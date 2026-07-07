Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 07.07.2026

Η απρόσμενη συνεργασία της Madonna με την κόρη της – Ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «The Test» δεν είναι απλώς ένα νέο τραγούδι, αλλά μια συναισθηματική στιγμή ανάμεσα στη Madonna και τη Lola Leon
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Madonna κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «The Test» με την κόρη της, Lola Leon.
  • Το τραγούδι, που γράφτηκε από μητέρα και κόρη, αποτελεί μια προσωπική εξομολόγηση.
  • Η Lola Leon πρότεινε τη συνεργασία για να βελτιώσουν την επικοινωνία τους.
  • Η Lola Leon αρχικά απέφευγε συνεργασίες για να χαράξει τη δική της πορεία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna επιστρέφει στη μουσική σκηνή με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε. Η νέα της δισκογραφική εποχή με το πολυαναμενόμενο album «Confessions II» δεν σηματοδοτεί μόνο την επιστροφή μιας από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, αλλά φέρνει και μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή. Στο νέο τραγούδι «The Test», η Madonna ενώνει τη φωνή της με την κόρη της, Lola Leon, δημιουργώντας μια συνεργασία που έχει περισσότερο χαρακτήρα εξομολόγησης παρά μιας απλής μουσικής συνάντησης.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 29 Ιουνίου 2026 από τη Warner Records και αποτελεί ένα από τα κομμάτια που ξεχωρίζουν από το νέο album της Madonna. Η 67χρονη pop icon συνεργάζεται με την 29χρονη κόρη της σε ένα τραγούδι που γράφτηκε μέσα από μια προσωπική ανάγκη για επικοινωνία, κατανόηση και επανασύνδεση.

Bad Bunny – J Balvin: Η ιστορική επανένωση που σφραγίζει το τέλος των διαφορών τους

Για τη Madonna, το «The Test» δεν είναι απλώς ακόμη μία συνεργασία στην τεράστια καριέρα της. Είναι μια στιγμή που συνδέει τη μουσική με την προσωπική της ζωή και φέρνει στο προσκήνιο τη σχέση της με τη Lola Leon. Η ιδέα για το τραγούδι, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια η Madonna, ξεκίνησε από την κόρη της. Η Lola ήταν εκείνη που πρότεινε να δημιουργήσουν μαζί ένα κομμάτι, θέλοντας μέσα από αυτή τη διαδικασία να βρουν έναν νέο τρόπο επικοινωνίας και να έρθουν πιο κοντά.

Η πρόταση αυτή αποτέλεσε για τη Madonna μια σημαντική στιγμή, καθώς η συνεργασία δεν προέκυψε από μια εμπορική σκέψη, αλλά από μια προσωπική ανάγκη που μετατράπηκε σε μουσική δημιουργία. Το νέο τραγούδι γράφτηκε από τη Madonna και τη Lola Leon, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν η ίδια η Madonna, ο Stuart Price και η Arca.

Η δημιουργία του κομματιού φαίνεται πως αποτέλεσε μια ιδιαίτερη εμπειρία και για τις δύο. Η Madonna έχει εξηγήσει πως η Lola στο παρελθόν απέφευγε την ιδέα μιας κοινής μουσικής εμφάνισης, καθώς δεν ήθελε να θεωρηθεί ότι βασίζεται στο διάσημο όνομα της μητέρας της.

Back on stage! Ο Lionel Richie επέστρεψε και είναι πιο δυνατός από ποτέ

Η στάση αυτή, σύμφωνα με τη Madonna, ήταν κάτι που σεβάστηκε απόλυτα. Η Lola Leon προσπάθησε να χαράξει τη δική της πορεία και να δημιουργήσει τη δική της ταυτότητα μακριά από τη σκιά της παγκόσμιας φήμης της μητέρας της.

Όπως αποκάλυψε η Madonna, η Lola κάποια στιγμή θέλησε να εκφράσει συναισθήματα που κουβαλούσε από την εφηβεία της. Η δημιουργία ενός τραγουδιού μαζί αποτέλεσε έναν τρόπο να μιλήσουν ανοιχτά και να επεξεργαστούν όσα είχαν μείνει ανείπωτα. Έτσι, το «The Test» απέκτησε έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο ένα pop τραγούδι, αλλά ένα μουσικό στιγμιότυπο μιας σχέσης μητέρας και κόρης, με όλα τα συναισθήματα, τις δυσκολίες και τις αλλαγές που συνοδεύουν τον χρόνο.

Ο Harry Styles σπάει κάθε ρεκόρ στο Wembley: 12 sold out συναυλίες που γράφουν ιστορία στη σύγχρονη pop σκηνή

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Lola Leon Madonna ΄ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Queen B just did it again! Το νέο drop της Beyonce που δεν περίμενε κανείς

Queen B just did it again! Το νέο drop της Beyonce που δεν περίμενε κανείς

07.07.2026
Επόμενο
Dior: Ο Jonathan Anderson ενώνει την παράδοση με τη σουρεαλιστική τέχνη της Lynda Benglis

Dior: Ο Jonathan Anderson ενώνει την παράδοση με τη σουρεαλιστική τέχνη της Lynda Benglis

07.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Duffy: Η μεγάλη επιστροφή μετά από 16 χρόνια σιωπής – Η συγκλονιστική ιστορία που άφησε πίσω της
Μουσικά Νέα

Duffy: Η μεγάλη επιστροφή μετά από 16 χρόνια σιωπής – Η συγκλονιστική ιστορία που άφησε πίσω της

07.07.2026
Queen B just did it again! Το νέο drop της Beyonce που δεν περίμενε κανείς
Μουσικά Νέα

Queen B just did it again! Το νέο drop της Beyonce που δεν περίμενε κανείς

07.07.2026
Κ. Βήτα: «Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη» στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
City Guide

Κ. Βήτα: «Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη» στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

07.07.2026
Olivia Rodrigo x Gracie Abrams: Το duo που μόλις μας χάρισε το πιο iconic επεισόδιο του «Countdown To» στο Spotify
Μουσικά Νέα

Olivia Rodrigo x Gracie Abrams: Το duo που μόλις μας χάρισε το πιο iconic επεισόδιο του «Countdown To» στο Spotify

07.07.2026
Γιώργος Τσαλίκης – Θέμης Αδαμαντίδης: Το «12 Τσιγάρα» είναι η νέα λαϊκή συνεργασία που ήδη συζητιέται
Μουσικά Νέα

Γιώργος Τσαλίκης – Θέμης Αδαμαντίδης: Το «12 Τσιγάρα» είναι η νέα λαϊκή συνεργασία που ήδη συζητιέται

07.07.2026
Όλη η Αθήνα συζητά για την «καλύτερη συναυλία» του Παύλου Παυλίδη
Μουσικά Νέα

Όλη η Αθήνα συζητά για την «καλύτερη συναυλία» του Παύλου Παυλίδη

07.07.2026
Bad Bunny – J Balvin: Η ιστορική επανένωση που σφραγίζει το τέλος των διαφορών τους
Μουσικά Νέα

Bad Bunny – J Balvin: Η ιστορική επανένωση που σφραγίζει το τέλος των διαφορών τους

07.07.2026
Back on stage! Ο Lionel Richie επέστρεψε και είναι πιο δυνατός από ποτέ
Μουσικά Νέα

Back on stage! Ο Lionel Richie επέστρεψε και είναι πιο δυνατός από ποτέ

07.07.2026
Antigoni x Sal Da Vinci; Αυτό το ντουέτο δεν το περιμέναμε
Μουσικά Νέα

Antigoni x Sal Da Vinci; Αυτό το ντουέτο δεν το περιμέναμε

07.07.2026
Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας