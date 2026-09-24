Εκθρονίστηκε το «All I Want for Christmas»: Το «Choosin’ Texas» κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ των 23 εβδομάδων

Η ανατροπή στην κορυφή του Billboard Hot 100 φέρνει μια νέα εποχή στη βιομηχανία, αν και ο ερχόμενος Δεκέμβριος ενδέχεται να αλλάξει ξανά τις ισορροπίες

Με μια ματιά Το τραγούδι «Choosin’ Texas» της Ella Langley κατέρριψε το ρεκόρ του «All I Want for Christmas» με 23 εβδομάδες παραμονής στην κορυφή του Billboard Hot 100.

Η επιτυχία του country κομματιού αποδεικνύει τη δυναμική του είδους και την οργανική σύνδεση με το κοινό.

Η Mariah Carey ενδέχεται να ανακτήσει την πρώτη θέση, καθώς το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της επιστρέφει στην κορυφή κάθε Δεκέμβριο.

Το «Choosin’ Texas» συμπλήρωσε 48 εβδομάδες στα charts, δείχνοντας διαρκή δυναμική και αυθεντική απήχηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν κάποιος σου έλεγε πριν από λίγους μήνες ότι ένα country κομμάτι θα κατάφερνε να εκθρονίσει την απόλυτη βασίλισσα των charts, Mariah Carey, και το διαχρονικό της χριστουγεννιάτικο ύμνο, πιθανότατα θα το θεωρούσες σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Κι όμως, η Ella Langley απέδειξε ότι στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία κανένα ρεκόρ δεν είναι ακατάβλητο.

Το τραγούδι της «Choosin’ Texas» κατάφερε το αδιανόητο: συμπλήρωσε 23 εβδομάδες στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, καταρρίπτοντας το ιστορικό ρεκόρ του «All I Want for Christmas» που βρισκόταν στην κορυφή με 22 εβδομάδες, όπως επιβεβαιώνει το Variety. Η ραγδαία εξέλιξη αυτής της επιτυχίας επιβεβαιώνει την τεράστια δυναμική που έχει αποκτήσει η country μουσική στο παγκόσμιο στερέωμα, αποδεικνύοντας παράλληλα πως όταν ένα τραγούδι καταφέρνει να συνδεθεί οργανικά με το κοινό, οι αριθμοί μπορούν να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο προσδοκιών.

Διάβασε επίσης: Ed Sheeran: «Η τελευταία εβδομάδα ήταν από τις χειρότερες της ζωής μου» – Όσα εξομολογήθηκε στη Φιλαδέλφεια

Η πτώση» της Mariah Carey και η κατάρριψη του ιστορικού ρεκόρ

Η περασμένη εβδομάδα βρήκε την Ella Langley να ισοφαρίζει το ρεκόρ των 22 εβδομάδων που κατείχε η Mariah Carey με το εμβληματικό τραγούδι του 1994. Με τη συμπλήρωση της 23ης εβδομάδας στο No. 1, το «Choosin’ Texas» κατέκτησε την πρωτιά όλων των εποχών για τη μεγαλύτερη παραμονή single στην κορυφή του αμερικανικού chart. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστείς ότι η Langley κατάφερε να ξεπεράσει ένα τραγούδι-φαινόμενο που κυριαρχεί ανελλιπώς στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Η απειλή του Δεκεμβρίου και η πιθανή επιστροφή στην κορυφή

Παρά τον δικαιολογημένο ενθουσιασμό της Ella Langley και της ομάδας της, αυτή η πρωτιά ενδέχεται να είναι προσωρινή. Η ηχογράφηση του «All I Want for Christmas» από τη Mariah Carey επιστρέφει με μαθηματική ακρίβεια στην πρώτη θέση κάθε Δεκέμβριο, καθώς οι εορταστικές λίστες αναπαραγωγής κατακλύζουν τις πλατφόρμες streaming. Είναι πολύ πιθανό η Carey να ανακτήσει την πρώτη θέση όλων των εποχών μέχρι τον Ιανουάριο, προσθέτοντας νέες εβδομάδες στο δικό της ενεργητικό, γεγονός που μετατρέπει τη μάχη της κορυφής σε ένα συναρπαστικό θρίλερ.

Η εντυπωσιακή διαγραφή 48 εβδομάδων στα charts

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στην πορεία του «Choosin’ Texas» είναι η διαρκής του δυναμική. Συμπληρώνοντας 48 εβδομάδες παρουσίας στα αμερικανικά charts -με σχεδόν τις μισές από αυτές στην απόλυτη κορυφή- το τραγούδι συνεχίζει να κερδίζει καθημερινά νέους ακροατές. Η διαρκής αυτή ανάπτυξη επιβεβαιώνει πως δεν πρόκειται για μια πρόσκαιρη τάση των social media, αλλά για μια αυθεντική επιτυχία με τεράστια απήχηση που επαναπροσδιορίζει τους όρους του mainstream ραδιοφώνου.

Διαβασε επίσης: