Beauty 30.09.2026

Mochi skin: Η νέα ιαπωνική τάση ομορφιάς που αντικαθιστά το «glass effect»

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Το νέο viral beauty trend από την Ιαπωνία που χαρίζει βελούδινη, ελαστική και φυσικά φωτεινή επιδερμίδα χωρίς υπερβολική γυαλάδα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το "Mochi Skin" είναι νέα ιαπωνική τάση ομορφιάς που εστιάζει σε απαλή, γεμάτη και διακριτικά φωτεινή επιδερμίδα.
  • Αντίθετα με το "glass skin", το mochi skin επιδιώκει βελούδινη, εσωτερική λάμψη, όχι έντονη γυαλάδα.
  • Η φιλοσοφία του mochi skin περιλαμβάνει απλότητα, φυσική ακτινοβολία και χρήση προϊόντων με νερό ρυζιού.
  • Η τάση προωθεί κρεμώδεις, ελαφριές φόρμουλες μακιγιάζ για οργανικό, ανάλαφρο αποτέλεσμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά την παγκόσμια κυριαρχία του glass skin, μια νέα εμμονή από την Ιαπωνία έρχεται να κατακτήσει τις beauty routines, υποσχόμενη μια επιδερμίδα αξιοζήλευτης απαλότητας. Ο λόγος για το «Mochi Skin», μια τάση που αντλεί την έμπνευσή της από το δημοφιλές ιαπωνικό γλυκό και εστιάζει σε ένα γεμάτο, φρέσκο και διακριτικά φωτεινό πρόσωπο.

makeup_deffused_trend
https://www.instagram.com/cedarpurchase/

Η φιλοσοφία πίσω από αυτό το νέο beauty trend αντικατοπτρίζει την ιαπωνική προσέγγιση στην ομορφιά, όπου η απλότητα και η φυσική ακτινοβολία βρίσκονται στο επίκεντρο. Ενώ το glass skin επιδιώκει ένα έντονα γυαλιστερό και ανακλαστικό φινίρισμα, το mochi skin προτιμά μια πιο βελούδινη, εσωτερική λάμψη που θυμίζει τη σατινέ υφή του ομώνυμου γλυκού, επιτρέποντας στην επιδερμίδα να δείχνει ζωντανή και απόλυτα φυσική.

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Τι είναι ακριβώς το Mochi Skin;

Το όνομα προέρχεται από το mochi, το μικρό ιαπωνικό γλυκό με τη μαλακή, ελαφρώς σατινέ υφή. Στη γλώσσα της ομορφιάς, αυτό μεταφράζεται σε μια επιδερμίδα που δείχνει plump, σχεδόν ζουμερή, λεία και ελαστική στην αφή. Σε αντίθεση με το glass skin, το mochi skin προτιμά μια πιο βελούδινη, εσωτερική λάμψη. Το δέρμα δεν δείχνει λιπαρό ή γυαλιστερό, αλλά φρέσκο και υγιές, δίνοντας την αίσθηση ότι το μακιγιάζ «λιώνει» και γίνεται ένα με την επιδερμίδα αντί να την καλύπτει βαριά.

Unsplash
Unsplash

Η φιλοσοφία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο μακιγιάζ, αλλά επεκτείνεται και στην περιποίηση. Προϊόντα εμπνευσμένα από την ασιατική φιλοσοφία και εμπλουτισμένα με νερό ρυζιού, το βασικό συστατικό του mochi, προετοιμάζουν κατάλληλα την επιδερμίδα, χαρίζοντάς της την απαραίτητη ελαστικότητα και θρέψη.

Γιατί να το υιοθετήσεις φέτος;

Η σύγχρονη ομορφιά απομακρύνεται σταδιακά από τα υπερβολικά glowy ή εντελώς ματ αποτελέσματα, στρέφοντας το ενδιαφέρον σε υφές που αφήνουν το δέρμα να αναπνεύσει οπτικά.

deffused_makeup_trend
https://www.instagram.com/leahbaines_mua/

Το mochi skin ταιριάζει απόλυτα σε αυτή τη φιλοσοφία, καθώς δίνει έμφαση σε κρεμώδεις, ελαφριές φόρμουλες, όπως ρουζ, bronzers και highlighters που εφαρμόζονται εύκολα ακόμα και με τα δάχτυλα. Το αποτέλεσμα είναι πιο οργανικό, ανάλαφρο και κομψό, προσφέροντας έναν ελεγχόμενο, φυσικό τόνο ζωντάνιας που αναδεικνύει τα φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου.

Κεντρική Εικόνα: @selinaosoul

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