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Μουσική 08.07.2026

Marseaux: Το «Γρανίτα Λεμόνι» είναι το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού

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Η «Γρανίτα Λεμόνι» δίνει τον ρυθμό του φετινού καλοκαιριού, ενώ οι εμφανίσεις της Marseaux σε μεγάλες συναυλίες είναι μία και μία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το νέο single της Marseaux, «Γρανίτα Λεμόνι», έχει γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι.
  • Η καλλιτέχνιδα βρίσκεται σε δημιουργική περίοδο με νέες κυκλοφορίες και live εμφανίσεις.
  • Η Marseaux περιοδεύει με την Ελένη Φουρέιρα και άνοιξε τη συναυλία της Naika.
  • Η μουσική της Marseaux βασίζεται σε προσωπικές εμπειρίες και συνεργάζεται στενά με τον Solmeister.
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Η Marseaux βρίσκεται σε μία από τις πιο δημιουργικές και παραγωγικές περιόδους της καριέρας της, αποδεικνύοντας ότι η μουσική της πορεία συνεχίζει να εξελίσσεται με σταθερά βήματα. Το φετινό καλοκαίρι είναι γεμάτο νέες κυκλοφορίες, δυνατές συνεργασίες και μεγάλες συναυλίες, ενώ η ίδια ετοιμάζεται να ανοίξει ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο με το επόμενο άλμπουμ της. Η νεαρή καλλιτέχνιδα διανύει μια περίοδο γεμάτη δημιουργικότητα, έχοντας καταφέρει να συνδυάσει τη δισκογραφική της εξέλιξη με ένα απαιτητικό πρόγραμμα live εμφανίσεων, παραμένοντας σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

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https://www.instagram.com/marseaux.wnc/

Το νέο της single, «Γρανίτα Λεμόνι», έχει ήδη ξεχωρίσει και ακούγεται δυνατά, διεκδικώντας μια θέση ανάμεσα στα τραγούδια που χαρακτηρίζουν το φετινό καλοκαίρι. Την ίδια στιγμή, η περιοδεία της δίπλα στην Ελένη Φουρέιρα και η συμμετοχή της σε σημαντικές μουσικές διοργανώσεις επιβεβαιώνουν ότι η Marseaux συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική pop σκηνή.

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Η «Γρανίτα Λεμόνι» έχει ήδη γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι

Το νέο single της Marseaux, με τίτλο «Γρανίτα Λεμόνι», κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και ήδη έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού. Με παιχνιδιάρικη διάθεση, καλοκαιρινό χαρακτήρα και τον γνώριμο pop ήχο που έχει καθιερώσει η τραγουδίστρια, το τραγούδι ξεχωρίζει για την αμεσότητά του. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Solmeister, με τον οποίο η Marseaux διατηρεί μία στενή δημιουργική συνεργασία. Το αποτέλεσμα αποπνέει φρεσκάδα, ανεμελιά και θετική ενέργεια, στοιχεία που το κάνουν ιδανικό για τις πιο φωτεινές στιγμές του καλοκαιριού.

Ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες και σημαντικές συνεργασίες

Η φετινή σεζόν είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τη Marseaux, καθώς από την 1η Ιουλίου βρίσκεται σε καλοκαιρινή περιοδεία μαζί με την Ελένη Φουρέιρα, παρουσιάζοντας ένα δυναμικό πρόγραμμα σε κάθε σταθμό της περιοδείας. Παράλληλα, στις 12 Ιουλίου είχε την τιμή να ανοίξει τη συναυλία της διεθνούς pop star Naika στην Τεχνόπολη, σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς ανοδική πορεία της.

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Η μουσική της ξεκινά πάντα από προσωπικές εμπειρίες

Μέσα από τη συνέντευξή της, η Marseaux εξήγησε ότι κάθε τραγούδι που δημιουργεί βασίζεται σε πραγματικά βιώματα και στιγμές της ζωής της. Οι εμπειρίες, τα συναισθήματα και οι σκέψεις της μετατρέπονται σε στίχους, δημιουργώντας κομμάτια που έχουν προσωπικό χαρακτήρα και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έχει ο Solmeister, με τον οποίο μοιράζεται την έμπνευση, τις ιδέες και τη μουσική κατεύθυνση κάθε νέας δουλειάς. Όπως ανέφερε, κάθε τραγούδι αποτελεί ένα διαφορετικό κομμάτι της ζωής της, αποτυπωμένο μέσα από τις λέξεις και τις μελωδίες.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Το νέο άλμπουμ είναι η φυσική συνέχεια της δημιουργικής της πορείας

Εκτός από τις καλοκαιρινές εμφανίσεις, η Marseaux προετοιμάζει και το νέο της άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα στη δισκογραφική της πορεία. Με τη «Γρανίτα Λεμόνι» να έχει ήδη δώσει το πρώτο δείγμα αυτής της νέας εποχής, όλα δείχνουν ότι οι επόμενες κυκλοφορίες θα κινηθούν στο ίδιο δημιουργικό μονοπάτι, συνδυάζοντας προσωπικές ιστορίες, σύγχρονο pop ήχο και τη χαρακτηριστική αισθητική που έχει κάνει την Marseaux να ξεχωρίσει στη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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Marseaux ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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