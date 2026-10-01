Beauty 01.10.2026

Το balayage στα καστανά μαλλιά γίνεται η μεγαλύτερη εμμονή της σεζόν

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Το balayage στα καστανά μαλλιά αποδεικνύεται η απόλυτη τάση για φυσική λάμψη, χαμηλή συντήρηση και πολυτελές αποτέλεσμα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το balayage είναι μια τεχνική βαφής που φωτίζει τα καστανά μαλλιά, διατηρώντας το βάθος τους.
  • Η τεχνική αυτή προσφέρει ευελιξία, από διακριτικές έως εντυπωσιακές αλλαγές.
  • Το balayage απαιτεί ελάχιστη συντήρηση, καθώς οι ρίζες παραμένουν φυσικές.
  • Η τεχνική ταιριάζει με την τάση του "quiet luxury" και μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορους τόνους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν και το ξανθό είναι συνήθως το πρώτο χρώμα που έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε τη λέξη balayage, η συγκεκριμένη τεχνική στα καστανά μαλλιά μπορεί να αποδειχθεί εξίσου εντυπωσιακή. Η δημοφιλής μέθοδος βαφής ανοίγει και φωτίζει την υπάρχουσα απόχρωση χωρίς να επισκιάζει αυτό που κάνει τα καστανά μαλλιά τόσο ξεχωριστά: όλο αυτό το πλούσιο, πολυδιάστατο βάθος τους.

balayage_kastana_mallia
https://www.instagram.com/chloelewis91/

Η αλλαγή μπορεί να είναι όσο διακριτική ή εντυπωσιακή επιθυμείς. Λίγες πιο ανοιχτόχρωμες τούφες κατά μήκος των μαλλιών μπορούν να δώσουν την εντύπωση ότι τα μαλλιά έχουν ανοίξει φυσικά από τον ήλιο, ενώ οι πιο φωτεινές ανταύγειες γύρω από το πρόσωπο δημιουργούν μεγαλύτερη αντίθεση. Και επειδή το balayage συνήθως αφήνει τις ρίζες φυσικές, μακραίνει απαλά, ένα επιπλέον πλεονέκτημα αν οι συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο δεν είναι στα πλάνα σου.

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Τι είναι το balayage σε καστανά μαλλιά και γιατί ξεχωρίζει;

Το balayage είναι μια τεχνική ελεύθερου χρωματισμού που γεννήθηκε στη Γαλλία (η λέξη μεταφράζεται ως «σκουπίζω» ή «βαφώ»). Αντί να εφαρμοστεί σε ένα ολόκληρο τμήμα μαλλιών από τη ρίζα έως τις άκρες, το χρώμα περνιέται επιλεκτικά σε επιλεγμένες τούφες κοντά στην επιφάνεια. Συγκεκριμένα,  λειτουργεί εξαιρετικά στα καστανά μαλλιά λόγω της αντίθεσης στα επίπεδα, κάνοντας τις πιο ανοιχτές αποχρώσεις να ξεχωρίζουν μοναδικά χάρη στη φυσική σκούρα βάση.

https://www.instagram.com/kaiagerber/
https://www.instagram.com/kaiagerber/

Το πόσο ανοιχτό θα γίνει το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα και τον colorist σου, ο οποίος μπορεί να προσαρμόσει τον τόνο ανάλογα με την επιδερμίδα σου, προσθέτοντας ζεστασιά με μελιές και καραμελένιες αποχρώσεις ή κρατώντας τα πράγματα πιο ψυχρά με μπεζ και ash blonde τόνους. Παράλληλα, η τάση αυτή ταιριάζει απόλυτα με το κίνημα του «quiet luxury», όπου τα υγιή μαλλιά και η διακριτική πολυτέλεια κερδίζουν κατά κράτος τις υπερβολές.

Πώς να συντηρήσεις το balayage σου χωρίς κόπο

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι η εξαιρετικά χαμηλή συντήρησή της. Επειδή το χρώμα δεν εφαρμόζεται κοντά στις ρίζες, δεν δημιουργείται η ενοχλητική γραμμή ανάπτυξης, επιτρέποντάς σας να αραιώσετε τα ραντεβού σας στο κομμωτήριο ακόμα και για 6 μήνες.

https://www.instagram.com/zara_mcdermott/
https://www.instagram.com/zara_mcdermott/

Ενδιάμεσα στα ραντεβού, η προτεραιότητα είναι η διατήρηση της σωστής υφής και του τόνου. Για να αποφύγετε τις ανεπιθύμητες πορτοκαλί ή κιτρινωπές αποχρώσεις στις πιο ανοιχτές τούφες, μπορείς να χρησιμοποιήσεις σαμπουάν με χρωστικές τόνωσης ή προϊόντα περιποίησης στο σπίτι. Επιπλέον, η ενυδάτωση είναι το κλειδί. Τα ενυδατικά σαμπουάν και conditioners θρέφουν σε βάθος τις άκρες, χαρίζοντας ασυναγώνιστη γυαλάδα και υγιή όψη στα καστανά σου μαλλιά.

Κεντρική Εικόνα: @hairbyabby____

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