Hilary Duff: Το comeback της συνεχίζεται – Η μεγάλη ανακοίνωση για την περιοδεία της

Με μια ματιά Η Hilary Duff επεκτείνει την περιοδεία της "Lucky Me Tour" με 32 νέες εμφανίσεις.

Οι νέες ημερομηνίες περιλαμβάνουν εμφανίσεις σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και ΗΠΑ.

Το βορειοαμερικανικό σκέλος ξεκινά τον Οκτώβριο του 2027, με 20 συναυλίες.

Στις συναυλίες θα συμμετέχουν οι Dashboard Confessional και Tegan and Sara. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι η Hilary Duff είχε ήδη αποκαλύψει όλα όσα ετοίμαζε για τη μεγάλη μουσική επιστροφή της, μάλλον ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσεις. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός ανακοίνωσε νέες ημερομηνίες για το «Lucky Me Tour», επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο την περιοδεία που ξεκίνησε μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «Luck… or Something». Και αυτή τη φορά οι fans της στη Βόρεια Αμερική έχουν ακόμη περισσότερους λόγους να χαμογελούν, αφού η νέα ανακοίνωση περιλαμβάνει συνολικά 32 επιπλέον εμφανίσεις σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Ηνωμένες Πολιτείες, με το βορειοαμερικανικό σκέλος να ξεκινά τον Οκτώβριο του 2027. Αν παρακολουθείς τις κινήσεις της Hilary Duff το τελευταίο διάστημα, πιθανότατα κατάλαβες ότι κάτι ετοιμαζόταν. Η ίδια είχε αρχίσει να αφήνει μικρά hints, ενώ μετά τη συναυλία της στο O2 Arena του Λονδίνου έστειλε στους fans ένα ακόμη πιο ξεκάθαρο μήνυμα. Τώρα, η αναμονή τελείωσε και οι ημερομηνίες είναι πλέον εδώ.

Η νέα ανακοίνωση έρχεται έπειτα από ημέρες κατά τις οποίες η Hilary Duff φρόντιζε να κρατά ζωντανή την αγωνία των fans της. Όλα ξεκίνησαν όταν, μετά το τέλος της συναυλίας της στο Λονδίνο, έπεσε πάνω στο κοινό κομφετί που έγραφε «2027 More Dates Loading». Αν περίμενες τότε ότι επρόκειτο απλώς για ένα ακόμη tease, η συνέχεια απέδειξε ότι η Hilary είχε πράγματι κάτι πολύ μεγαλύτερο στα σκαριά. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε και countdown στην επίσημη ιστοσελίδα της, με αποτέλεσμα οι fans να αρχίσουν να περιμένουν την ανακοίνωση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Τελικά, το «Lucky Me Tour» επεκτείνεται με 32 νέες ημερομηνίες, επιβεβαιώνοντας ότι η μουσική επιστροφή της Hilary Duff δεν ήταν μια σύντομη παρένθεση, αλλά ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της. Και αν έχεις συνδέσει τη Hilary Duff κυρίως με τις παλιότερες μουσικές επιτυχίες της και φυσικά με τη Lizzie McGuire, η σημερινή εικόνα της καλλιτέχνιδας έχει κάτι αρκετά διαφορετικό. Η Duff επιστρέφει στη σκηνή με νέο υλικό, νέες συναυλίες και μια περιοδεία που συνεχώς μεγαλώνει.

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Το βορειοαμερικανικό σκέλος του «Lucky Me Tour» ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2027 από το Sunrise της Φλόριντα, ενώ η Hilary Duff θα συνεχίσει με εμφανίσεις σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις. Στο πρόγραμμα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, το Ορλάντο στις 2 Οκτωβρίου, το Raleigh στις 4 Οκτωβρίου, η Βαλτιμόρη στις 6 Οκτωβρίου, το Uncasville στις 8 Οκτωβρίου, το Hershey στις 9 Οκτωβρίου και το Buffalo στις 11 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια η περιοδεία περνά από το Cleveland, το Columbus και το Pittsburgh, πριν συνεχίσει τον Νοέμβριο προς το Τέξας και άλλες πόλεις των ΗΠΑ. Η περιοδεία ολοκληρώνεται στις 20 Νοεμβρίου στο Anaheim της Καλιφόρνια, σε μια διαδρομή που περιλαμβάνει συνολικά 20 συναυλίες στη Βόρεια Αμερική. Αν, λοιπόν, περίμενες την κατάλληλη στιγμή για να δεις τη Hilary Duff ξανά σε μεγάλη σκηνή, πλέον έχεις μπροστά σου ένα αρκετά μεγάλο πρόγραμμα για να παρακολουθήσεις.

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν τις νέες ημερομηνίες ακόμη πιο ενδιαφέρουσες είναι τα ονόματα που θα εμφανιστούν ως opening acts σε επιλεγμένες συναυλίες. Στο πλευρό της Hilary Duff θα βρεθούν οι Dashboard Confessional και Tegan and Sara, δύο ονόματα με τη δική τους ξεχωριστή ιστορία στη μουσική σκηνή. Έτσι, ορισμένες από τις συναυλίες του «Lucky Me Tour» αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει περισσότερους από έναν καλλιτέχνες μέσα στην ίδια βραδιά. Τα εισιτήρια για το ευρύ κοινό θα κυκλοφορήσουν στις 2 Οκτωβρίου, οπότε οι fans που θέλουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στις νέες συναυλίες θα πρέπει να έχουν σημειώσει την ημερομηνία.

Η νέα περιοδεία της Hilary Duff έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη μουσική της καριέρα. Στις αρχές του 2026 κυκλοφόρησε το «Luck… or Something», το πρώτο της άλμπουμ εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια. Για τη Duff, η επιστροφή στη μουσική δεν ήταν απλώς μια προσπάθεια να αναβιώσει το παρελθόν. Το νέο άλμπουμ ήρθε σε μια διαφορετική περίοδο της ζωής της και αποτέλεσε έναν τρόπο να μιλήσει για το πού βρίσκεται σήμερα ως άνθρωπος και καλλιτέχνις.

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