Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Screen News 05.07.2026

«Obsession 2»: Όσα γνωρίζουμε για τη συνέχεια του horror φαινομένου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Θα υπάρξει sequel για το «Obsession»; Ο Curry Barker αποκαλύπτει τα σχέδιά του για το μέλλον και την πιθανότητα μιας ανθολογίας τρόμου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η ταινία τρόμου «Obsession» έχει ήδη ξεπεράσει τα 224 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
  • Ο δημιουργός Curry Barker εξετάζει το ενδεχόμενο για «Obsession 2» ή τηλεοπτική ανθολογία.
  • Το μαγικό αντικείμενο «One Wish Willow» θα εμφανιστεί ξανά στην επόμενη ταινία του Barker, «Anything but Ghosts».
  • Αν προχωρήσει το σίκουελ, εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσει όχι νωρίτερα από το 2028.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πέρασε μόλις ένας μήνας από την πρεμιέρα του «Obsession» στις αίθουσες και το κοινό εξακολουθεί να δείχνει μια αδιαπραγμάτευτη «εμμονή» με την ταινία. Με εισπράξεις που ξεπερνούν ήδη τα 224 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, το θρίλερ του Curry Barker οδεύει ολοταχώς προς τον τίτλο της πιο επιτυχημένης ταινίας στην ιστορία της Focus Features και αναδεικνύεται στην εμπορικότερη ταινία τρόμου για το 2026.

block_buster_obsession
https://www.instagram.com/obsessionthemovie/

Με την επιτυχία να χτυπά κόκκινο, το ερώτημα που πλανάται στους κύκλους του Hollywood είναι αν θα δούμε το «Obsession 2». Ο ίδιος ο δημιουργός, Curry Barker, φαίνεται να μην αποκλείει τίποτα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια συνέχεια ή ακόμη και για μια τηλεοπτική ανθολογία. Καθώς οι θαυμαστές αναζητούν απαντήσεις, η προοπτική ενός διευρυμένου κινηματογραφικού σύμπαντος γίνεται όλο και πιο πιθανή.

«Michael»: Η ταινία για τον Michael Jackson εκθρόνισε το «Oppenheimer» και γράφει κινηματογραφική ιστορία

Οι σκέψεις του Curry Barker για το μέλλον

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Barker ανέφερε: «Υπάρχουν ιδέες για sequel, ή ίσως μια τηλεοπτική ανθολογία. Δεν λέω κάτι συγκεκριμένο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί». Ο δημιουργός παραδέχτηκε ότι υπάρχει ένα «plot hole» στην πρώτη ταινία το οποίο τον απασχολεί και θα ήθελε να εξερευνήσει περαιτέρω. Συγκεκριμένα, αναρωτιέται για τη λειτουργία του «One Wish Willow» (το μαγικό αντικείμενο που δίνει ευχές). Αν όντως λειτουργεί όπως υποδηλώνει ο μύθος, τότε οι συνέπειες στον κόσμο θα έπρεπε να είναι χαοτικές, κάτι που δεν συμβαίνει στην ταινία, αφήνοντας περιθώρια για ερμηνείες σε μελλοντικές ιστορίες.

Το σύμπαν του Obsession επεκτείνεται

Ακόμη και αν το «Obsession 2» αργήσει, ο κόσμος της ταινίας θα συνεχίσει να υπάρχει. Η επόμενη ταινία του Barker, «Anything but Ghosts» (σε συνεργασία με τη Blumhouse Productions), θα διαδραματίζεται στο ίδιο κινηματογραφικό σύμπαν. Ο δημιουργός αποκάλυψε ότι το «One Wish Willow» θα κάνει ξανά την εμφάνισή του, ενώ θα υπάρξουν αναφορές σε γεγονότα της πρώτης ταινίας, συνδέοντας τα δύο φιλμ με έναν υπόγειο, σκοτεινό τρόπο.

obsession_block_buster
https://www.instagram.com/obsessionthemovie/

Sequel ή ανθολογία;

Όσον αφορά την εξέλιξη της ιστορίας της Nikki (που υποδύθηκε η Inde Navarrette), τα πράγματα είναι περίπλοκα, καθώς η τύχη της ηρωίδας φαίνεται να οδηγεί σε ένα κλειστό κεφάλαιο. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Barker κλίνει προς μια πιο δημιουργική λύση: την ανθολογία. Φαντάζεται ένα franchise όπου κάθε ταινία ή επεισόδιο θα παρουσιάζει διαφορετικές ιστορίες γύρω από τις συνέπειες των ευχών, προσκαλώντας ίσως και άλλους σκηνοθέτες να δώσουν τη δική τους οπτική στο concept.

Πότε θα δούμε το Obsession 2;

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για το σίκουελ. Ωστόσο, αν η ιδέα προχωρήσει, οι ειδικοί εκτιμούν ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε κάτι πριν από το 2028. Μέχρι τότε, ο Barker απολαμβάνει τον θρίαμβο της ταινίας του και ετοιμάζει τα επόμενα βήματά του, επιβεβαιώνοντας ότι το όραμά του για το σκοτεινό σύμπαν του Obsession έχει ακόμη πολλά να προσφέρει.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Obsession ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι 5+1 στιγμές που όρισαν τον Χρήστο Μάστορα στη σκηνή των MAD VMA

Οι 5+1 στιγμές που όρισαν τον Χρήστο Μάστορα στη σκηνή των MAD VMA

05.07.2026
Επόμενο
Summer prints: Τα μοτίβα που θα απογειώσουν τα καλοκαιρινά σου outfits

Summer prints: Τα μοτίβα που θα απογειώσουν τα καλοκαιρινά σου outfits

05.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο γιος του Johnny Depp κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την πρώτη του ταινία
Cinema

Ο γιος του Johnny Depp κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την πρώτη του ταινία

04.07.2026
«Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»: Γιατί η σειρά θεωρείται πιο σκοτεινή απ’ όσο θυμάσαι και τι αλλάζει στο Netflix
Cinema

«Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»: Γιατί η σειρά θεωρείται πιο σκοτεινή απ’ όσο θυμάσαι και τι αλλάζει στο Netflix

03.07.2026
Baywatch: Η επιστροφή των ναυαγοσωστών είναι γεγονός – Δες το πρώτο teaser
Cinema

Baywatch: Η επιστροφή των ναυαγοσωστών είναι γεγονός – Δες το πρώτο teaser

03.07.2026
Το box office έχει νέο «βασιλιά»… και είναι κίτρινος! Τα Minions «ξαναχτυπούν»
Cinema

Το box office έχει νέο «βασιλιά»… και είναι κίτρινος! Τα Minions «ξαναχτυπούν»

03.07.2026
Zendaya για Tom Holland: «Είναι η ψυχή του Spider-Man – Τίποτα δεν ξεφεύγει από την προσοχή του»
Cinema

Zendaya για Tom Holland: «Είναι η ψυχή του Spider-Man – Τίποτα δεν ξεφεύγει από την προσοχή του»

03.07.2026
Όμιλος Armani: Επίσημη αποστασιοποίηση από τη νέα βιογραφική ταινία για τον σχεδιαστή
Cinema

Όμιλος Armani: Επίσημη αποστασιοποίηση από τη νέα βιογραφική ταινία για τον σχεδιαστή

03.07.2026
New movie alert! Ο Tom Hanks επιστρέφει με το «The Comebacker» και έχουμε ήδη σημειώσει ημερομηνία
Cinema

New movie alert! Ο Tom Hanks επιστρέφει με το «The Comebacker» και έχουμε ήδη σημειώσει ημερομηνία

03.07.2026
Το HBO έχει το νέο must-watch για κάθε fan του Jay-Z – Νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τον Rick Rubin
Cinema

Το HBO έχει το νέο must-watch για κάθε fan του Jay-Z – Νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τον Rick Rubin

03.07.2026
End of an era: Τα «Gilmore Girls» φεύγουν από το Netflix και η Gen Z θρηνεί
Cinema

End of an era: Τα «Gilmore Girls» φεύγουν από το Netflix και η Gen Z θρηνεί

03.07.2026
Λατρεύεις τα αστέρια; Σε αυτά τα 5 νησιά δεν θα σταματάς να κοιτάς τον ουρανό

Λατρεύεις τα αστέρια; Σε αυτά τα 5 νησιά δεν θα σταματάς να κοιτάς τον ουρανό

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Δεν έχεις air condition; Αυτό το hack με τον ανεμιστήρα θα σε σώσει στον καύσωνα!

Δεν έχεις air condition; Αυτό το hack με τον ανεμιστήρα θα σε σώσει στον καύσωνα!

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα