούχων, οπότε περνούσα πολύ χρόνο βοηθώντας τη μετά το σχολείο και τα σαββατοκύριακα. Μάλιστα, πολλά από τα ρούχα της κατασκευάζονταν στην Ελλάδα και ένας από τους πιο στενούς της συνεργάτες ήταν Έλληνας. Επίσης, οι παππούδες μου στην Αϊτή είχαν κατάστημα με υφάσματα, που τα έκοβα για να φτιάξω ρούχα για μένα. Οργάνωνα μέχρι και μικρές επιδείξεις μόδας για την οικογένειά μου. Για μένα, η μόδα είναι άλλη μια δημιουργική διέξοδος. Μόλις πρόσφατα άρχισα να ανακαλύπτω τον κόσμο της υψηλής μόδας, των επιδείξεων και των editorials, Τον βρίσκω συναρπαστικό και μου δίνει έμπνευση.

Η Naïka δίνει ραντεβού με το ελληνικό κοινό στην Τεχνόπολη αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου, σε μια βραδιά γεμάτη ήχους, πολιτισμούς και μουσικές επιρροές από κάθε γωνιά του κόσμου. Τη σκηνή θα ανοίξει η Marseaux, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής, που όπως και η Naïka δημιουργεί χωρίς περιορισμούς και εκφράζει μέσα από τα τραγούδια της τις ανησυχίες, τα συναισθήματα και την ενέργεια μιας νέας γενιάς.

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω της more.com και του δικτύου καταστημάτων της.

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