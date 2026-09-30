Το comfort food με κοτόπουλο που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά μόλις αρχίσουν τα πρώτα κρύα

Γιουβαρλάκια με κοτόπουλο μια εύκολη ελαφριά και πεντανόστιμη συνταγή δες βήμα βήμα πώς θα τα φτιάξεις για να τους τρελάνεις όλους

Με μια ματιά Συνταγή για ελαφριά γιουβαρλάκια με κιμά κοτόπουλου, ιδανική για τα πρώτα κρύα.

Απλή παρασκευή με λίγα υλικά, κατάλληλη για όλη την οικογένεια.

Βασικά υλικά: κιμάς κοτόπουλου, ρύζι, κρεμμύδι, μαϊντανός, αυγό, ελαιόλαδο.

Το αυγολέμονο με λεμόνι απογειώνει τη γεύση, με προαιρετικό κορν φλάουρ για πιο πηχτή υφή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς τα γιουβαρλάκια αλλά θέλεις μια πιο ελαφριά και διαφορετική εκδοχή, δοκίμασε να τα φτιάξεις με κοτόπουλο. Είναι ζουμερά, νόστιμα και ταιριάζουν ιδανικά με το κλασικό αυγολέμονο που απογειώνει κάθε κουταλιά.

Η συνταγή είναι απλή και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εμπειρία στην κουζίνα. Με λίγα υλικά μπορείς να ετοιμάσεις ένα σπιτικό, χορταστικό πιάτο που θα απολαύσει όλη η οικογένεια.

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Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για περίπου 4 μερίδες θα χρειαστείς

500 γρ. κιμά κοτόπουλου

½ φλιτζάνι ρύζι γλασέ ή καρολίνα

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

1 αυγό

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι

1,5–2 λίτρα νερό ή ζωμό κοτόπουλου

1 καρότο σε ροδέλες, αν θέλεις

Για το αυγολέμονο θα χρειαστείς 1 αυγό και τον χυμό από 1-2 λεμόνια. Αν προτιμάς πιο δεμένη υφή, μπορείς να προσθέσεις και μία κουταλιά κορν φλάουρ.

Πώς θα τα φτιάξεις

Ξεκίνα ανακατεύοντας σε ένα μεγάλο μπολ τον κιμά κοτόπουλου με το ρύζι, το κρεμμύδι, τον μαϊντανό, το αυγό, μία κουταλιά ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και ζύμωσε καλά το μείγμα μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά. Βρέξε ελαφρά τα χέρια σου και πλάσε μικρά γιουβαρλάκια. Προσπάθησε να έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος, ώστε να μαγειρευτούν ομοιόμορφα. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάλε το νερό ή τον ζωμό να βράσει. Πρόσθεσε το καρότο, αν χρησιμοποιήσεις, και λίγο αλάτι. Όταν αρχίσει ο βρασμός, ρίξε προσεκτικά τα γιουβαρλάκια στην κατσαρόλα. Χαμήλωσε τη φωτιά και άφησέ τα να σιγοβράσουν για περίπου 25-30 λεπτά. Θέλεις το κοτόπουλο να έχει μαγειρευτεί καλά και το ρύζι να έχει μαλακώσει.

Το μυστικό είναι στο αυγολέμονο

Για να ετοιμάσεις το αυγολέμονο, χτύπησε το αυγό με τον χυμό λεμονιού. Αν θέλεις πιο πηχτή σάλτσα, διάλυσε πρώτα το κορν φλάουρ σε λίγο κρύο νερό και πρόσθεσέ το στο μείγμα. Πάρε με μια κουτάλα λίγο από τον ζεστό ζωμό της κατσαρόλας και πρόσθεσέ τον σταδιακά στο αυγολέμονο, ανακατεύοντας συνεχώς. Με αυτόν τον τρόπο θα ανεβάσεις σταδιακά τη θερμοκρασία του αυγού και δεν θα σου κόψει. Ρίξε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα και κούνησέ την απαλά για να πάει παντού. Απόφυγε τον δυνατό βρασμό σε αυτό το στάδιο. Σέρβιρε τα γιουβαρλάκια ζεστά, με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και, αν σου αρέσει, με λίγες σταγόνες επιπλέον λεμονιού. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο comfort food, πιο ελαφρύ από την κλασική εκδοχή, αλλά εξίσου απολαυστικό.

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