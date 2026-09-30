Living 30.09.2026

«Back to lifestyle» με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου: 5 τρόποι να κάνεις πιο ευχάριστη την καθημερινότητά σου

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Πώς οι μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν να φέρουν ξανά την αρμονία και τη θετική ενέργεια στη ζωή σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Δημιουργήστε μικρές στιγμές αποσύνδεσης από οθόνες και ειδοποιήσεις καθημερινά.
  • Δώστε προτεραιότητα στη φροντίδα του εαυτού και του χώρου σας για βελτίωση της διάθεσης.
  • Ενσωματώστε μια αγαπημένη δραστηριότητα που σας γεμίζει ενέργεια στην καθημερινότητά σας.
  • Επαναπροσδιορίστε τους στόχους σας σε μικρότερα βήματα και γιορτάστε τις επιτυχίες.
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Η επανένταξη στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας δεν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάσεις την ηρεμία σου, τις μικρές απολαύσεις και όλα εκείνα τα στοιχεία που γεμίζουν τη μέρα σου με θετικά συναισθήματα. Μέσα από την καμπάνια «Back to glam – Back to Mad», το MAD δίνει σταθερά τον παλμό στην εποχή, υπενθυμίζοντας πως κάθε νέα φάση μπορεί να διατηρήσει τη δική της ξεχωριστή λάμψη. Αυτή τη φορά, η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου έρχεται με το σύνθημα «Back to Happy – Back to Lifestyle», βάζοντας στο επίκεντρο την ποιότητα ζωής, την ισορροπία και τη φροντίδα του εαυτού μας.

Ραδιοφωνική παραγωγός του Mad Radio 106.2 στο στούντιο με ακουστικά και μικρόφωνο.

Ας είμαστε ειλικρινείς: η διαχείριση μιας γεμάτης ημέρας με επαγγελματικές υποχρεώσεις, προσωπικούς στόχους και αμέτρητα τρεχξίματα μπορεί εύκολα να σε απομακρύνει από όσα σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Ωστόσο, ο τρόπος που δομείς τον χρόνο σου και οι μικρές επιλογές που κάνεις καθημερινά μπορούν να μεταμορφώσουν την ψυχολογία σου. Χωρίς περιττές πιέσεις και αυστηρά προγράμματα, υπάρχουν πρακτικοί τρόποι να κάνεις τη ρουτίνα σου πολύ πιο ευχάριστη.

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Με έμπνευση από το «Back to Happy – Back to Lifestyle», ήρθε η στιγμή να βάλεις τη δική σου προσωπική σφραγίδα στην καθημερινότητα. Συγκεντρώσαμε 5 απλούς τρόπους που μπορούν να σε βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσεις τις συνήθειες σου, φέρνοντας περισσότερη αρμονία, χαμόγελα και αισιοδοξία στη ζωή σου.

5 τρόποι να κάνεις πιο ευχάριστη την καθημερινότητά σου:

1. Δημιούργησε μικρές στιγμές αποσύνδεσης μέσα στη μέρα

Σε έναν κόσμο που κινείται διαρκώς γρήγορα και απαιτεί συνεχή εγρήγορησιμότητα, η ουσιαστική επαφή με τον εαυτό σου γίνεται πολυτέλεια. Αφιέρωσε 10 λεπτά μέσα στην ημέρα σου -είτε το πρωί είτε το απόγευμα- μακριά από οθόνες, κοινωνικά δίκτυα και ειδοποιήσεις. Είτε απολαμβάνεις έναν καφέ σιωπηλά είτε απλώς παρατηρείς τον χώρο γύρω σου, αυτές οι στιγμές ηρεμίας λειτουργούν ως μια απαραίτητη ανάσα δροσιάς που αναζωογονεί το πνεύμα.

Νεαρή γυναίκα που εκφράζει αυτοπεποίθηση και θέτει όρια για θετική ενέργεια και εσωτερική ισορροπία.
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2. Βάλε τη φροντίδα στο προσκήνιο

Το περιβάλλον στο οποίο ζεις και εργάζεσαι επηρεάζει άμεσα τη διάθεσή σου. Δεν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές για να νιώσεις ανανεωμένος, μερικές μικρές πινελιές, όπως ένα φρέσκο λουλούδι στο γραφείο, τακτοποιημένος χώρος, ή η επιλογή ενός όμορφου outfit που σε κάνει να αισθάνεσαι αυτοπεποίθηση, μπορούν να αλλάξουν εντελώς την ψυχολογία σου. Η φροντίδα της εξωτερικής σου εικόνας και του χώρου σου είναι μια έμπρακτη δήλωση αγάπης προς τον εαυτό σου.

Άτομο που χαλαρώνει και εφαρμόζει το mental hack των 18:30 για την καταπολέμηση του overthinking και του άγχους.
www.freepik.com

3. Ενσωμάτωσε μια αγαπημένη συνήθεια που σε γεμίζει

Η καθημερινότητα συχνά γεμίζει αποκλειστικά με υποχρεώσεις, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για όσα σε ευχαριστούν πραγματικά. Δέσμευσε χρόνο, έστω και λίγο, για μια δραστηριότητα που σε γεμίζει ενέργεια, είτε πρόκειται για διάβασμα, μαγειρική, δημιουργική γραφή, είτε για μια βόλτα στη φύση. Το μυστικό είναι να το βλέπεις ως μια ανεκτίμητη επένδυση στην ψυχική σου ευεξία και όχι ως μια ακόμη εκκρεμότητα στη λίστα σου.

xara_diathesi
unsplash.com

4. Επαναπροσδιόρισε τους στόχους σου χωρίς άγχος

Το να προσπαθείς να τα προλάβεις όλα τέλεια είναι ο πιο σίγουρος δρόμος προς την εξάντληση. Μάθε να σπασεις τις μεγάλες προκλήσεις σε μικρούς, ρεαλιστικούς στόχους και γιόρτασε κάθε μικρή σου επιτυχία. Η αποδοχή ότι δεν χρειάζεται να είναι κάθε μέρα εξαιρετική, αλλά απλώς αληθινή και ουσιαστική, σε απελευθερώνει από το βάρος της τελειομανίας.

xara
unsplash.com

5. Δώσε χώρο στον αυθορμητισμό και τη θετική ενέργεια

Η ζωή δεν περιορίζεται σε ένα άκαμπτο πρόγραμμα. Άφησε περιθώρια για απρογραμματισμένες συναντήσεις, νέες εμπειρίες ή απλώς για μια αλλαγή σχεδίων όταν το νιώσεις. Ο αυθορμητισμός είναι εκείνος που σπάει τη μονοτονία της ρουτίνας και φέρνει απρόσμενες χαρές στη ζωή σου.

xara
unsplash.com

Back to Happy – Back to Lifestyle: Βρες τη δική σου ισορροπία

Η καλή διάθεση και η ευεξία δεν είναι στατικές καταστάσεις, αλλά μια καθημερινή επιλογή. Το concept «Back to Happy – Back to Lifestyle» της Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου έρχεται να μας υπενθυμίσει πως η ουσία βρίσκεται στις μικρές, ποιοτικές αλλαγές που κάνουμε για να ομορφύνουμε τη ζωή μας. Βρες τον δικό σου ρυθμό, δώσε χώρο στις προσωπικές σου αξίες και απόλαυσε κάθε μέρα με αυθεντικότητα και χαμόγελο!

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