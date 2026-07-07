Όλη η Αθήνα συζητά για την «καλύτερη συναυλία» του Παύλου Παυλίδη

Η συναυλία που έκανε όλη την Αθήνα να μιλάει - Ο Παύλος Παυλίδης απέδειξε ξανά γιατί παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες

Με μια ματιά Ο Παύλος Παυλίδης πραγματοποίησε μια εμβληματική, δίωρη συναυλία στο Release Athens, με ενέργεια που συνεπήρε το κοινό.

Η βραδιά περιλάμβανε επιτυχίες από τους Ξύλινους Σπαθιά και την προσωπική δισκογραφία του καλλιτέχνη, ισορροπώντας παρελθόν και παρόν.

Ο Παυλίδης χαρακτήρισε τη συναυλία ως την «καλύτερη της ζωής του», ενώ κορυφαίες στιγμές ήταν τα τραγούδια «Ρόδες», «Φωτιά στο λιμάνι» και «Βασιλιάς της σκόνης».

Η συναυλία προσέφερε μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία, με εντυπωσιακά σκηνικά και visuals από τους Στέφανο Ρόκκο και Χάρη Λαγκούση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Release Athens έζησε την Κυριακή 5 Ιουλίου μία από τις πιο εμβληματικές του στιγμές, με τον Παύλο Παυλίδη να ανεβαίνει στη σκηνή και να προσφέρει ένα δίωρο ρεσιτάλ που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη όσων βρέθηκαν εκεί. Από το πρώτο λεπτό, ο Παυλίδης γέμισε με το εκτόπισμά του την Πλατεία Νερού, επιβεβαιώνοντας γιατί παραμένει ένας από τους πιο επιδραστικούς και αειθαλείς καλλιτέχνες της ελληνικής ροκ σκηνής, εκπέμποντας μια αστείρευτη ενέργεια που παρέσυρε ολόκληρο το κοινό.

Η βραδιά ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, καθώς οι καλλιτέχνες που προηγήθηκαν ανέβασαν τον πήχη πολύ ψηλά. Ο Pan Pan, μαζί με τη Vassilina και την Καλλιόπη Μητροπούλου, καθώς και το Παιδί Τραύμα, ήταν απλώς εξαιρετικοί. Με τις εμφανίσεις τους «έστρωσαν το χαλί» με τον πιο ιδανικό τρόπο, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον θριαμβευτικό επίλογο της βραδιάς από τον Παυλίδη.

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Η setlist ήταν μια ιδανική ισορροπία ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Ο Παυλίδης «μάγεψε» το κοινό ξεδιπλώνοντας κορυφαίες στιγμές από την εποχή των Ξύλινων Σπαθιών, όπως τα «Τώρα αρχίζω και θυμάμαι» και «Πάρε με μαζί σου» τα οποία ξύπνησαν μνήμες και προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης, αλλά και νεότερες επιτυχίες από την προσωπική του δισκογραφία όπως τα «Μπρανκαλεόνε», «Γκωγκέν», «Σόσιαλ», «Μια πυρκαγιά σε ένα σπιρτόκουτο» κ.ά. Η αμεσότητα του καλλιτέχνη ήταν έκδηλη, με τον ίδιο να εξομολογείται προς το τέλος της εμφάνισης πως πρόκειται για την «καλύτερη συναυλία της ζωής του», μια δήλωση που απογειώθηκε από τον ενθουσιασμό των χιλιάδων παρευρισκόμενων.

Η ένταση χτύπησε «κόκκινο» σε πολλά σημεία, με δύο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα να ξεχωρίζουν. Όταν ακούστηκαν οι πρώτες νότες από τις «Ρόδες», ο χώρος πήρε «φωτιά». Ο Παυλίδης αναφέρθηκε σε αυτό με τη γνωστή του αυτοσαρκαστική διάθεση χαρακτηρίζοντάς το ως ένα «χαζοτράγουδο από τα παλιά», γεγονός που προκάλεσε πανζουρλισμό από κάτω.

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Η σκηνή βάφτηκε κόκκινη όταν ο Παυλίδης ερμήνευσε το «Φωτιά στο λιμάνι», δημιουργώντας μια καθηλωτική ατμόσφαιρα. Όσο για τον «Βασιλιά της σκόνης», η ανταπόκριση του κοινού ήταν καθολική. Ακόμα και οι λιγότερο «φανατικοί» της πορείας του παρασύρθηκαν από τη δυναμική του κομματιού, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα απόλυτης συσπείρωσης και μουσικής αρμονίας. Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε τη στιγμή της «Λευκής Καταιγίδας», όταν η Πλατεία Νερού γέμισε με φωτάκια κατόπιν παρότρυνσης του καλλιτέχνη.

Πέρα από τις ερμηνείες, η συναυλία ήταν μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία. Η καλλιτεχνική επιμέλεια ανήκε στον εικαστικό Στέφανο Ρόκκο και τον σεναριογράφο – σκηνοθέτη Χάρη Λαγκούση, οι οποίοι υπέγραψαν τα εντυπωσιακά σκηνικά και τα visual που πλαισίωσαν τις μουσικές συνθέσεις. Η αισθητική τους προσέγγιση λειτούργησε ως το ιδανικό συμπλήρωμα στη μουσική του Παυλίδη, προσφέροντας έναν οπτικό κόσμο που απογείωσε τη ζωντανή εμφάνιση και έκανε τη βραδιά να μοιάζει με μια καλοκουρδισμένη, ονειρική performance.

Ο Παυλίδης δεν επαναπαύεται ποτέ, καθώς η αστείρευτη δημιουργική του ανησυχία ανανεώνει συνεχώς το μουσικό του σύμπαν, προσελκύοντας πιστά κάθε νέα γενιά ακροατών. Έτσι, στο Φάληρο είδαμε μια ολόκληρη κοινωνία να ενώνεται κάτω από τη σκηνή και να μοιράζεται την ίδια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, αποδεικνύοντας ότι η μουσική του παραμένει μια ζωντανή γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα.

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