Fashion 29.09.2026

Ο σχεδιαστής Hussein Chalayan αποκαλύπτει τα μυστικά της δημιουργίας πίσω από το viral φόρεμα της Olivia Rodrigo

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Ο Hussein Chalayan αποκαλύπτει πώς δημιουργήθηκε το εντυπωσιακό φόρεμα της Olivia Rodrigo που άλλαξε μορφή στη σκηνή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο σχεδιαστής Hussein Chalayan δημιούργησε το viral φόρεμα της Olivia Rodrigo για την περιοδεία της.
  • Το φόρεμα, εμπνευσμένο από το τραγούδι «The Cure», αποκαλύπτει ένα άλλο κοστούμι με τεχνητή βροχή.
  • Η ιδέα ήταν η «αποκάλυψη μιας ευαλωτότητας» μέσω της διάλυσης του εξωτερικού στρώματος.
  • Η δημιουργία του φορέματος περιλάμβανε πειραματισμούς, τροποποιήσεις και προκλήσεις συγχρονισμού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Olivia Rodrigo κατάφερε να κλέψει για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις, όχι μόνο με τις μουσικές της επιτυχίες, αλλά και με μια πραγματικά εντυπωσιακή σκηνική εμφάνιση. Κατά την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης περιοδείας της «The Unraveled Tour», η νεαρή καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε με ένα φόρεμα που, κυριολεκτικά, «ξεδιπλώθηκε» μπροστά στα μάτια του κοινού, αποκαλύπτοντας ένα εντελώς διαφορετικό κοστούμι από κάτω. Το στιγμιότυπο αυτό, που συνέβη κατά την εκτέλεση του τραγουδιού «The Cure», έγινε αμέσως αντικείμενο συζήτησης, και τώρα, ο δημιουργός πίσω από αυτό το μαγικό εφέ, ο Hussein Chalayan, μοιράζεται τις λεπτομέρειες της δημιουργίας του.

https://www.instagram.com/husseinchalayanofficial/
https://www.instagram.com/husseinchalayanofficial/

Ο Chalayan, μιλώντας στο WWD, αποκάλυψε ότι η προσέγγιση από την ομάδα της Olivia Rodrigo για ένα κοστούμι εμπνευσμένο από το τραγούδι «The Cure» του κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον του. Η ιδέα της «αποκάλυψης μιας ευαλωτότητας καθώς το ανώτερο στρώμα διαλύεται» βρήκε ιδιαίτερη απήχηση στον σχεδιαστή, ο οποίος είχε πειραματιστεί με παρόμοια φορέματα και στο παρελθόν, για τη συλλογή του SS2016 με τίτλο «Pasatiempo».

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«Αυτό μου φάνηκε πολύ ποιητικό και συναρπαστικό», δήλωσε ο Chalayan. «Σχεδίασα μια μικρή σειρά, από την οποία επιλέχθηκε ένα σχέδιο, και στη συνέχεια περάσαμε από διάφορες τροποποιήσεις για να διασφαλίσουμε ότι το φόρεμα θα ήταν πρακτικό για την παράσταση, λαμβάνοντας υπόψη πώς θα έδειχνε και θα λειτουργούσε πριν από τη διάλυση».

https://www.instagram.com/husseinchalayanofficial/
https://www.instagram.com/husseinchalayanofficial/

Η ίδια η Olivia Rodrigo είχε ενεργό ρόλο σε όλη τη διαδικασία, εγκρίνοντας κάθε βήμα. Ο σχεδιαστής τόνισε ότι η σκόπιμη επιλογή ενός «απλού και αγνού» εξωτερικού στρώματος γινόταν για να ενισχυθεί η δύναμη της αποκάλυψης του εσωτερικού κομματιού.

Τεχνικές λεπτομέρειες και προκλήσεις

Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα επιτεύχθηκε χάρη σε ένα ειδικό, «σαν χαρτί» υλικό, το οποίο διαλύεται όταν έρχεται σε επαφή με το νερό. Η χρήση τεχνητής βροχής στη σκηνή, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού ενεργοποίησε τη μεταμόρφωση του φορέματος.

Ωστόσο, η δημιουργία αυτού του εφέ δεν ήταν χωρίς προκλήσεις. «Ο συγχρονισμός ήταν σίγουρα μια πρόκληση, καθώς η Olivia έπρεπε επίσης να μπορεί να τραγουδάει ενώ βρισκόταν κάτω από το νερό», εξήγησε ο Chalayan. «Έτσι, υπήρξε πολλή αλληλογραφία και δοκιμές για να επιτευχθεί ο σωστός συγχρονισμός και η διάλυση με τον κατάλληλο τρόπο».

https://www.instagram.com/husseinchalayanofficial/
https://www.instagram.com/husseinchalayanofficial/

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Το αποτέλεσμα ήταν ένα κοστούμι που μεταμορφώνεται, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο θεατρικότητας στην εμφάνιση της Olivia Rodrigo, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη περιοδεία της «The Unraveled Tour» σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη. Η περιοδεία υποστηρίζει το άλμπουμ της που βρίσκεται στην κορυφή των charts, «Guts», και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις επιτυχίες «Drivers License», «Good 4 U», «Vampire» και «Bad Idea Right?».

Η Olivia Rodrigo συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι μια καλλιτέχνιδα που δεν φοβάται να πειραματιστεί, συνδυάζοντας μουσική, μόδα και θέαμα για να δημιουργήσει αξέχαστες εμπειρίες για το κοινό της. Η συνεργασία της με τον Hussein Chalayan αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της δημιουργικότητάς της και της επιθυμίας της να προσφέρει κάτι μοναδικό σε κάθε εμφάνισή της.

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Hussein Chalayan Olivia Rodrigo The Unraveled Tour TOUR ΦΟΡΕΜΑ
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