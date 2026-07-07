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Μουσικά Νέα 07.07.2026

Toy Story 5: Το soundtrack που «έσπασε» κάθε ρεκόρ στην ιστορία του franchise

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Με τις μελωδίες του Randy Newman και τη συμμετοχή της Taylor Swift, η μουσική επένδυση του Toy Story 5 γράφει ιστορία στα Billboard charts
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το soundtrack του Toy Story 5 σημειώνει ιστορικές επιδόσεις στα παγκόσμια μουσικά charts.
  • Το τραγούδι της Taylor Swift «I Knew It, I Knew You» έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100.
  • Είναι το πρώτο soundtrack των Pixar Studios που φτάνει στην κορυφή του Billboard Hot 100.
  • Το άλμπουμ κατέλαβε την πρώτη θέση στα «Kid Albums» και τη δεύτερη στα «Soundtracks» του Billboard.
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Η μαγεία της Pixar δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη μεγάλη οθόνη, καθώς το soundtrack της ταινίας «Toy Story 5» σημειώνει μια εντυπωσιακή πορεία στα παγκόσμια μουσικά charts, καταγράφοντας ιστορικές επιδόσεις. Από την ημέρα της κυκλοφορίας του, το άλμπουμ κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του κοινού, μετατρέποντας τις μελωδίες της ταινίας σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Στην επιτυχία αυτή καθοριστικό ρόλο έπαιξε η συνεργασία με την Taylor Swift, η οποία με το νέο της τραγούδι «I Knew It, I Knew You» έδωσε μια νέα δυναμική στο project. Η συνύπαρξη της κλασικής υπογραφής του Randy Newman, που επιμελείται το score, με τη σύγχρονη ποπ αισθητική της Swift, δημιούργησε ένα αποτέλεσμα που εκτοξεύτηκε στην κορυφή, αποδεικνύοντας ότι το franchise του Toy Story παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.

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Η Taylor Swift και η ιστορική πρωτιά

Το τραγούδι «I Knew It, I Knew You» κατάφερε να βρεθεί απευθείας στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, αποτελώντας το 15ο τραγούδι της Swift που κατακτά την κορυφή. Πρόκειται για ένα επίτευγμα-ορόσημο για τον κινηματογράφο της Disney, καθώς είναι μόλις το τρίτο τραγούδι από ταινία κινουμένων σχεδίων που φτάνει στην κορυφή του Hot 100, και το πρώτο στην ιστορία των Pixar Studios που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Ο Woody και ο Buzz Lightyear από την ταινία Toy Story 5 της Pixar.
https://www.instagram.com/toystory/

Ιστορικές επιδόσεις στα Billboard Charts

Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε στις 19 Ιουνίου μέσω της Walt Disney Records, έχει καταφέρει να μπει στην πρώτη δεκάδα τριών διαφορετικών κατηγοριών του Billboard, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη λίστα «Kid Albums», τη δεύτερη θέση στα «Soundtracks» και την ένατη θέση στα «Independent Albums».

Επιπλέον, το soundtrack κατέλαβε την 67η θέση στο Billboard 200, σημειώνοντας την υψηλότερη κατάταξη που έχει πετύχει ποτέ άλμπουμ από τη σειρά «Toy Story» στη συγκεκριμένη λίστα. Για λόγους σύγκρισης, το πρώτο «Toy Story» είχε φτάσει το 1996 μέχρι την 94η θέση, ενώ το «Toy Story 2» την 111η το 1999.

toy_story
https://www.instagram.com/toystory

Τι να περιμένουμε στη συνέχεια

Αν και το άλμπουμ είναι ήδη διαθέσιμο μέσω streaming και ψηφιακής αγοράς, οι συλλέκτες θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμη για τις φυσικές εκδόσεις. Οι κυκλοφορίες σε CD και βινύλιο έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Με τη συνδρομή του Randy Newman και τη δυναμική συμμετοχή της Taylor Swift, το «Toy Story 5» αποδεικνύει ότι η μουσική επένδυση ενός franchise μπορεί να γίνει το απόλυτο hit της χρονιάς.

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Taylor Swift Toy Story 5
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