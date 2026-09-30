Fashion 30.09.2026

Lingerie dressing: 5 τρόποι να υιοθετήσεις το πιο hot trend της σεζόν

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Το φετινό φθινόπωρο ανεβάζει τη θερμοκρασία της μόδας με μια απρόσμενη και αισθησιακή τάση που επαναπροσδιορίζει το καθημερινό στιλ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η τάση του φθινοπώρου περιλαμβάνει outfits εμπνευσμένα από εσώρουχα, τονίζοντας τη θηλυκότητα και την αυτοπεποίθηση.
  • Η διακριτική υιοθέτηση της τάσης γίνεται με διάφανες φούστες συνδυασμένες με σακάκια ή γιλέκα.
  • Τα sheer maxi φορέματα και τα sleepwear-inspired κομμάτια προσφέρουν τολμηρές και κομψές επιλογές.
  • Η ενσωμάτωση crop bra tops ή κορσέδων σε σύνολα προσδίδει μοντέρνο και δυναμικό στυλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν και το φθινόπωρο συνδέεται παραδοσιακά με cozy layers, πλεκτά και ζεστές υφές, η φετινή σεζόν κάνει τη μεγάλη ανατροπή, φέρνοντας στο προσκήνιο μια από τις πιο απρόσμενες και τολμηρές τάσεις: τα lingerie-inspired outfits. Μπορεί η θερμοκρασία σε εξωτερικούς χώρους να πέφτει, όμως το στιλιστικό θερμόμετρο χτυπάει «κόκκινο», επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει φθινοπωρινή κομψότητα μέσα από μια ακαταμάχητα αισθησιακή ματιά.

lingerie_outfit_trend
https://www.instagram.com/yhasmina.ferrara/

Τα looks που αντλούν έμπνευση από τα εσώρουχα επικεντρώνονται γύρω από τη δύναμη της αυτοπεποίθησης και της θηλυκότητας. Είτε πρόκειται για διακριτικές δαντεlωτές λεπτομέρειες, είτε για δομημένους κορσέδες, είτε για εντυπωσιακά sheer φορέματα, η τάση αυτή μας προσκαλεί να αναδείξουμε τη δυναμική μας πλευρά διατηρώντας παράλληλα μια chic και προσεγμένη αισθητική.

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1) Διαφανής φούστα

Η διάφανη φούστα αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να υιοθετήσεις τη φθινοπωρινή lingerie τάση με διακριτικότητα, χωρίς να κάνεις υπερβολές. Για να διατηρήσεις το σύνολο σε κλασικά, ισορροπημένα πλαίσια, συνδύασε το peek-a-boo κομμάτι με ένα γιλέκο ή ένα structured blazer, δημιουργώντας την τέλεια αντίθεση ανάμεσα στα απαλά, ντελικάτα υφάσματα και τις αυστηρές γραμμές του tailoring.

diafani_fousta_outfit
https://www.instagram.com/maroobii_/

2) Sheer maxi φόρεμα

Αν είσαι έτοιμη για μια πιο τολμηρή εμφάνιση, ένα sheer maxi φόρεμα είναι η απόλυτη επιλογή που μαγνητίζει τα βλέμματα. Επίλεξε ένα κομμάτι με δαντελωτές λεπτομέρειες που αφήνει να φανερωθούν τα εσώρουχά σου με παιχνιδιάρικη διάθεση, ενώ τα minimal μαύρα εσώρουχα κάτω από τη διαφάνεια προσθέτουν μια σοφιστικέ και αισθησιακή πινελιά.

naked_dress_outfit
https://www.instagram.com/prettyfrowns/

3) Sleepwear chic

Μεταμόρφωσε την άνεση των αγαπημένων σου πιτζαμών σε high-fashion streetwear για τις βραδινές σου εξόδους. Τα ντελικάτα, αιθέρια υφάσματα με διαφανείς λεπτομέρειες αποπνέουν μοναδική γοητεία και μπορούν να φορεθούν τέλεια μαζί με φλατ παπούτσια και ένα cool bomber jacket για ένα ανεπιτήδευτα στιλάτο αποτέλεσμα.

lingerie_outfit_look
https://www.instagram.com/hoskelsa/

4) Το crop bra top

Όταν η μόδα συναντά το θάρρος, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Συνδυάζοντας ένα αυστηρό, κομψό tailored κοστούμι με ένα minimal bra top αντί για κλασικό πουκάμισο, μεταμορφώνεις αμέσως το σύνολο σε κάτι edgy και απόλυτα σύγχρονο, πετυχαίνοντας την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη σοφιστικέ και τη δυναμική αισθητική.

bra_top_outfit
https://www.instagram.com/shepelevich/

5) Κορσές

Η ενσωμάτωση ενός κορσέ στη φθινοπωρινή σου γκαρνταρόμπα είναι ο πιο κομψός τρόπος να αγκαλιάσεις τη θηλυκότητά σου. Τα δομημένα αυτά τοπ αποπνέουν πολυτέλεια και δυναμισμό, συνδύασε έναν κομψό κορσέ με midi φούστα και slingback heels για ένα κλασικό look που ισορροπεί άψογα ανάμεσα στην κομψότητα και την τόλμη.

corset_forema_outfit
https://www.instagram.com/chasemarieee/

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Lingerie outfit outfit μόδα φθινόπωρο 2026
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