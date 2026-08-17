Ο γιος της Audrey Hepburn δίνει την απόλυτη έγκριση στη Lily Collins για να υποδηθεί τη μητέρα του

Ο γιος της Audrey Hepburn δίνει την έγκρισή του στη Lily Collins για να την υποδυθεί στη νέα ταινία για το «Breakfast at Tiffany's»

Με μια ματιά Η Lily Collins θα υποδυθεί την Audrey Hepburn σε νέα ταινία.

Ο γιος της Hepburn, Sean Hepburn Ferrer, στηρίζει απόλυτα την επιλογή της Collins.

Η ταινία εστιάζει στα παρασκήνια της δημιουργίας του «Breakfast at Tiffany’s».

Η οικογένεια της Hepburn πιστεύει ότι η Collins ενσαρκώνει την αισθητική της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

H Lily Collins ετοιμάζεται για τον πιο καθοριστικό, απαιτητικό και απόλυτα στιλάτο ρόλο της καριέρας της, καθώς πρόκειται να μεταμορφωθεί στη θρυλική Audrey Hepburn. Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» έχει ήδη στο πλευρό της τον άνθρωπο που γνώριζε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον την αείμνηστη σταρ του παγκόσμιου κινηματογράφου: τον μεγαλύτερο γιο της, Sean Hepburn Ferrer, ο οποίος της έχει προσφέρει την απόλυτη υποστήριξη και έγκριση.

Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή δεν αποτελεί μια συμβατική ή τυπική βιογραφία, αλλά εστιάζει αποκλειστικά στα μαγικά παρασκήνια πίσω από τη δημιουργία της αριστουργηματικής ταινίας «Breakfast at Tiffany’s» (1961). Μετά από μια μακρά και προσεκτική προετοιμασία που διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία, το μεγαλόπνοο αυτό πρότζεκτ παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά, με την οικογένεια της Hepburn να πιστεύει ακράδαντα πως η Collins είναι η ιδανική γυναίκα για να φέρει ξανά αυτή την απαράμιλλη φινέτσα στη μεγάλη οθόνη.

Διάβασε επίσης: Καλοκαίρι με binge watching: 8 must-watch σειρές για ατελείωτες καλοκαιρινές βραδιές

Σε αποκλειστικές του δηλώσεις, ο Sean Hepburn Ferrer εξέφρασε τον ιδιαίτερο θαυμασμό του για τη Lily Collins, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους έχουν ήδη συζητήσει εκτενώς για τον τρόπο με τον οποίο εκείνη θα προσεγγίσει έναν ρόλο που κουβαλά τεράστιο πολιτισμικό και κινηματογραφικό βάρος. Παρότι ο ίδιος διατηρεί φιλικές σχέσεις και με άλλες εξαιρετικές ηθοποιούς που έχουν κατά καιρούς συνδεθεί με το όνομα της μητέρας του, όπως η Natalie Portman και η Rooney Mara, τόνισε χαρακτηριστικά πως η Collins διαθέτει κάτι το εντελώς ξεχωριστό. Την ίδια απόλυτη εμπειρία και άποψη συμμερίζεται και ο μικρότερος γιος της Hepburn, Luca Dotti, ο οποίος επισημαίνει εδώ και χρόνια τη φυσική σύνδεση της ηθοποιού με τη μόδα, την υψηλή αισθητική και την κληρονομιά της μητέρας του.

Η επερχόμενη ταινία βασίζεται στο επιτυχημένο nonfiction βιβλίο του Sam Wasson «Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman», ενώ το σενάριο και την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει η Alena Smith. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως στα σκαριά βρίσκεται ακόμη ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό πρότζεκτ με τίτλο «Dinner with Audrey», το οποίο θα επικεντρωθεί στη βαθιά, ιστορική και συγκινητική σχέση της ηθοποιού με τον διάσημο Γάλλο σχεδιαστή μόδας Hubert de Givenchy. Από το εμβληματικό μικρό μαύρο φόρεμα μέχρι τις διαχρονικές εμφανίσεις τους εκτός οθόνης, η μοναδική χημεία τους εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στη μόδα, αποδεικνύοντας ότι η αίγλη της Audrey Hepburn παραμένει πιο ζωντανή και φωτεινή από ποτέ.

Διάβασε επίσης: