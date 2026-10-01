Το Rhode της Hailey Bieber προσγειώθηκε επιτέλους στα ελληνικά Sephora

Με μια ματιά Το beauty brand Rhode της Hailey Bieber είναι πλέον διαθέσιμο στα Sephora Ελλάδας.

Τα προϊόντα του Rhode, γνωστά από TikTok και Instagram, είναι πλέον εύκολα προσβάσιμα.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 19 νέες ευρωπαϊκές αγορές όπου επεκτείνεται η μάρκα.

Η γκάμα περιλαμβάνει δημοφιλή προϊόντα skincare και makeup, όπως lip treatments και blushes. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναμονή για τις beauty lovers της Ελλάδας έλαβε τέλος, καθώς ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και viral beauty brands των τελευταίων ετών είναι πλέον διαθέσιμο στη χώρα μας. Από σήμερα, το Rhode φέρνει την υπογραφή και τη φιλοσοφία της Hailey Bieber στα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα των Sephora, δίνοντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να αποκτήσει εύκολα τα προϊόντα που έχουν κατακλύσει τα feeds μας σε TikTok και Instagram.

Από το χαρακτηριστικό «glazed skin» μέχρι τα λατρεμένα Pocket Blush που έγιναν instant social media obsession από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας τους, η αισθητική του brand που ίδρυσε η Hailey Bieber το 2022 είναι πλέον απολύτως αναγνωρίσιμη. Συνδυάζοντας μίνιμαλ, κομψές συσκευασίες με συνθέσεις υψηλής απόδοσης, η φιλοσοφία του Rhode γεφυρώνει ιδανικά το χάσμα ανάμεσα στην εντατική περιποίηση της επιδερμίδας και στο καθημερινό, φυσικό μακιγιάζ.

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Μέχρι πρότινος, η απόκτηση των συγκεκριμένων προϊόντων στην Ελλάδα αποτελούσε μια μικρή πρόκληση που απαιτούσε διεθνείς παραγγελίες. Αυτό όμως αλλάζει οριστικά, καθώς το Rhode πραγματοποιεί το μεγάλο ευρωπαϊκό του retail ντεμπούτο μέσω των Sephora, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 19 νέες αγορές στις οποίες επεκτείνεται στρατηγικά η μάρκα. Η διάθεση γίνεται τόσο διαδικτυακά όσο και σε επιλεγμένα φυσικά καταστήματα, ενώ οι beauty lovers της Θεσσαλονίκης μπορούν να βρουν τα προϊόντα σε 3 κεντρικά σημεία της πόλης: στα Sephora στην Τσιμισκή 62, στο Mediterranean Cosmos και στο One Salonica.

Η γκάμα που καταφθάνει στην ελληνική αγορά περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή τόσο από την κατηγορία του skincare όσο και από εκείνη του makeup. Στα κορυφαία hits που βρίσκονται ήδη στα ράφια ξεχωρίζει το πολυαγαπημένο Peptide Lip Treatment, μαζί με το Peptide Lip Tint για χρώμα και glossy αποτέλεσμα, καθώς και το Peptide Lip Shape. Στο κομμάτι του μακιγιάζ, τα βλέμματα κεντρίζουν τα κρεμώδη Pocket Blush και Pocket Bronze, το πολυχρηστικό Highlight Milk για φυσική λάμψη, καθώς και το διπλό Pocket Brush.

Παράλληλα, οι λάτρεις του skincare θα βρουν όλα τα απαραίτητα προϊόντα για βαθιά ενυδάτωση και θρέψη, όπως το Glazing Milk, το Peptide Glazing Fluid, το Glazing Mist, η δημοφιλής Barrier Restore Cream και το πλούσιο Barrier Butter. Στη γκάμα περιλαμβάνονται επίσης εξειδικευμένες λύσεις όπως το Pineapple Refresh, το Caffeine Reset και τα Peptide Eye Prep για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών, ενώ αρκετά από τα βασικά προϊόντα περιποίησης διατίθενται σε πρακτικές mini εκδοχές αλλά και μέσα στο ολοκληρωμένο Mini Rhode Kit.

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