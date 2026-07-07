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Cinema 07.07.2026

Leonardo DiCaprio – Christian Bale: Ετοιμάζονται για το «Heat 2» – Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα 

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Το πολυσυζητημένο sequel του Michael Mann φαίνεται πως παίρνει οριστικά μπροστά, με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Νοέμβριο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Michael Mann σκηνοθετεί και συνυπογράφει το σενάριο του "Heat 2".
  • Οι Leonardo DiCaprio και Christian Bale αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στην ταινία.
  • Τα γυρίσματα του "Heat 2" αναμένεται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο.
  • Η ταινία θα λειτουργεί ως prequel και sequel του αρχικού "Heat".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έπειτα από μήνες έντονης φημολογίας και πολύπλοκων διαπραγματεύσεων, όλα δείχνουν πως η ταινία «Heat 2» περνά στην επόμενη φάση. Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του θρυλικού «Heat» του 1995 βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, με τον Michael Mann να επιστρέφει τόσο στη σκηνοθεσία όσο και στο σενάριο και δύο από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της εποχής μας, τον Leonardo DiCaprio και τον Christian Bale, να ετοιμάζονται να μοιραστούν για πρώτη φορά τη μεγάλη οθόνη. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο.

Ο Leonardo DiCaprio σε επίσημη εμφάνιση, με αφορμή το τιμητικό βραβείο στο Palm Springs Film Festival.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, το «Heat 2» δεν θα αποτελεί απλώς ένα ακόμη sequel, αλλά μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές των επόμενων ετών. Η συνύπαρξη των Leonardo DiCaprio και Christian Bale έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για δύο βραβευμένους ηθοποιούς που μέχρι σήμερα δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ σε ταινία.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους που γνωρίζουν την παραγωγή, ο Christian Bale αναμένεται να ενσαρκώσει τον Vincent Hanna, τον εμβληματικό αστυνομικό που είχε υποδυθεί ο Al Pacino στην πρώτη ταινία. Από την άλλη πλευρά, ο Leonardo DiCaprio φέρεται να αναλαμβάνει τον ρόλο του Chris Shiherlis, τον χαρακτήρα που είχε ερμηνεύσει ο Val Kilmer στο αυθεντικό «Heat». Αν και εκπρόσωπος της Amazon MGM Studios ανέφερε ότι οι συμφωνίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, πληροφορίες κάνουν λόγο για διαπραγματεύσεις που βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο.

Ο Michael Mann επιστρέφει στη σκηνοθετική καρέκλα για το «Heat 2», βασίζοντας την ταινία στο ομώνυμο μυθιστόρημα που συνυπέγραψε με τη Meg Gardiner και κυκλοφόρησε το 2022. Η ιστορία λειτουργεί ταυτόχρονα ως prequel και sequel του αρχικού φιλμ, καθώς εξελίσσεται τόσο πριν όσο και μετά τα γεγονότα της ταινίας του 1995, δίνοντας στους θεατές μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των χαρακτήρων.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στους δύο πρωταγωνιστές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Adam Driver βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τον ρόλο του Wardell, ενώ ο Stephen Graham φέρεται να είναι πολύ κοντά στην ανάληψη του ρόλου του Neil McCauley, τον οποίο είχε κάνει θρυλικό ο Robert De Niro. Παράλληλα, αρκετές γνωστές ηθοποιοί διεκδικούν τον ρόλο της Sharlene, που στην πρώτη ταινία είχε υποδυθεί η Ashley Judd.

Ο ηθοποιός Christian Bale, ο οποίος ενσάρκωσε τον Patrick Bateman στην ταινία American Psycho.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εφόσον ολοκληρωθούν και τυπικά οι συμφωνίες, τα γυρίσματα του «Heat 2» αναμένεται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο. Για τον Leonardo DiCaprio, η ταινία θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο κινηματογραφικό του βήμα μετά τις πρόσφατες συνεργασίες του με τον Paul Thomas Anderson και τον Martin Scorsese. Ο Christian Bale, από την άλλη, συνεχίζει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, έχοντας ήδη ολοκληρώσει το «The Bride!» και ετοιμαζόμενος για την κυκλοφορία του «Madden».

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Christian Bale LEONARDO DI CAPRIO ΤΑΙΝΙΑ
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