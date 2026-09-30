Life 30.09.2026

Πώς να αποκτήσεις περισσότερη αυτοπεποίθηση – 7 tips που αξίζει να δοκιμάσεις

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Αν θες περισσότερη αυτοπεποίθηση δες 7 μικρές αλλαγές που μπορούν να σε κάνουν να νιώθεις διαφορετικά
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Μίλα στον εαυτό σου με κατανόηση, όπως θα μιλούσες σε φίλο.
  • Σταμάτα τις συγκρίσεις με άλλους, εστίασε στη δική σου πορεία.
  • Θέσε μικρούς, εφικτούς στόχους και αναγνώριζε τις επιτυχίες σου.
  • Φρόντισε τον εαυτό σου σωματικά και ψυχικά για να ενισχύσεις την αυτοπεποίθηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις αμφιβάλει για τον εαυτό σου, ακόμα κι όταν βαθιά μέσα σου ήξερες ότι μπορείς να τα καταφέρεις; Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που είτε έχεις είτε δεν έχεις. Χτίζεται καθημερινά, μέσα από τον τρόπο που μιλάς στον εαυτό σου, τις επιλογές που κάνεις και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες.

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Δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη ζωή σου για να αρχίσεις να νιώθεις καλύτερα με τον εαυτό σου. Μερικές μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σου μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

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1. Μίλα στον εαυτό σου όπως θα μιλούσες σε μια φίλη

Αν μια φίλη σου έκανε ένα λάθος, πιθανότατα δεν θα της έλεγες ότι δεν αξίζει ή ότι δεν είναι αρκετά καλή. Γιατί, λοιπόν, μιλάς τόσο αυστηρά στον εαυτό σου; Προσπάθησε να αντικαταστήσεις την έντονη αυτοκριτική με περισσότερη κατανόηση. Ένα λάθος δεν καθορίζει την αξία σου.

Pexels
Pexels

2. Σταμάτα να συγκρίνεσαι συνεχώς

Τα social media μπορούν εύκολα να σε κάνουν να συγκρίνεις τη ζωή σου με την εικόνα που παρουσιάζουν οι άλλοι. Θύμισε στον εαυτό σου ότι βλέπεις μόνο ένα μικρό μέρος της πραγματικότητάς τους. Εστίασε περισσότερο στη δική σου πορεία και στα δικά σου βήματα.

Γυναίκα χαμογελάει στην κουζίνα, κρατώντας ένα κίτρινο πιάτο, ενώ αναζητά λύση για το μαχαίρι που δεν κόβει.
Pexels

3. Βάλε μικρούς στόχους

Δεν χρειάζεται να περιμένεις μια μεγάλη επιτυχία για να νιώσεις περήφανη για τον εαυτό σου. Βάλε μικρούς, ρεαλιστικούς στόχους και αναγνώρισε κάθε φορά που τους πετυχαίνεις. Κάθε μικρό βήμα μπορεί να σου δώσει την αίσθηση ότι προχωράς.

Pexels
Pexels

4. Φρόντισε τον εαυτό σου

Η αυτοπεποίθηση συνδέεται και με το πώς αισθάνεσαι στην καθημερινότητά σου. Κοιμήσου αρκετά, κινήσου, φάε σωστά και βρες χρόνο για πράγματα που σε ευχαριστούν. Η φροντίδα του εαυτού σου δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ένας τρόπος να δείχνεις στον εαυτό σου ότι έχει αξία.

Κοκκινομάλλα γυναίκα που τρώει δημητριακά για πρωινό σε ξύλινο τραπέζι.
Pexels

5. Μάθε να λες «όχι»

Δεν χρειάζεται να συμφωνείς με όλους ή να προσπαθείς συνεχώς να τους ευχαριστείς. Το να βάζεις όρια δεν σε κάνει εγωίστρια. Σε βοηθά να προστατεύεις τον χρόνο, την ενέργεια και την προσωπική σου ηρεμία.

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unsplash

6. Τόλμησε κάτι που σε φοβίζει

Η αυτοπεποίθηση μεγαλώνει όταν βλέπεις ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις καταστάσεις που κάποτε σε φόβιζαν. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι τεράστιο. Μπορεί να είναι μια νέα δραστηριότητα, μια δύσκολη συζήτηση ή απλώς το να εκφράσεις τη γνώμη σου.

Παιδί που ασχολείται με δημιουργικό χόμπι, αναπτύσσοντας δεξιότητες διαχείρισης ζωής.
unsplash.com

7. Θύμισε στον εαυτό σου όσα έχει ήδη καταφέρει

Μέσα στην καθημερινότητα είναι εύκολο να ξεχνάς πόσα έχεις περάσει και πόσα έχεις καταφέρει. Κράτησε μια μικρή λίστα με πράγματα για τα οποία νιώθεις περήφανη. Τις ημέρες που αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου, διάβασέ την ξανά.

Γυναίκα μελαχρινή στέκεται σε βράχο και απολαμβάνει τη θέα κατά τη διάρκεια μιας μονοήμερης εκδρομής κοντά στην Αθήνα.
Pexels

Η αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει ότι δεν θα φοβηθείς, δεν θα αμφιβάλεις ή δεν θα κάνεις λάθη. Σημαίνει ότι, ακόμα και τότε, θα συνεχίσεις να πιστεύεις ότι αξίζεις και ότι μπορείς να προχωρήσεις. Ξεκίνα σήμερα με ένα μικρό βήμα και άφησε τον χρόνο να κάνει τα υπόλοιπα.

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αυτοπεποίθηση ψυχολογία
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