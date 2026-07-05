«Obsession 2»: Όσα γνωρίζουμε για τη συνέχεια του horror φαινομένου

Θα υπάρξει sequel για το «Obsession»; Ο Curry Barker αποκαλύπτει τα σχέδιά του για το μέλλον και την πιθανότητα μιας ανθολογίας τρόμου

Με μια ματιά Η ταινία τρόμου «Obsession» έχει ήδη ξεπεράσει τα 224 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Ο δημιουργός Curry Barker εξετάζει το ενδεχόμενο για «Obsession 2» ή τηλεοπτική ανθολογία.

Το μαγικό αντικείμενο «One Wish Willow» θα εμφανιστεί ξανά στην επόμενη ταινία του Barker, «Anything but Ghosts».

Αν προχωρήσει το σίκουελ, εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσει όχι νωρίτερα από το 2028. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πέρασε μόλις ένας μήνας από την πρεμιέρα του «Obsession» στις αίθουσες και το κοινό εξακολουθεί να δείχνει μια αδιαπραγμάτευτη «εμμονή» με την ταινία. Με εισπράξεις που ξεπερνούν ήδη τα 224 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, το θρίλερ του Curry Barker οδεύει ολοταχώς προς τον τίτλο της πιο επιτυχημένης ταινίας στην ιστορία της Focus Features και αναδεικνύεται στην εμπορικότερη ταινία τρόμου για το 2026.

Με την επιτυχία να χτυπά κόκκινο, το ερώτημα που πλανάται στους κύκλους του Hollywood είναι αν θα δούμε το «Obsession 2». Ο ίδιος ο δημιουργός, Curry Barker, φαίνεται να μην αποκλείει τίποτα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια συνέχεια ή ακόμη και για μια τηλεοπτική ανθολογία. Καθώς οι θαυμαστές αναζητούν απαντήσεις, η προοπτική ενός διευρυμένου κινηματογραφικού σύμπαντος γίνεται όλο και πιο πιθανή.

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Οι σκέψεις του Curry Barker για το μέλλον

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Barker ανέφερε: «Υπάρχουν ιδέες για sequel, ή ίσως μια τηλεοπτική ανθολογία. Δεν λέω κάτι συγκεκριμένο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί». Ο δημιουργός παραδέχτηκε ότι υπάρχει ένα «plot hole» στην πρώτη ταινία το οποίο τον απασχολεί και θα ήθελε να εξερευνήσει περαιτέρω. Συγκεκριμένα, αναρωτιέται για τη λειτουργία του «One Wish Willow» (το μαγικό αντικείμενο που δίνει ευχές). Αν όντως λειτουργεί όπως υποδηλώνει ο μύθος, τότε οι συνέπειες στον κόσμο θα έπρεπε να είναι χαοτικές, κάτι που δεν συμβαίνει στην ταινία, αφήνοντας περιθώρια για ερμηνείες σε μελλοντικές ιστορίες.

Το σύμπαν του Obsession επεκτείνεται

Ακόμη και αν το «Obsession 2» αργήσει, ο κόσμος της ταινίας θα συνεχίσει να υπάρχει. Η επόμενη ταινία του Barker, «Anything but Ghosts» (σε συνεργασία με τη Blumhouse Productions), θα διαδραματίζεται στο ίδιο κινηματογραφικό σύμπαν. Ο δημιουργός αποκάλυψε ότι το «One Wish Willow» θα κάνει ξανά την εμφάνισή του, ενώ θα υπάρξουν αναφορές σε γεγονότα της πρώτης ταινίας, συνδέοντας τα δύο φιλμ με έναν υπόγειο, σκοτεινό τρόπο.

Sequel ή ανθολογία;

Όσον αφορά την εξέλιξη της ιστορίας της Nikki (που υποδύθηκε η Inde Navarrette), τα πράγματα είναι περίπλοκα, καθώς η τύχη της ηρωίδας φαίνεται να οδηγεί σε ένα κλειστό κεφάλαιο. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Barker κλίνει προς μια πιο δημιουργική λύση: την ανθολογία. Φαντάζεται ένα franchise όπου κάθε ταινία ή επεισόδιο θα παρουσιάζει διαφορετικές ιστορίες γύρω από τις συνέπειες των ευχών, προσκαλώντας ίσως και άλλους σκηνοθέτες να δώσουν τη δική τους οπτική στο concept.

Πότε θα δούμε το Obsession 2;

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για το σίκουελ. Ωστόσο, αν η ιδέα προχωρήσει, οι ειδικοί εκτιμούν ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε κάτι πριν από το 2028. Μέχρι τότε, ο Barker απολαμβάνει τον θρίαμβο της ταινίας του και ετοιμάζει τα επόμενα βήματά του, επιβεβαιώνοντας ότι το όραμά του για το σκοτεινό σύμπαν του Obsession έχει ακόμη πολλά να προσφέρει.